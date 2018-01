Die Trump-Show ist willkommen

Wer vor einem Jahr vorausgesagt hätte, Donald Trump werde als US-Präsident ans Davoser Gipfeltreffen der Globalisierungsversteher reisen – er wäre ausgelacht worden, laut und innig. Aber Trump wäre nicht Trump, würde er nicht einmal mehr alle überraschen. Er wirft über Bord, was er einst über die globalen Eliten gesagt hat, mit denen er nichts gemeinsam haben will ausser Milliarden im Portefeuille.

In Davos trifft der Showmaster-Präsident auf einen ihm ebenbürtigen Zampano. Mit seinen bald 80 Jahren schafft es Klaus Schwab einmal mehr, sein Weltwirtschaftsforum aus drohender Bedeutungslosigkeit wenn nicht auf den Gipfel der Relevanz, so doch in die Schlagzeilen der Weltpresse zu hieven.

Von eidgenössischem Boden fernhalten

Die Schweiz, allerdings, wäre auch nicht die Schweiz, wenn sich nicht sofort nach Bekanntwerden des Besuchs eine Bewegung gebildet hätte, die Trump in der Schweiz verhindern will. Unterschriften werden gesammelt. Und die Juso-Präsidentin meinte, der Bundesrat werde schon irgendeinen Grund finden, Trump von eidgenössischem Boden fernzuhalten. So weit, so normal. Wenn da nicht auch noch ein ausgewachsener Nationalrat dieser Bewegung seine Unterstützung leihen würde. Indem sich der grüne Zürcher Balthasar Glättli an die Spitze der «Trump not welcome»-Kampagne stellt, gibt er ihr mehr Gewicht, als sie verdient. Einem umstrittenen, aber zweifelsfrei legitim gewählten US-Präsidenten den Besuch der Schweiz und das Gespräch zu verweigern, kann kein Anliegen seriöser Politik sein.

Dazu kommt etwas noch viel Gefährlicheres: Mit seinem Gesprächsverweigerungsaufruf verhilft Glättli nicht nur einer legitimen Opposition gegen trumpsche Politik zu mehr Glaubwürdigkeit, sondern auch Splittergruppen, die einen Trump-Auftritt für Krawalle nutzen wollen.

Man muss weder Trump mögen noch seine Politik und schon gar nicht sein persönliches Verhalten. Man darf auch nicht so naiv sein, von Davos einen heilsamen Einfluss auf ihn zu erwarten. Aber Politikern Gelegenheit für Gespräche mit einem der nach wie vor mächtigsten Menschen der Welt zu bieten, das ist richtig und gut.

(Tages-Anzeiger)