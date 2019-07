«Die Sterbehilfe wird voraussichtlich zunehmen»

Die Schweiz ist seit Jahrzehnten Insel für Menschen, die einen begleiteten Suizid wünschen. Jetzt wurde die Sterbehelferin Erika Preisig verurteilt, weil sie bei einer Sterbebegleitung gegen das Heilmittelgesetz verstossen hat. Ist sie ein Bauernopfer?

Meines Erachtens nicht, denn sie hat mit ihrer Art und Weise, wie sie Suizidhilfe betreibt, diese Situation provoziert. Anders als beispielsweise Exit missachtet sie Regeln, die sich bei der Suizidhilfe als Standard ergeben haben. So etwa den Grundsatz, immer eine Zweitmeinung einzuholen. Oder sich zu beschränken auf Menschen, die in der Nähe ihres Lebensendes sind. Da ist Erika Preisig nicht die einzige, die davon abweicht. Aber sie macht es mit Nachdruck und setzt sich über die Rechtsprechung des Bundesgerichts hinweg. Dieses hat 2006 gefordert, dass bei sterbewilligen Menschen mit einer psychischen Erkrankung stets ein psychiatrisches Fachgutachten einzuholen sei. Es hielt aber auch fest, dass Menschen nicht benachteiligt werden dürfen, nur, weil sie psychisch statt körperlich krank sind und unerträglich leiden.

Warum sind diese Fälle so heikel?

Weil der Sterbewunsch oft Teil der Krankheit ist. Wenn jemand eine Depression hat und sterben möchte, dann ist der Sterbewunsch häufig Teil der Depression. Dasselbe kann auch in Fällen von Magersucht gelten. Dann ist der Mensch nicht frei in seiner Entscheidung, sein Leben zu beenden, und folglich darf ich als Gesunder nicht mithelfen, den Sterbewunsch zu vollziehen, der auf der Krankheit gründet. Vielmehr muss ich versuchen, die Krankheit zu heilen. Das Bundesgericht hat gesagt, Suizidhilfe sei nicht per se ausgeschlossen in solchen Fällen, müsse aber sorgfältig praktiziert werden.

Die Baselbieter Ärztin Erika Preisig ist dem Vernehmen nach von anderen Ärzten und Psychiatern teilweise boykottiert worden, die ihr die erforderliche Zweitmeinung hätten liefern können. Kann man ihr das zum Vorwurf machen?

Wenn eine psychiatrische Institution jemanden boykottiert, dann hat sie wohl gute Gründe dafür. Psychiater haben ein Spezialwissen, das andere nicht haben. Es geht hier schliesslich darum, dass ein Mensch sich das Leben nimmt. Definitiv, irreversibel. Jemand, der ihm dabei hilft, sagt damit: An deiner Stelle würde ich mich auch umbringen. Das kann eine einzelne Person nicht allein entscheiden, weil der Entscheid viel zu weitreichend ist. Auf eine Zweitmeinung bewusst zu verzichten, weil man glaubt, es genüge die eigene Beurteilung, ist unverantwortlich. Und wenn eine Ärztin das macht, ist es zudem höchst unprofessionell.

Bei Erika Preisig hat das einen Grund: Sie hat ihren eigenen Vater in den Tod begleitet, was für sie ein Schlüsselerlebnis war.

Ja, und sie hat in der Ärztezeitung berichtet, wie sie nicht nur ihren Vater, sondern auch einen Patienten beim Suizid begleitet hat, bei dem gemäss ihrer Schilderung vieles so wie bei ihrem Vater gewesen sei. Da fehlt jede Distanz zur Situation und den eigenen Gefühlen. Mir sträuben sich die Haare. Das ist hochproblematisch.

Wenn Menschen keine Suizidhilfe bekommen, versuchen sie es dann nicht anders, mit Tabletten zum Beispiel?

