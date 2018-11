Die Ju-Air musste schon früher Risse reparieren

Es wird ungemütlich für die in Dübendorf beheimatete Ju-Air. Denn: Nach dem tragischen Absturz am Piz Segnas, bei dem zwanzig Personen das Leben liessen, hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt gegen die beiden übrig gebliebenen Ju-52 ein Flugverbot ausgesprochen.

Die Experten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) haben Schäden an der Unglücksmaschine festgestellt, die bereits vor dem Unfall bestanden. Etwa Rost und Risse an den Flügelholmen. Laut Sust «muss damit gerechnet werden», dass die beiden übrig gebliebenen Maschinen «vergleichbare» Schäden aufweisen, denn sie stammen aus demselben Baujahr und wurden in vergleichbarer Weise betrieben.

Die historischen Junkers Ju sind Eigentum der Schweizer Luftwaffe. Als Halter eingetragen ist der Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL), dessen Geschäftsführer Ju-Air-Chef Kurt Waldmeier ist. Aus dem jüngsten Jahresbericht des Vereins geht nun deutlich hervor, dass die Ju-Air nicht zum ersten Mal mit Rissen in den Flügelholmen konfrontiert ist.

Dort heisst es nämlich, dass die Ju-Air «zum äusserst erfreulichen Gesamtresultat des Vereins» beigetragen habe. Und: «Dieses Resultat ist umso bemerkenswerter, als dass ein Riss in einem Holm der Flugzeuge zu unerwarteten Kosten im Bereich der Wartung geführt hat.» Trotzdem zeigte sich die Ju-Air nach der Publikation des Zwischenberichts der Sust über dessen Inhalt erstaunt und gab an: «Die Resultate der Untersuchung waren uns neu.»

Mit dem Jahresbericht des VFL konfrontiert, präzisiert Ju-Air-Sprecher Christian Gartmann: «Wir sagten, dass wir von den nun durch die Sust dokumentierten Schäden keine Kenntnis hatten.» Der im Jahresbericht des Vereins erwähnte Riss sei anderer Art gewesen und an einem anderen Ort. Es habe sich damals um einen Längsriss gehandelt, der bei der regelmässigen Kon­trolle der Holmrohre festgestellt worden sei. «Er wurde dann durch den Austausch eines Rohrteiles repariert.»

An einer Hand können die Ju-52 abgezählt werden, die rund um den Globus noch flugtüchtig sind. Neben den beiden Maschinen der Ju-Air brummt eine deutsche Maschine regelmässig mit Passagieren durch die Luft. Sie gehört der Lufthansa-Berlin-Stiftung, die – 1986 von derLufthansa gegründet – in erster Linie dem Erhalt historischer Flugzeuge dient. Ihre Maschine, immatrikuliert mit dem Kennzeichen D-AQUI, wird technisch bei der Lufthansa Technik in Hamburg betreut.

Wie Recherchen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet zeigen, haben die verantwortlichen Mechaniker vor rund zwei Jahren je acht Holme im Innern der beiden Flügel komplett ausgewechselt – «aus präventiven Überlegungen», wie es auf Anfrage heisst.

Lang andauernde Reparatur

Auch die Lufthansa-Berlin-Stiftung musste ihre Maschine vor rund drei Jahren aus dem Verkehr ziehen. Grund dafür war der Bruch eines Holmes. Anders als bei der Unglücksmaschine der Ju-Air, bei der die Sust Mängel an Holmen in der Flügelkonstruktion festgestellt hat, war der Schaden bei der deutschen Ju-52 aber im Rumpf des Flugzeugs entstanden.

Die Stiftung hat daraufhin den defekten Mittelholm ersetzen müssen und beschlossen, bei dieser Gelegenheit gleich einiges Material auszutauschen. Die D-AQUI stand deshalb anderthalb Jahre am Boden. Wie ein für die deutsche Ju verantwortlicher Mechaniker sagt, sind die Schweizer Kollegen über die in Deutschland entdeckten Mängel informiert gewesen. Das bestätigt die Ju-Air. «Wir haben die entsprechenden Kontrollen durchgeführt, um ähnliche Schäden ausschliessen zu können», sagt Sprecher Gartmann.

Bei der Ju-Air geht man nicht davon aus, dass die beiden übrig gebliebenen Maschinen dieselben Schäden aufweisen wie das am Piz Segnas abgestürzte Flugzeug. «Wir wollen es aber genau abklären. Aus heutiger Sicht werden wir diese Überprüfung im Rahmen der Jahreskontrolle im Winter durchführen können.»

