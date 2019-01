«Die Schweiz hätte das nicht gewagt»

Sie arbeiten zurzeit an der Universität Oxford. Wie erleben Sie die Stimmung nach dem Nein zum Brexit-Vertrag?

Die Menschen sind beunruhigt und erschöpft von der seit zwei Jahren andauernden politischen Debatte über den Brexit.

Die Leute hamstern Lebensmittel, weil sie bei einem ungeordneten EU-Austritt Versorgungsengpässe befürchten. Es kommt einem grotesk vor – als würde ein Krieg bevorstehen.

Das empfinde ich auch so. Hier an der Universität Oxford haben die Leute Angst, dass die Forschungskooperation mit der EU eingestellt wird. Das scheint mir absurd. Die Universität Oxford ist eine der weltbesten Universitäten. Die Universitäten in der EU werden sicher weiterhin mit dieser Hochschule zusammenarbeiten. Es sind zum Teil hysterische Reaktionen. Aber das liegt daran, dass sich die Regierung zu wenig auf diese Situation vorbereitet hat. Nun ist plötzlich ein ungeordneter Austritt möglich.

Dennoch würde man annehmen, dass die Briten aus ihrer historischen Erfahrung heraus schwierige Situationen gewohnt sind.

Das sind sie auch. Indem das Unterhaus nun einfach mal Nein sagt zum Austrittsvertrag, geht es ein beträchtliches Risiko ein. Denn niemand hier weiss, was nun passiert. Ich glaube nicht, dass das Schweizer Parlament das gewagt hätte.

«Die Schweiz ist kleiner als Grossbritannien und hat eine geringere Verhandlungsmacht.»

Die Schweiz hat mit dem Rahmenabkommen auch einen Vertrag mit der EU ausgehandelt, der kaum mehrheitsfähig ist. Sollten wir gegenüber Brüssel nicht auch endlich Klartext reden?

Nein, es ist sehr gut, dass die Schweiz auf Zeit spielt. Die EU ist zurzeit mit dem Brexit und den Europawahlen vom Mai beschäftigt. Die Schweiz hat intakte Beziehungen zur EU. Mit den bilateralen Verträgen läuft es gut, und diese Abkommen würden auch nicht sofort aufgehoben, sollten wir das Rahmenabkommen ablehnen. In Grossbritannien wurde ein Austrittsentscheid gefällt, der zu grosser Unsicherheit führte. Das ist ein grundlegender Unterschied zur Situation der Schweiz.

Eigentlich ist die Schweiz in einer komfortablen Lage.

Ja, aus der EU auszutreten, ist ein enorm schwieriger Prozess. Allerdings kann sich die Schweiz einen Bruch mit der EU auch weniger leisten als Grossbritannien. Wir sind kleiner und haben eine geringere Verhandlungsmacht. Aber auch die Schweiz hat etwas in die Waagschale zu werfen. Im Falle Grossbritanniens wäre es wohl gut, wenn der Austritt endlich vollzogen würde. Es ist ohnehin klar, dass es nach einem solchen Bruch wieder eine Annäherung an die EU geben wird.

Aber die wirtschaftlichen Folgen eines No-Deal-Brexit wären verheerend.

Bei einem ungeregelten Brexit könnte es in Grossbritannien während einiger Quartale zu einer Rezession kommen. Aber die Folgen sind nicht vergleichbar mit der Finanzkrise oder der Eurokrise. Damals war das ganze Finanzsystem in Gefahr.

«Wir dürfen nicht erwarten, dass uns die EU den Kompromiss schenkt.»

Die Schweiz befürchtet bei einem Nein zum Rahmenvertrag ebenfalls wirtschaftliche Folgen. Zu Recht?

Wir treten ja nicht aus, wir verletzen keinen Vertrag, sondern wir sagen nur, dass der vorliegende Vertrag nicht gut ist. Was das genau bedeutet, wissen wir nicht. Wir Schweizer neigen zum Nachgeben, bevor wir überhaupt wissen, was die EU macht. Wir müssten vielleicht auch einsehen, dass es höhere Werte gibt, für die es sich lohnt, einige Quartale auf etwas Wirtschaftswachstum zu verzichten.

Aber die Unerbittlichkeit der EU irritiert schon. Müsste sie jenen Ländern, die austreten oder einen Vertrag nicht akzeptieren wollen, nicht etwas mehr entgegenkommen?

Ja, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht erwarten, dass uns die EU den Kompromiss schenkt. Bei Verhandlungen ist es nicht Aufgabe des Stärkeren, zum Vornherein für den Schwächeren zu sorgen. Die EU hat auch ihre legitimen Interessen, nämlich möglichst homogene Regulierungen im Binnenmarkt.

Irgendwann in diesem Jahr muss die Schweiz der EU eine Absage erteilen. Wie sieht Ihr Szenario aus?

Nehmen wir an, in der zweiten Jahreshälfte fordert die EU von der Schweiz eine Entscheidung, und die Schweiz sagt zum vorliegenden Rahmenabkommen Nein. Möglicherweise legt die EU dann die Forschungskooperation mit der Schweiz auf Eis, wie sie das schon nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative getan hat. Dann muss die Schweiz abwägen, was ihr mehr wert ist, und sie muss wohl für den Forschungsstandort einen Notfallplan für eine Übergangszeit erstellen. Möglicherweise ergibt sich dann eine Mehrheit für das Rahmenabkommen. Ich zweifle allerdings daran.

