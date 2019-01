Die geheimste Behörde der Schweiz

«Ich fühle mich jeden Tag wie eine Betrügerin. Mein Name ist nicht mein Name. Ich kann niemandem davon erzählen. Ich habe nichts, worauf ich zurückgreifen kann.» Das sagt eine Frau, die in Grossbritannien seit bald 20 Jahren in einem Zeugenschutzprogramm lebt. Damals beobachtete ihre Familie einen Mord, worauf sie bedroht wurde und mithilfe der Polizei eine neue Identität annahm. Annehmen musste.

Im «Guardian» erhebt die Frau schwerwiegende Vorwürfe gegen ihre Beschützer. Sie fühle sich von ihnen «erniedrigt und entmenschlicht». Begünstigt werde die Fehlbehandlung durch die Geheimhaltung und die fehlende Transparenz des Schutzprogramms. Heute lebe sie wie in einer «ausserirdischen Wildnis». Unfähig, Freundschaften aufzubauen. Eingeschüchtert. Allein.

Allein fühlt sich auch ein Mann in einem deutschen Zeugenschutzprogramm. Er wurde ebenfalls Zeuge eines blutigen Verbrechens. Was genau er gesehen hat, durfte er dem «Süddeutsche Zeitung Magazin» nicht erzählen. Er erzählte stattdessen, dass er sich von seinen Beschützern ausgenutzt und fallen gelassen fühle. Betrogen.

«Das Ziel sind möglichst einfache Geschichten.» Adrian Lobsiger

Früherer Fedpol-Vizechef

Auch hier in der Schweiz führt eine nationale Zeugenschutzstelle seit Anfang 2013 Schutzprogramme für gefährdete Zeugen durch. Menschen also, die wegen ihrer Aussage in einem Strafverfahren konkret und ernsthaft an Leib und Leben bedroht sind. Als wichtiges Instrument zur Verfolgung der Schwerstkriminalität war das Projekt angekündigt worden. Sechs Jahre später zeigen Recherchen, dass zentrale Erwartungen nicht erfüllt worden sind.

Offizielle Informationen über die Stelle gibt es kaum. Bekannt ist, dass sie beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) angesiedelt ist und für welche Bereiche sie hauptsächlich zuständig ist: für Menschenhandel, Terrorismus und organisiertes Verbrechen. Sie ist an einem geheimen Standort untergebracht und arbeitet mit einem eigenen, in sich geschlossenen IT-System.

Den Entscheid über ein Zeugenschutzprogramm fällt Fedpol-Direk­torin Nicoletta della Valle auf Antrag von Staatsanwälten in Bund oder Kantonen. Sagt sie ja, wird die Person an einem sicheren Ort untergebracht, in der Schweiz oder im Ausland. Es werden neue Ausweise ausgestellt, eine neue Identität aufgebaut. «Das Ziel sind möglichst einfache Geschichten», sagte der frühere Fedpol-Vizechef Adrian Lobsiger einst zu dieser Zeitung. «Komplizierte Lügen funktionieren nicht. Ein Handwerker wird nicht plötzlich zum Akademiker, denn er soll trotz seiner neuen Lebensgeschichte möglichst schnell wieder finanziell unabhängig werden.»

Eine Mauer des Schweigens

Darüber hinaus – nichts. In seinem letzten Jahresbericht von 2017 erwähnt das Fedpol den Zeugenschutz mit keinem Wort. Gleich war es in den beiden Vorjahren. Interviewanfragen mit der Fedpol-Direktorin werden abgelehnt. Sprecherin Cathy Maret antwortet auf die meisten Fragen: «Dazu können und dürfen wir uns nicht äussern.»

