Dienst am Büchlein

Max Frisch schrieb 1974: «Ich besitze noch das sogenannte Dienstbüchlein (der Diminutiv ist offiziell) mit Sanitarischen Eintragungen (Sehschärfe, ­Hörschärfe) und Verzeichnis der Mannschaftsausrüstung (‹Stahlhelm leih­weise: 1 Stück 1931, 1 Stück 1952›), mit Stempeln von Kommando-Stellen und Handschriften zur Beglaubigung geleisteter Dienste (insgesamt 650 Tage) in graues Leinen gebunden, nicht allzu verschlissen.»

–

18.3179 Motion, Dobler Marcel, FDP: ­«Digitalisierung des Dienstbüchleins». Eingereicht am 14.3.2018. Stand der ­Beratungen: Motion an 2. Rat. Erfolgschancen: gross. Vor zehn Jahren wollte die Armee ihr Dienstbüchlein schon einmal digitalisieren, klappte nicht. Stattdessen gab die Armee eine Studie in Auftrag (Resultat unbekannt). Nun also ­Dobler. «Ein digitales Dienstbüchlein ist massiv schneller ausgefüllt.» Zudem würden die Tausenden Büchlein, die jährlich verloren gehen, der Armee unnötige Arbeit bescheren. Der «Blick» schreibt: «Dienstbüchlein, abtreten.»

–

Kaltbrunn, 1986. Ergebnis der Sportprüfung: 249, knapp genügend. Wer sich zu fest anstrengt, muss zu den Füsilieren. Der erste Sieg gegen die Armee: Schleichen auf der Tartanbahn, eineinhalb Runden in zwölf Minuten. Der Blick ins Dienstbüchlein: ein Blick in die Bio­grafie eines Schweizer Mannes.

Meistgehörter Satz vor jedem WK: «Wo ist das verdammte Dienstbüchlein?»

1874: Erste Revision der Bundesver­fassung, Geburt des Dienstbüchleins. Schuld sind die Basler. Sie bieten zu ­wenig junge Männer zum Wehrdienst auf. Im Gegensatz zu den Nidwaldnern oder den Urnern. «Krasse Übelstände» nennt es Beat Nann in seiner Dissertation aus dem Jahr 1958 mit dem ­Titel: «Das Dienstbüchlein». Der junge Bundesstaat ist zu wenig straff organisiert, das Militär Sache der Kantone, der Inhalt der Wehrpflicht: von Kanton zu Kanton verschieden. Mit der Revision der Bundesverfassung bekommt die Schweiz eine richtige Armee. Und als Zugabe: Bürokratie auf einem Toplevel. Beat Nann: «Um eine vollständige ­Erfüllung aller aus der Wehrpflicht fliessenden Pflichten zu gewährleisten, wurde (…) eine straffe auf dem Territorialprinzip beruhende Kontrollführung über die Wehrpflichtigen eingeführt. Die Kantone mussten von jedem Schweizerbürger, der auf ihrem Gebiet Aufenthalt oder Niederlassung nimmt, künftig einen Ausweis über die Erfüllung der Wehrpflicht verlangen: Das Dienstbüchlein .»

–

–

Das berühmteste Dienstbüchlein der Schweiz liegt in Jerusalem. Einstein, ­Albert, Bürgerort: Zürich, Geburtsjahr: 1879. Körperlänge: 171,5 cm. Brust­umfang: 85 cm, Oberarm: 28 cm. Sportprüfung: nicht absolviert. Ausgehoben, für untauglich befunden. Einstein war das Büchlein wichtig. Adolf Meichle, Oberst aD aus Muri bei Bern, schrieb 1997 in der «Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift»: «Es war uns bekannt, dass der grosse Denker bei seiner Ausreise nach Princeton (USA) im Oktober 1933 im Reisegepäck vor allem seine geliebte Geige und das Dienstbüchlein (DB) mitgenommen hatte.» Meichle treibt das Büchlein im Einstein-Archiv in Jerusalem auf und darf es ­einsehen. «Das Dienstbüchlein gibt ­Einblick in interessante Details wie ­Gesundheitszustand, Wohnorte und über die Bezahlung der damals recht hohen Militärsteuern. Auch könnten wir uns heute die Frage stellen, weshalb der junge Einstein die Turnprüfung nicht absolvieren musste.»

Der Blick in das Büchlein: ein Blick in die Biografie eines Schweizer Mannes.