Ist auch noch eine andere Wendung möglich?

Normalerweise würden zwei Verhandlungspartner die Haltung einnehmen, dass beide Seiten aufeinander angewiesen sind. Es ist denn auch im Falle Grossbritanniens nicht ausgeschlossen, dass die EU nochmals mit sich reden lässt. Deshalb sollte die Schweiz im Moment auf Zeit spielen. Sollte die EU mit den Briten auf Nachverhandlungen einsteigen, wäre das für die Schweiz eine Riesenchance. Dann könnte sie mit Verweis auf Grossbritannien ebenfalls darauf pochen, nochmals über einige Punkte im Rahmenabkommen zu reden.





Ignazio Cassis' Einsamkeit mit dem Rahmenabkommen wächst

So dramatisch wie in London ist die europapolitische Situation in Bern noch nicht. Doch nur einen Tag nachdem das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus gescheitert ist, wird auch im Bundeshaus die Frage immer akuter, wie es im Verhältnis Schweiz-EU weitergehen soll. Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) will die Beziehungen nach wie vor mit einem institutionellen Rahmenabkommen konsolidieren – doch die jüngsten Beschlüsse des Gesamtbundesrats zeigen, dass dort der Support für das über Weihnachten nicht stärker geworden ist.

Im Gegenteil: Cassis’ engste europapolitische Mitstreiterin, Doris Leuthard (CVP), hat den Bundesrat Ende Jahr verlassen. Und die übrigen Bundesräte zeigten an der ersten Sitzung des Jahres wenig Lust, Cassis bei einer Werbetour für das Rahmenabkommen zu unterstützen.

Formell entschieden hat der Bundesrat, eine öffentliche Konsultation über den Abkommensentwurf zu starten. Solche Anhörungen zählen eigentlich zur Normalität der eidgenössischen Politik. Doch in diesem Fall ist fast nichts normal. Die Gesamtregierung hat zum Abkommen weiterhin keine Meinung: Weder unterstützt sie es, noch lehnt sie es offiziell ab, will nun aber die detaillierte Meinung der Parteien, Kantone und Verbände zum Entwurf ergründen.

Einzigartiges Prozedere

Ohne eigene Position kann der Gesamtbundesrat keine formelle Vernehmlassung durchführen, wie das üblich wäre. Stattdessen mache man jetzt eine «Anhörung der besonderen Art», sagt Cassis’ Staatssekretär Roberto Balzaretti. Das heisst: Man wolle bei den interessierten Kreisen «ernsthaft die Temperatur nehmen» und dann die Schlüsse daraus ziehen.

In den Monaten Februar und März wird Cassis zum Zweck der Temperaturmessung höchstpersönlich die parlamentarischen Kommissionen und anderen politischen Akteure zu hochkarätigen Gesprächen treffen. Die Vertreter der 26 Kantone will er zu einer Versammlung einladen, dann Repräsentanten aller grossen Parteien zu einer ähnlichen Grosskonferenz. Es folgen drei weitere Treffen mit den Sozialpartnern, mit den Wirtschaftsverbänden und mit Vertretern der Wissenschaft.

Bei jedem dieser Treffen soll Cassis von mindestens einem Bundesratskollegen begleitet werden. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtete, hätte Cassis eigentlich je nach Treffen einen passenden Kollegen aufbieten wollen – zu den Sozialpartnern zum Beispiel einen der beiden SP-Bundesräte, die bei den ­Gewerkschaften über mehr Kredit verfügen sollten als ein Freisinniger.

Den zeitlichen Spielraum ausdehnen

Doch der Gesamtbundesrat hat nun anders entschieden: Fix begleitet werden soll Cassis auf seinem Gesprächsmarathon von dem (für das EU-Dossier neu ebenfalls zuständigen) Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Teilweise Sukkurs leisten soll auch Bundespräsident Ueli Maurer. Das bedeutet, dass Cassis bei seiner Überzeugungsarbeit für das Rahmenabkommen nur zwei Kollegen zur Seiten haben wird, die gar kein solchen Abkommen wollen.

Gestützt auf die Ergebnisse der Konsultation wird der Bundesrat dann irgendwann doch noch eine Stellungnahme zuhanden Brüssels verfassen müssen. Die Frage ist nur: Wann? Im Dezember hatte Cassis gesagt, die Konsultation werde bis im Frühling dauern. Nun ist das Departement Cassis dabei, diesen zeitlichen Spielraum auszudehnen. Der astronomische Frühling dauere bis am 20. Juni 2019, sagte Balzaretti vor Medienvertretern – bis dann also will der Bundesrat spätestens wissen, was er Brüssel mitteilen will.

Bei der EU-Kommission wollte man sich zur jüngsten Bundesberner Volte nicht direkt äussern. «Wir warten auf das Ergebnis des Konsultationsverfahren», sagte eine Sprecherin gestern in Brüssel nur. Auf gewisse Verwunderung stiess in EU-Kreisen jedoch, dass die Schweiz mit der Konsultation nun womöglich erst im Mai oder Juni fertig sein wird – also just in der heissen Phase der Europawahl, in deren Umfeld die EU vor allem mit sich selber beschäftigt sein wird.



Markus Häfliger und Stephan Israel

(Redaktion Tamedia)