Umso eindeutiger kommuniziert werden die Straftatbestände, die die Journalistin erfüllen dürfte, wenn sie als geheim eingestufte Informationen veröffentlichen oder Personen aus dem Programm durch die Publikation eines Artikels in Lebensgefahr bringen würde. Die Zurückhaltung der Verantwortlichen ist verständlich: Es geht um Menschen, die sich in erheblicher Gefahr befinden. Die Zurückhaltung bedeutet aber auch: Der Zeugenschutz ist eine grosse Blackbox. Würde etwas schieflaufen in einem der Schutzprogramme, bekäme es kaum jemand mit.

Die Aufsicht über die Zeugenschutzstelle obliegt der Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, neu ist das Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Genau wie ihre Vorgängerin, Simonetta Sommaruga (SP), wird sie jährlich über die Tätigkeiten der Stelle informiert werden. Einzelnen Personen, zum Beispiel bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle oder in den Kantonen, wird ebenfalls Auskunft gewährt, allerdings nur in allgemeiner und anonymisierter Form.

Video – Hartes Leben im Zeugenschutz

Recherchen zeigen, dass die Erwartungen an das Prestigeprojekt nur zum Teil erfüllt worden sind, etwa bei der Auslastung. So hat die Zeugenschutzstelle bisher gut ein Dutzend Fälle betreut. Ein Teil davon hat die Schweiz aus dem Ausland übernommen. Damit bleibt sie zahlenmässig unter den Erwartungen: Bei ihrem Start im Jahr 2013 war mit 10 bis 15 Fällen aus Bund und Kantonen pro Jahr gerechnet worden.

Die Zeugenschutzfälle dauern manchmal ein paar Monate, manchmal mehrere Jahre. Durchschnittlich aber weniger lang, als ursprünglich geschätzt. Es gab Fälle, in denen das Programm wegen Verstössen gegen die Abmachungen beendet werden musste. Auch das zeigen die Recherchen.

Aufgrund der geringeren Auslastung sind nicht alle der ursprünglich vorgesehen zehn Vollzeitstellen besetzt. Es gibt in etwa gleich viel Personal wie geschützte Personen. Welche Aufgaben dieses wahrnimmt, gibt Fedpol-Spre-cherin Maret nicht preis. Es handle sich um «erfahrene und gut geschulte Mitarbeitende». Auch zur Anzahl Fälle nimmt Maret keine Stellung. Diese werde nicht vom Fedpol gesteuert. «Es sind die Staatsanwaltschaften, welche im Einzelfall die Aufnahme eines Zeugen in das Zeugenschutzprogramm beantragen. Auch sagen die Fallzahlen nichts über den Erfolg der Zeugenschutzstelle aus. Grundsätzlich können wir sagen, dass diese professionell und mit angemessenen Ressourcen arbeitet.»

Alle noch am Leben

Doch auch inhaltlich hat die Stelle ihre Ziele bisher nur zum Teil erreicht. Die gute Nachricht: Alle Personen im Programm sind noch am Leben. Der ihnen gebotene Schutz scheint zu funktionieren. Weniger erfreulich präsentiert sich die Bilanz der Strafverfahren: Die Verurteilungen aufgrund von Aussagen geschützter Zeugen lassen sich an einer Hand abzählen. Andere Verfahren, an denen solche mitwirkten, wurden eingestellt oder es erfolgten Freisprüche.

Damit ist das zweite wichtige Ziel der Zeugenschutzes – Täter mithilfe von Personen im Programm zur Rechenschaft zu ziehen – nur teilweise erreicht. In den sechs Jahren gelang es nicht, so den Menschenhandel, den Terrorismus oder die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Es fehlten die Fälle.

Oder anders formuliert: Im Bereich der Schwerstkriminalität, für den das Zeugenschutzprogramm ursprünglich ins Leben gerufen wurde, gibt es derzeit zu wenig Frauen und Männer, die staatlichen Schutz suchen. Oder aber ihn bekommen.

