Drei Tote bei Geiseldrama in Zürich – Opfer identifiziert

Eine Geiselnahme in Zürich endete am Freitagmorgen mit drei Toten. Ein bewaffneter 60-Jähriger hatte in einer Wohnung im Kreis 3 zwei Frauen als Geiseln genommen. Später fielen Schüsse.

Nun sind die Todesopfer identifiziert. Der 60-jährige mutmassliche Täter ist Schweizer. Die 38-jährige Frau, die er erschossen hat, stammt aus der Tschechischen Republik. Die 34-jährige Frau ist Schweizerin. Alle drei waren im Kanton Zürich wohnhaft, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Die Stadtpolizei war am Freitag bereits um 5.22 Uhr in der Früh alarmiert worden. Eine Frau gab an, dass sie Hilfe brauche. Gleichzeitig meldete eine andere Anruferin, dass im Nachbarhaus jemand um Hilfe schreie. Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte am Döltschiweg 55 ein.

Am Freitagabend berichteten mehrere Medien, dass es sich bei der Tat wohl um ein Beziehungsdelikt handelt. Den Berichten zufolge war eine der Frauen die Ex-Partnerin des Mannes und lebte nach der Trennung bei der zweiten Frau in der Wohnung, in der sich auch die Tat ereignete. Die Nationalitäten der Frauen sind noch unbekannt, der Mann ist ein Schweizer.

Eine Anwohnerin hatte «20 Minuten» von einem Streit und einem Schuss morgens um 5 Uhr berichtet. Sie habe gehört, dass jemand auf Spanisch geflucht habe. «Wir wurden angewiesen, die Läden zu schliessen und das Haus nicht mehr zu verlassen.» Dann seien weitere Schüsse gefallen. Polizisten umstellten das Haus. «Wir hatten Angst.» Wer im Haus wohnt, weiss die Anwohnerin nicht.

Der Polizei angedroht, die Geiseln zu erschiessen

In der Folge nahm ein Mann mit den Polizisten Kontakt auf, indem er aus dem Fenster zu ihnen sprach. Er gab an, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben und drohte damit, die beiden zu erschiessen, wenn sich die Polizei nicht sofort zurückziehe.

Inzwischen trafen weitere Polizeikräfte ein, darunter auch die Interventionseinheit Skorpion und Spezialisten der Verhandlungsgruppe, die sich im Hintergrund hielten und Kontakte in die Wohnung aufnahmen. Parallel dazu wurde die Örtlichkeit grossräumig von uniformierten Polizisten abgesperrt.

Beim letzten Kontakt um 8.30 Uhr erklärte der Geiselnehmer, dass er in 10 Minuten aufgebe und sich der Polizei stellen werde. Wenig später fielen mehrere Schüsse in der Wohnung, worauf die Interventionseinheit Skorpion die Wohnung stürmte. Die Polizisten trafen auf drei schwerst verletzte Personen, zwei Frauen und einen Mann. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarben alle drei noch vor Ort. Die mutmassliche Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, wurde sichergestellt.

Beim verstorbenen Mann handelt es sich um einen 60-jährigen Schweizer. Die beiden Frauen sind 34 und 38 Jahre alt. Man wisse noch nicht, was in der Wohnung geschehen sei, wie Judith Hödl, Mediensprecherin der Stadtpolizei, auf Anfrage erklärte. Die Polizei erhofft sich weitere Erkenntnisse aus der forensischen und der gerichtsmedizinischen Untersuchung.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind Gegenstand der laufenden Abklärungen, die durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt werden.

