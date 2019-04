Drittes Geheimtreffen mit Fifa-Präsident Infantino

Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Bundesanwalt Michael Lauber: Letzten November trat er vor die versammelte ­nationale und internationale Presse und verteidigte vehement seine Praxis, sich informell mit ­Beteiligten grosser Strafverfahren zu ­treffen. Das sei elementar, um solche Verfahren überhaupt führen zu können, sagte Lauber.

Der Auftritt war eine Reaktion auf die Enthüllungen aus dem Datenleck Football Leaks. Dokumente aus dem Innersten des Weltfussballverbands (Fifa) ­hatten gezeigt, dass sich Lauber im Frühjahr 2016 zweimal mit Fifa-Präsident Gianni Infantino getroffen hatte: einmal im Berner Nobelhotel Schweizerhof und einmal in einem Lokal im Zürcher Bahnhof. Protokolle der Treffen existieren keine.

Lauber sagte im November, das zweite Treffen mit Infantino sei «abschliessend» gewesen. Dieselbe Information gab zuvor auch schon Laubers Medien­stelle schriftlich ab. Nun zeigt sich: Das stimmt nicht. Am 16. Juni 2017 reiste Infantino erneut nach Bern zu einem Geheimtreffen im ­Hotel Schweizerhof.

Dieses dritte Treffen wird nun bekannt, weil der Nidwaldner Staatsanwalt Damian Graf in einem Strafverfahren darauf gestossen war. Das Verfahren richtete sich gegen den Walliser Oberstaatsanwalt und Infantino-Freund Rinaldo Arnold wegen passiver Bestechung. Gestern informierten die Behörden, dass Graf es eingestellt habe.

Gemäss der Einstellungsverfügung hat die Bundesanwaltschaft das dritte Geheimtreffen zuerst auch dem ­Sonderermittler verschwiegen. Erst als Graf nachhakte, «liess die Bundesanwaltschaft ausrichten, dass offenbar am 16.Juni 2017 tatsächlich ein weiteres Treffen im Hotel Schweizerhof» stattgefunden habe. In der Verfügung ist auch eine SMS von Rinaldo Arnold, der das ­Treffen eingefädelt hat, an den ­ Medienchef der Bundesanwaltschaft zitiert: «Infantinos Zug hat Verspätung. Wir werden ein paar Minuten später da sein. Bis gleich. Gruss.»

Keine Erinnerungen

Was am Treffen besprochen wurde, bleibt rätselhaft. In seiner Einvernahme «konnte sich Arnold nicht mehr an dieses Treffen oder daran erinnern, dass er darin involviert gewesen war. Infantino mochte sich ebenso wenig an eine derartige Besprechung mit der Bundesanwaltschaft erinnern», heisst es in der Einstellungs­verfügung.

Eine Nachfrage bei der Bundesanwaltschaft macht das Rätsel noch grösser. Die ­Medienstelle bestätigt das Treffen nämlich nicht direkt, sondern schreibt lediglich, sie sei «auf Hinweise gestossen, welche auf ein weiteres Treffen zwischen Bundesanwalt Michael Lauber und dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino im Juni 2017 schliessen lassen».

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) ist Mitte März über die Sache orientiert worden und führt Vorabklärungen durch. Präsident Hans­peter Uster sagt: «Wir klären alle Fragen ab, die sich rund um das angebliche dritte Treffen stellen. Die AB-BA stellte Michael Lauber schon im November 2018 die Frage, ob es zu weiteren Gesprächen mit Vertretern der Fifa oder der Uefa gekommen sei. Lauber antwortete damals: Nein, nie auf Stufe Bundesanwalt.»