«Die Hürde, in das Programm aufgenommen zu werden, ist riesig.»Rebecca Angelini

Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

Es sei schwierig zu beurteilen, ob ein kausaler Zusammenhang bestehe zwischen der Aufnahme einer Person ins Schutzprogramm und den Urteilen, sagt Fedpol-Sprecherin Maret. Die Zeugenaussage sei eines unter anderen Beweismitteln. Maret vergleicht das Zeugenschutzprogramm mit der Notfallstation eines Spitals: Es brauche eine solche, unabhängig davon, wie viele Fälle behandelt würden. «Der Erfolg einer Notfallstation wird nicht an der Anzahl Fälle gemessen, sondern an der Anzahl Patientinnen und Patienten, die überleben. Auch lässt sich die Anzahl Fälle, die in der Notfallstation eintreffen, nicht steuern. Genauso ist es im Zeugenschutz.»

Details zu konkreten Fällen kann und darf niemand geben. Auch die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) nicht, die immer wieder mit hoch gefährdeten Personen zu tun hat, namentlich Opfern von Menschenhandel. «Die Hürde, in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden, ist riesig», sagt Sprecherin Rebecca Angelini. «Das hat auch damit zu tun, dass ein Identitätswechsel für die Betroffenen eine sehr einschneidende Massnahme ist und nur in den seltensten Fällen angemessen und notwendig.»

Die FIZ verfügt selber über diverse Möglichkeiten, gefährdete Personen zu schützen. So betreibt sie mehrere Schutzunterkünfte an geheimen Adressen, wo Betroffene untergebracht werden können. Das nationale Zeugenschutzprogramm brauche es nur selten, dann aber unbedingt, sagt Angelini. In den übrigen Fällen arbeite man meist eng mit den kantonalen und kommunalen Polizeien zusammen, wenn es darum gehe, Gefährdungsabklärungen zu machen oder konkrete Schutzmassnahmen für die Opfer zu ergreifen.

Richtung Opferschutz

In manchen Fällen sind es die bedrohten Frauen und Männer selbst, die Zeugenschutz ablehnen. Zu gross erscheinen ihnen die Einschränkungen, zu zahlreich die Verpflichtungen, zu schwer wiegt auch die Angst vor dem neuen, unbekannten Leben. Andere wollen, aber dürfen nicht – weil die Behörden sie nicht wirklich für gefährdet halten. Ihre Anträge werden vom Fedpol abgelehnt oder von den Staatsanwaltschaften von Kantonen und Bund gar nicht erst gestellt.

Ist die Zeugenschutzstelle also überflüssig? Nein. Der Fokus hat sich verschoben, wie die Recherche zeigt – in Richtung qualifizierter Opferschutz. Damit sind Personen gemeint, die stark gefährdet sind, jedoch keine wichtigen Aussagen über Täter und Hintermänner machen können. Als Beispiele denkbar wären kulturell bedingte Straftaten wie Ehrenmorde oder Zwangsheirat, oder aber krasse Stalkingfälle, in denen ein Opfer mit dem Tod bedroht wird. Die Verschiebung ist insofern bemerkenswert, als der Opferschutz eigentlich in der Zuständigkeit der Kantone liegt.

«Es ist richtig, dass international und national die Anzahl an Fällen des sogenannten qualifizierten Opferschutzes steigt», sagt Fedpol-Sprecherin Maret. Diese Fälle würden grundsätzlich von den Kantonen und nur in wenigen Ausnahmefällen von der Schweizer Zeugenschutzstelle behandelt.

Keine Stellung will das Fedpol zur Finanzierung der Stelle nehmen. Die Fallkosten übernimmt der antragstellende Bund oder Kanton. Die Betriebskosten – gut zwei Millionen Franken pro Jahr – tragen Bund und Kantone je zur Hälfte. Dem Vernehmen nach wird diese Regelung gegenwärtig überprüft. Die Kantone wünschten sich, dass die Kosten gerechter verteilt würden, heisst es. Und sie wünschten sich etwas mehr Transparenz.

