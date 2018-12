Die Macht der US-Justiz

Könnte China etwas von der Schweiz lernen, wenn es um die Entschlossenheit der USA geht, ihre Gesetze weltweit durchzusetzen? Die gerade auf Geheiss der US-Justiz in Kanada festgesetzte Huawei-Managerin Meng Wanzhou ist ja nicht das erste Beispiel für Topkader globaler Unternehmen, die ins Visier der USA geraten. Damit hat die Schweiz Erfahrung.

Etwa UBS-Manager Raoul Weil. Er wurde im Oktober 2013 in Bologna festgenommen und an die USA ausgeliefert – er hatte sich aus der Schweiz, wo er vor einer Auslieferung sicher war, nach Italien getraut. Es ging um einen Grundsatzstreit; um das US-Steuerrecht auf der einen und das Schweizer Bankgeheimnis auf der anderen Seite.

Auch den Fall Huawei nennen Experten in den USA eine «Strafverfolgung mit aussenpolitischer Dimension». Die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran, gegen die Meng und ihr Konzern bis etwa 2014 verstossen haben sollen, sind eigentlich nicht weltweit verbindlich. Aber die USA nutzen ihre globale Macht, das Gewicht des Dollars und die Verflechtung ihrer Wirtschaft mit praktisch jedem grösseren Unternehmen der Welt, um ihren Willen auch weit jenseits des eigenen Territoriums durchzusetzen.

Entscheidend war eine Zwischenlandung von Meng in Vancouver auf dem Weg nach Mexiko.

Ausgangspunkt solcher Verfahren ist eine Anklage in den USA. Für Meng zuständig ist wohl die Staatsanwaltschaft des Eastern District von New York, die dazu aber bisher schweigt. Sobald die Auslieferung eines Angeklagten notwendig wird, muss das Justizministerium in Washington eingeschaltet werden. Handelt es sich zudem um einen strategisch wichtigen Fall, wird auch das Weisse Haus informiert.

Wie stark die Politik sich dann einmischt, ist von Fall zu Fall ein diplomatischer Balanceakt – und unter einer Regierung Trump noch weniger vorhersehbar. Zwar hat die Festnahme von Meng nicht direkt mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu tun. Auch das Zusammentreffen der Verhaftung mit G-20-Gesprächen zwischen Donald Trump und Xi Jinping war Zufall. Entscheidend war eine Zwischenlandung von Meng in Vancouver auf dem Weg nach Mexiko. Aber es ist zu erwarten, dass Trump die Anklage gegen Huawei durchaus als Druckmittel nutzen wird.

So war es auch im Fall Raoul Weil. Der UBS-Mann wurde zwar Ende 2014 nach einem kurzen Verfahren freigesprochen. Aber für Schweizer Bundesrat und Banken war klar, dass Geschäfte in den USA mit enormen Risiken verbunden waren. Die Banken zahlten Hunderte Millionen, um weitere Anklagen zu vermeiden. Und der Bundesrat gab das Bankgeheimnis auf. Heute beteiligt sich die Schweiz an einem umfassenden Austausch von Bankkundendaten.

Die «Schwarzgeld-Strategie» hatte die Schweiz überall Sympathien gekostet.

Zu mächtig sind die USA, zu wichtig ist das US-Geschäft. Verbündete hatte die Schweiz kaum: Die «Schwarzgeld-Strategie» hatte sie überall Sympathien gekostet. Die Schweiz war gezwungen, klein beizugeben. Sie ist ja auch nur eine kleine Alpenrepublik mitten in Europa (und nicht Mitglied der deutlich mächtigeren EU).

Das Reich der Mitte hingegen ist ein Schwergewicht, das sich auf keinem Gebiet von den USA gängeln lassen will. Die Causa Huawei wird die Beziehungen zwischen Washington und Peking monatelang belasten. Am einfachsten wäre es, wenn Meng Wanzhou, wie Raoul Weil, freigesprochen würde. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.

(Redaktion Tamedia)