Auch ein berühmtes Dienstbüchlein: ­jenes von Brigadier Broccoli. Zugelaufene Katze auf der Kaserne in Lyss, seit 2012 offiziell im Inventar der Schweizer Armee. Die «Berner Zeitung» berichtet: «Eine militärische Aufgabe erfüllt sie nicht. Die zugelaufene Durchdienerin und professionelle Schnurrmeisterin ist jedoch zuständig für das Verbreiten ­guter Laune. (…) Die mittlerweile ­13-jährige Vorbildsoldatin weist zwar nicht mehr die Vitalität von früher auf, doch sie vernachlässigt ihren täglichen Wachrundgang um das Kasernenareal keinesfalls. Mit achtsamen Augen und viel Zeit für ihre Mitsoldaten wacht sie über die Lysser Kaserne.» Ihre schon deutlich mehr als 4000 Diensttage ­seien im Dienstbüchlein leider nicht vermerkt, heisst es, dafür steht da ihre AHV-Nummer: 1291.007.3250. Gründungsdatum, James Bond, Postleitzahl von Lyss.

–

Sämtliche Tiere in der Armee besassen ein Dienstbüchlein, ausser Brieftauben. Wichtige Anweisung auf Seite 2 des Dienstbüchleins eines Kavalleriepferdes aus dem Jahr 1917: «Abschneiden der Mähne und Schweifcoupieren ist ver­boten. Bei zwingenden Gründen ist die Erlaubnis des Waffenchefs einzuholen.»

–

5. Dezember 1917, «Tagblatt der Stadt Thun»: «In der Nacht zum Dienstag wurde in einer unbewachten Villa ­zwischen Thun und Hilterfingen ein­gebrochen und allerlei Haushaltsgegenstände, auch Lebensmittelvorräte entwendet.» Die Täter, zwei jüngere Männer, werden verhaftet. Sie stürmen kurz darauf aus dem Arrestlokal im Rathaus. «Weit gedacht schienen die zwei Diebe bei dem Ausbruch aber nicht zu haben. Ihre Schriften (Dienstbüchlein usw.) liessen sie zurück, sodass man ihrer wohl bald wieder habhaft werden wird.»

–

Nicht zu verwechseln: Dienstbüchlein und Schiessbüchlein.

–

Missbrauch des Dienstbüchleins I: ­Angeklagt ist ein HD-Sdt., der zu Anfang des Zweiten Weltkrieges einem ­illegal in die Schweiz eingereisten Italiener unerlaubterweise das Dienstbüchlein ausgeliehen hatte, damit dieser eine Anstellung bei der Abteilung für leichte Truppen finden konnte. Das ­Militärkassationsgericht sah im Ver­halten des HD-Sdt. einen Materialmissbrauch am Dienstbüchlein und verurteilte ihn in Anwendung von Art 73 MStG.

–

Missbrauch des Dienstbüchleins II: 26. Januar 1945: Der Angeklagte trug in Zivil – angeblich in angetrunkenem Zustande – auf DB-Seite 19 folgenden Vermerk ein: «Schmid Sixtus gehört zur Gesellschaft der Spanienfahrer und wird deshalb nach erfolgter Demobilisation aus der Armee geworfen. Oberst-Div. Bandi.» Der Angeklagte versuchte durch Radieren und Übergiessen mit Tinte den Eintrag unkenntlich zu machen und beschmutzte damit sein Dienstbüchlein. Zwei Monate Gefängnis unbedingt, Ausschluss aus der Armee.

–

Missbrauch des Dienstbüchleins III: Der Angeklagte trug nach seiner Entlassung aus der Rekrutenschule wahrheitswidrig aus Renommiersucht auf DB-Seite 9 «VII. Besondere Auszeichnungen» ein: «1943 Sch. Mot. Kan. Bttr. 4 Guter Motf. Oblt. Moor.» Am selben Tag kaufte der «gute Motorfahrer» in einem Militärartikelgeschäft einen Motorfahrerstern, heftete diesen an seine Ärmelpatte und trug den Stern während des darauffolgenden Dienstes. 30 Tage Gefängnis unbedingt, unter Gewährung des militärischen Strafvollzuges.

–

«Immer bei Erhalt am Ende der Dienstleistung kontrollieren, und man kann sich sicher sein, dass alles korrekt ist. Was sollen wir denn in Zukunft als Beweis vorbringen, wenn die elektronische Datenbank mal wieder völlig falsche Zahlen enthält?» Leserbrief von Philippe Wagner, «Blick», März 2018.

–

«Ich gebe mein Dienstbüchlein nicht her.» Leserbrief von Ernst Eichenberger, «Blick», März 2018.

(Tages-Anzeiger)