«Die Richter haben sich angreifbar gemacht»

Der Ständerat berät heute die Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Wie ordnen Sie diese ein?

Die SVP greift eine allgemeine Stimmung auf, die sich teils auf Abwehrreflexe und subjektive Wahrnehmungen abstützt, teils aber auch auf fragwürdige Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Im Ansatz ist die Kritik an solchen Urteilen berechtigt.

Inwiefern?

In gewissen Fällen hat der Gerichtshof die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) zu grosszügig ausgelegt. In letzter Zeit war das bei den Leistungsrechten der Fall, die dem Bürger vom Staat zustehen. So machte er der Schweiz detaillierte Vorgaben zur Festlegung des Invaliditätsgrades im Rahmen der IV. Die Kritik an den «fremden Richtern» ist aber kein rein schweizerisches Phänomen.

Sondern?

In fast jedem Land gibt es ein Urteil, das die Gemüter erregt. Ein Grund dafür ist die Anzahl Fälle: Je mehr Fälle der Gerichtshof behandelt, desto grösser ist das Risiko für ein schlecht begründetes Urteil. Dann gibt es Fälle, die moralisch umstrittene Fragen betreffen und deshalb für Empörung sorgen. Zum Beispiel das Urteil gegen Grossbritannien 2005. Damals kam das Gericht zum Schluss, das Verbot für Gefängnisinsassen, an Wahlen teilzunehmen, sei widerrechtlich. Der Fall diente später als Munition in der Debatte um die fremden Richter.

Hängt die verschärfte Kritik auch mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus zusammen?

Ich denke eher, der politische Fokus hat sich allgemein in Richtung Sicherheit und Migration verschoben. Das steht in einem Spannungsverhältnis zu den Grundrechten: So haben auch Migranten das Recht auf ein Familienleben, was einer Ausweisung entgegenstehen kann. Anfangs hat der EGMR wohl versucht, mit seinen Urteilen diesen Tendenzen entgegenzuwirken.

Das führte zum Vorwurf, das Gericht überschreite seine Kompetenzen.

Dieses gibt als sichtbare Verkörperung der Grundrechte natürlich ein einfaches Angriffsobjekt ab. Inzwischen schlägt das Pendel aber in die andere Richtung aus.

Wie meinen Sie das?

In einigen Bereichen haben sich die Strassburger Richter zurückgenommen. Bei der Religionsfreiheit urteilen sie heute zurückhaltender als früher. Das beste Beispiel ist das Burkaverbot, das der Gerichtshof für rechtens erklärte. Oder die Kruzifixe, die in Italien weiterhin in Klassenzimmern hängen dürfen.

Die Richter müssten doch aber unabhängig von Kritik urteilen.

Auch die Richter sind nicht völlig immun gegen die Kritik, die aus den Mitgliedstaaten kommt. Schon deshalb, weil sie selber von der Regierung oder dem Parlament aufgestellt werden. Dazu kommt die gesellschaftliche Dimension: Recht besteht nicht nur aus Sprache, der Zeitgeist spielt ebenfalls eine Rolle.

Das Gericht beugt sich dem migrationskritischen Zeitgeist, statt unabhängig Recht auszulegen?

Die Zurückhaltung beschränkt sich auf Themen wie die Religionsfreiheit. Da versuchen die Richter stärker, auf nationale Befindlichkeiten einzugehen. Wenn es hingegen um die persönliche Integrität oder die Meinungsäusserungsfreiheit geht, lassen sie keinen Spielraum offen.

Die SVP will mit ihrer Initiative Landesrecht über Völkerrecht stellen. Die Gegner warnen, ein Ja führe zur Kündigung der EMRK.

Die Initiative würde Parlament und Bundesrat einen Blankocheck geben, die EMRK zu kündigen. Wer diese Gefahr nicht eingehen will, muss Nein stimmen. Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommen würde, denn die Initiative fordert das nicht ausdrücklich.

Laut Initiative müssen Staatsverträge bei Widerspruch zwischen Landes- und Völkerrecht gekündigt werden, wenn sie nicht dem Referendum unterstanden.

Dennoch lässt die Initiative viel Spielraum. So heisst es, ein Vertrag sei «nötigenfalls» zu kündigen. Es müsste aber ziemlich viel passieren, damit der Bundesrat zum Schluss kommt, der einzige Ausweg sei die Kündigung der EMRK.