Nein. Menschen, die Suizidhilfe in Anspruch nehmen, sind eine andere Klientel als diejenigen, die vor einen Zug springen. Die Anzahl Suizide nimmt in der Schweiz seit 40 Jahren ab und liegt heute bei rund 1100 Fällen pro Jahr. Die Suizidhilfe hingegen nimmt seit fünf Jahren exponentiell zu und ist mittlerweile ebenfalls bei 1100 Fällen pro Jahr angekommen. Suizide werden grossmehrheitlich von Männern im mittleren Alter verübt. Suizidhilfe hingegen nehmen mehrheitlich hochbetagte Frauen in Anspruch. Es ist nicht dieselbe Gruppe von Menschen. Die Zahl der Suizide stagniert, aber die Suizidhilfe wird voraussichtlich weiter zunehmen, die Entwicklung in den letzten Jahren war rasant.

Dennoch – kann man es einer Ärztin wie Erika Preisig anlasten, dass sie die Regeln selber definiert? Es gibt kein Gesetz zum Umgang mit Sterbehilfe.

Angesichts der exponentiell steigenden Suizidhilfe-Fälle wird eine Regelung unumgänglich. Wir werden nicht darum herumkommen, gesetzliche Regeln zum Umgang mit Sterbewilligen zu definieren. Die Frage ist nur, wann ein solches Gesetz kommt. Bei 2000 Fällen pro Jahr, bei 3000 oder erst bei 4000? Irgendwann wird eine Schmerzgrenze erreicht sein. Es ist unmöglich, Probleme wie Demenz oder Pflegebedürftigkeit über die Suizidhilfe zu lösen. Was wäre das für eine Gesellschaft?

Warum gibt es bei uns, anders als in anderen Ländern, kein Gesetz zur Sterbebegleitung?

Die Suizidhilfe ist schon geregelt, aber lediglich im Strafrecht und sehr pauschal. Was die Schweiz von anderen Ländern unterscheidet: Noch vor 10 oder 20 Jahren war die Suizidhilfe ein Tabu, in Todesanzeigen wurde sie nicht erwähnt, unter Bekannten verschwiegen. Heute erzählt man sich freimütig, dass ein Verwandter mit Exit gestorben ist. Den Todeszeitpunkt mit einem Suizid selber zu bestimmen, ist gleichsam zu einem Modell geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass Prominente wie Hans Küng oder der verstorbene Ständerat This Jenny diese Form des Sterbens öffentlich in Erwägung gezogen oder durchgeführt haben. Das hat einen kaum zu überschätzenden Normalisierungseffekt, den es so in anderen Ländern bislang nicht gab.

Ist die Schweiz nicht bereit für ein Sterbehilfe-Gesetz? Seit Arnold Koller hatten alle Justizminister eine andere Meinung. Eveline Widmer-Schlumpf hat einen Gesetzesentwurf schliesslich wieder verworfen.

Man könnte das sozialpsychologisch so deuten: Alle Beteiligten befürchten, dass sie durch eine Regelung nur verlieren könnten. Die Fundamentalgegner müssten eine staatliche Anerkennung der Suizidhilfe in Kauf nehmen, die Befürworterinnen müssten Abstriche in ihrer Handlungsfreiheit und eine Kontrolle hinnehmen, die Ärzteschaft wäre stärker in der Pflicht als heute. Kritik an der Suizidhilfe-Praxis ist zudem extrem unerwünscht, was ich seit Jahren persönlich erlebe. Als katholischer Theologe stehe ich im Verdacht, fundamentalistischer Gegner der Sterbehilfe zu sein, was ich nicht bin. Die Schweiz ist offensichtlich noch nicht bereit für eine offene Diskussion.

Welche Regeln braucht es Ihrer Ansicht nach?

Es muss geklärt werden, ob der Sterbewunsch Teil einer psychischen Erkrankung ist, ob der Sterbewillige urteilsfähig ist, ob eine Zweitmeinung eingeholt wurde, ob der Sterbewunsch beständig ist, ob Suizidhilfe bei Kindern und Jugendlichen sowie Doppel-Suizide möglich sind, welche Rolle die Ärztinnen und Ärzte dabei übernehmen sollen. Und so weiter. Alles heikle Fragen, die offensichtlich niemand gerne diskutiert. (Redaktion Tamedia)