Die Kriegsveteranen haben sich nie getroffen

Auf den «Spiegel»-Journalisten Claas Relotius fiel offenbar auch die Basler «TagesWoche» hinein. Eine Reportage aus Sarajevo, die er im April 2012 auf zwei Seiten unter dem Titel «Der Krieg im Kopf» veröffentlichte, enthält fingierte Stellen. Relotius besuchte 2012 angeblich ein Treffen von traumatisierten Kriegsveteranen, die sich 20 Jahre nach dem Balkankrieg unter dem Motto «Erinnern, um zu vergessen» in Sarajevo getroffen hätten.

Das Treffen habe laut Claas Relotius das «Zentrum für gewaltfreies Handeln» organisiert. Ivana Franovic, Friedensaktivistin bei der bosnischen Nichtregierungsorganisation, sagte gegenüber dem serbischen Fernsehen RTS, ihr sei eine solche Konferenz nicht bekannt. Sie wisse auch von keinen anderen NGOs, die eine solche Veranstaltung mit Veteranen aus der Region ausgerichtet hätten. «Wie dem auch sei, es ist unwahr», sagt Franovic. Auch die Friedensaktivistin Velma Saric vom Post Conflict Research Center in Sarajevo erklärte auf Anfrage, sie habe von einer Konferenz der Balkan-Veteranen nie gehört.

«Gewisse ethische Standards im Journalismus»

Relotius zitiert den kroatischen Kriegsveteranen Dusan Novakovic, der sagt, in Kosovo hätten die Soldaten mit zertrümmerten Schädeln Fussball gespielt. Es bleibt rätselhaft, woher Novakovic das weiss: In Kosovo haben serbische Soldaten gegen albanische Rebellen gekämpft; Kroaten haben im Kosovo-Konflikt nicht teilgenommen. Offen ist, ob die Protagonisten überhaupt existieren; die «TagesWoche» zeigt sie nicht im Bild. «Oft schreie ich im Schlaf, ohne es selbst zu merken», sagt der serbische Veteran Zejko Vukelic. «Manchen fehlt ein Arm, anderen ein Fuss oder ein ganzes Bein. Sie nicken vorsichtig» – so beschreibt Relotius die angeblichen Teilnehmer der Konferenz.

Die «TagesWoche» wurde diesen Dezember eingestellt. 2012, als die Reportage erschien, war Urs Buess Co-Redaktionsleiter. Er sagt: «Wenn man sechs Jahre später erfährt, dass ein Journalist eine Reportage zusammengeschwindelt hat, ist das natürlich unangenehm.» Sicher habe man nicht bewusst eine Fälschung abgedruckt. Eingekauft worden sei der Artikel höchstwahrscheinlich über eine Textagentur, über die die «TagesWoche» Auslandartikel bezog. «Da gibt es ein Vertrauen gegenüber Berufskollegen. Wir haben Relotius geglaubt. Es gelten ja gewisse ethische Standards, wenn man im Journalismus arbeitet.»

Köppel reagiert

Claas Relotius belieferte nicht wenige Schweizer Medien mit seinen Texten. Er schrieb fürs «NZZ Folio», fürs Magazin «Reportagen» und für die «NZZ am Sonntag». Sie veröffentlichte zwischen 2012 und 2014 sechs Artikel von Relotius. Chefredaktor Luzi Bernet schrieb diesen Sonntag, man versuche herauszufinden, «ob und inwiefern er uns und die Leserschaft in die Irre geführt hat».

Wie die «SonntagsZeitung» schrieb, hat die «Weltwoche» zwischen 2012 und 2016 27 Interviews und eine Reportage von Relotius abgedruckt. Auch in diesen Texten gab es aufgebauschte oder frei erfundene Passagen. In einem Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Martin Greenfield hat Relotius Stellen manipuliert und mit Zitaten aus Greenfields Autobiografie verdichtet. Chefredaktor Roger Köppel reagierte mit einem Verweis auf einen Facebook-Eintrag vom Sonntagvormittag. Darin verspricht er, die Artikel, «soweit möglich», nachzuprüfen. «Die Weltwoche nimmt diesen Fall ernst.»

Strafanzeige angekündigt

Die «Weltwoche» druckte auch Relotius’ Star-Interviews ab, etwa mit Quentin Tarantino oder dem Schauspieler Christian Bale. Auch da gibt es klare Anzeichen, dass er die Texte aus anderen Quellen zusammenkompilierte. 2015 nahm Relotius an der Berlinale neben acht anderen Journalisten an einem Gespräch mit dem holländischen Regisseur Anton Corbijn teil. An diesem «Roundtable» war damals auch diese Zeitung. Der Vergleich von Transkript und «Weltwoche»-Interview vom Oktober 2015 zeigt, dass Relotius Aussagen von Corbijn hineinmontiert hat, die er im Gespräch gar nicht gemacht hat.

Inzwischen wurde bekannt, dass Relotius Leser zu Spenden auf sein privates Konto aufgefordert hat. Grund dafür war eine Reportage über Waisenkinder in der Türkei, denen Relotius helfen wollte. An dem Wahrheitsgehalt des Textes gibt es mittlerweile grosse Zweifel. Der «Spiegel» wird gegen den Journalisten Strafanzeige einreichen, wie das Magazin am Samstag berichtete.

(Redaktion Tamedia)