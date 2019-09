Die geheime Frühfranzösisch-Studie

Bildungsdirektionen relativieren und machen kleine Zugeständnisse

Für die heiklen Fragen dieser Zeitung verweist die Erziehungs­direktion des Kantons Bern auf Frédéric Voisard, den Regionalsekretär der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK). Sie ist die Rechtsnachfolgerin des Passepartout-Verbunds, der das Französischlehrmittel «Mille feuilles» in sechs Kantonen lanciert hat. Dass die Studie des Instituts für Mehrsprachigkeit (IfM) an der Universität Freiburg über das Erreichen der Frühfranzösisch-Lernziele den Medien vorenthalten wurde, erklärt Voisard so: Die IfM-Untersuchung sei an die nationale Erhebung über schulische Grundkompetenzen gekoppelt gewesen. Diese lasse im Gegensatz zur IfM-Studie auch Aussagen über die einzelnen Kantone zu. «Aus Gründen der Komplexitätsreduktion und der Verständlichkeit» habe die NW EDK dann der nationalen Erhebung den Vorrang gegeben.



Voisard bestätigt, dass ursprünglich eine zweite Evaluation zum Erreichen der Lernziele im Französischunterricht auf der Sekundarstufe I geplant war. Weil die Passepartout-Kantone den Unterricht aber laufend überprüfen und anpassen würden, sei die Ausgangslage nun derart verändert, dass ein zweiter Evaluationsteil zu aufwendig geworden wäre. «Es ist klar, dass Passepartout bei der mündlichen Interaktion noch nicht auf Kurs ist», hält Voisard fest. Be-

züglich Wortschatz müsse man die Gesamtkonzeption überdenken.



Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern teilt auf Anfrage mit, dass die Ergebnisse der Freiburger Untersuchung «tatsächlich nicht zufriedenstellend» gewesen seien. In der Zwischenzeit habe man deshalb Hearings mit den Fachlehrpersonen geführt und Massnahmen eingeleitet. Mit den anderen Passepartout-Kantonen habe man Verbesserungen am Lehrmittel «Mille feuilles» initiiert.



So soll ein Grundwortschatz samt Software zum Üben definiert werden. Die Verbenliste werde ergänzt, und neue Materialien zum Training des Alltagswortschatzes würden geschaffen. Insbesondere werde «Mille feuilles» in der 5. und der 6. Klasse überarbeitet. In der neuen Version werde die Stoffmenge reduziert, und ein neuer Übungsteil zum Vertiefen und Automatisieren stehe bereit. Für die Französischlehrkräfte sei zudem die Weiterbildung verbreitert worden. Auch der Schüler- und Klassenaustausch werde vermehrt gefördert. (svb)