«Die Schweiz hat sich zum Werkzeug gemacht»

In der Schweiz wird gegen den Polizisten Viktor K. ermittelt, der ohne Erlaubnis seines Chefs nach Moskau reiste und sich dort mit Ihnen und einem stellvertretenden Generalstaatsanwalt traf. Können Sie sich an dieses Treffen erinnern?

Ich hatte mehrere Treffen mit Vertretern der Schweizer Bundesanwaltschaft und der Schweizer Polizei. Diese Treffen fanden stets im Rahmen der Schweizer Ermittlungen statt, die 2011 aufgrund von Vorwürfen des britischen Investors William Browder gegen meinen Klienten begannen. Ich habe an diesen Treffen meine Aufgaben als Anwältin wahrgenommen, um meinen Klienten gegen die verleumderischen Anschuldigungen von Herrn Browder zu verteidigen.

Browder wirft Ihrem Klienten vor, Teil eines Netzwerks zu sein, das für einen riesigen Steuerbetrug sowie den Tod seines Anwalts Sergei Magnitski verantwortlich sein soll. Dazu wird auch in der Schweiz ermittelt. Wie oft haben Sie Ermittler in Moskau getroffen?

Die genaue Anzahl der Treffen oder der Teilnehmer kann ich nicht nennen. Aber alle Treffen fanden aufgrund von bilateralen Anfragen im Rahmen des Rechtshilfeabkommens zwischen der Russischen Föderation und der Schweiz statt, und zwar alle nach 2015. Damals wurde Browder in den USA im Zeugenstand befragt, und ich gab eine Erklärung ab, dass ich die Ermittlungen in der Schweiz für illegal halte.

Wussten Sie, dass Polizist Viktor K. als Privatmann reiste?

Alle Treffen waren offiziell; ich weiss nichts von privaten Besuchen.

Ihr Treffen mit Viktor K. soll ein Vieraugengespräch gewesen sein, arrangiert vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt.

Ich muss betonen, dass ich niemals ein Vieraugengespräch mit jemandem aus der Schweiz geführt habe. Das waren immer Geschäftsbesprechungen.

Wer war bei diesen Treffen dabei?

Wichtig ist: Alle diese Treffen fanden in den Räumen der Generalstaatsanwaltschaft statt, weil sie gemäss russischem Gesetz als einzige Behörde für Rechts­hilfeabkommen zuständig ist. Ich hatte nie ein Treffen in Restaurants oder Hotels – im Unterschied zu Herrn Browder, der vor einem US-Gericht unter Eid zugegeben hat, dass er in einem Lausanner Hotel von einer Schweizer Staatsanwältin Kopien von Dokumenten aus den Schweizer Ermittlungen erhalten hatte. Diese Unterlagen verwendete er, um ein Klagebegehren in den USA einzureichen.

«Browder erfindet falsche Geschichten auf der ganzen Welt. Und wenn er meinem Klienten schaden will, kann ich mich dagegen nur auf dem offiziellen Weg wehren. »

Worüber wurde bei Ihren Treffen in Moskau gesprochen?

Ich wollte den Fall vorwärtsbringen, denn im Fall meines Klienten geht in der Schweiz nichts weiter. Die Ermittlungen begannen 2011, nachdem William Browder eine Geschichte erfunden hatte über einen grossen Steuerbetrug in Russland und seinen angeblichen Anwalt Sergei Magnitski, der angeblich verhaftet worden und im Gefängnis gestorben war.

Magnitski wurde nachweislich im Gefängnis misshandelt und ist 2009 an den Folgen gestorben.

Nichts an dieser Geschichte ist wahr. Doch Browder ging zur Schweizer Bundesanwaltschaft mit drei Aktenbündeln. Ein Bündel bestand aus Schwarzweisskopien russischer Dokumente, die selbst für mich schwer zu lesen waren. Das zweite Bündel bestand aus Excel-Dateien ohne Quellenangabe, das dritte aus Kontoauszügen der Credit Suisse. Wie sie erworben wurden, ist unklar. Aber es war ein Bruch des Schweizer Bankgeheimnisses. Aufgrund dieser dubiosen Dokumente nahm die Bundes­anwaltschaft Ermittlungen auf. Etwa zur selben Zeit erschien ein Bericht in der oppositionellen Zeitung «Nowaja Gaseta», in welchem der Name meines Klienten zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Fall erwähnt wurde. Eine Woche später fror die Bundesanwaltschaft die Konten meines Klienten ein. Seither hat er keinen Zugang mehr, auch nicht als Zeuge. Für mich sieht das nach einem von Browder gut ausgedachten Mechanismus aus.

Ist es richtig, dass auf den Schweizer Konten Ihres Klienten 8 Millionen Dollar eingefroren sind?

Fast. 7,6 Millionen Dollar sind auf Konten der UBS seit September 2012 eingefroren, und dies aufgrund von einem Zeitungsartikel und Dokumenten, die entweder auf illegitime oder illegale Weise erworben wurden.

Sie vermuten, dass UBS und Bundesanwaltschaft im Interesse von Browder handeln?

Sie sind Werkzeuge in den geschickten Händen des Herrn Browder.

Gegenüber dieser Zeitung sagte Browder, dass Sie enge Kontakte zur russischen Generalstaatsanwaltschaft hätten und deshalb nicht als Anwältin, sondern als Vertreterin des Staates handelten.

Browder erfindet falsche Geschichten auf der ganzen Welt. Und wenn er meinem Klienten schaden will, kann ich mich dagegen nur auf dem offiziellen Weg wehren. Also bin ich mit allen Behörden in Kontakt, wo Ermittlungen gegen Browder geführt werden oder wo er die Quelle von Ermittlungen ist.^

«Der Besuch in Moskau war keine Falle. Aber der Polizist wurde Opfer der darauf folgenden Verschwörung.»

War das wirklich der einzige Grund für Ihr Treffen mit Donald Trumps Wahlkampfteam?

Dieser Fall war der einzige Grund. Er hat seine Ursachen in den USA. Aber die Schweiz hat sich leider zum Werkzeug William Browders gemacht.

Sie vermuten, dass Polizist Viktor K. in eine Falle tappte?

Der Besuch in Moskau war keine Falle. Aber der Polizist wurde Opfer der darauf folgenden Verschwörung. Er kam nach Moskau, weil er seinen Job machen wollte: neue Informationen zu bekommen und die Wahrheit zu finden. Doch das gefiel jemandem nicht, und er wurde gefeuert. Browders Team macht das immer so: Sie versuchen, Zeugen unglaubwürdig zu machen und Beweismittel verschwinden zu lassen.

Warum glaubten Sie, dass Ihnen ausgerechnet die Trump-Familie bei Ihrem Fall helfen könnte?

Das glaubte ich gar nicht. Ich wollte die Ergebnisse meiner Recherchen über die wahren Hintergründe der Magnitski-Geschichte dem US-Kongress zukommen lassen. Niemand hatte sich bis dahin in den USA für die Fakten interessiert: Rund 1 Milliarde Dollar flossen aus Russland in die USA und wurden vor den Steuerbehörden versteckt. Ein Teil davon wurde für antirussische Propaganda und eine Lobbyingkampagne verwendet. Gemäss älteren Informationen wurde ein anderer Teil dazu benutzt, die Demokratische Partei zu finanzieren. Gegen Browder wird in Russland seit 2004 ermittelt. Er hatte Angst, dass ihn die US-Behörden aufgrund dieses Betrugs verfolgen würden. Ich suchte in den USA jede erdenkliche Unterstützung. Leider konnte mir Donald Trump Jr. nicht helfen, und das Thema wurde von der Tagesordnung gestrichen.

Ermittelt nun Sonderberater Robert Mueller gegen Sie?

Sollte mein Name in Zusammenhang mit diesen Ermittlungen auftauchen, können Sie sicher sein, dass dies das Ergebnis von Browders Aktivitäten ist.

Ich würde lieber über Sie sprechen, aber Sie scheinen sehr auf Browder fixiert zu sein.

Das ist unvermeidbar: Meine Geschichte ist die Geschichte über Herr Browder und seine Kreise. Er ist die Hauptfigur, nicht ich. Meine Aktivitäten haben ihn bedroht, und deshalb will er mich diskreditieren. (Tages-Anzeiger)