Dubiose Wuchergeschäfte mit Schutzmasken

Auf den ersten Blick las sich die E-Mail gut, die Bernhard Roder kürzlich erhielt. «Wir bieten Ihnen Schutzmasken zum Kauf an», stand da. 10’000 Stück. Wie viele seiner Berufskollegen versucht der Beschaffungsleiter des Spitalzentrums Biel mit Hochdruck, an solche dringend benötigten Verbrauchsmaterialien zu kommen. Wegen der Corona-Krise ist der Markt fast vollständig ausgetrocknet. Quasi als Beweis, dass die Masken auch tatsächlich vorhanden sind, war der E-Mail ein Foto angehängt: eine aufgerissene Packung der Schutzmasken, präsentiert auf Kisten in einer grossen Lagerhalle.

Die E-Mail kam von der allgemeinen Info-Adresse einer Firma aus dem Solothurnischen, die im Werkzeughandel tätig ist. Bernhard Roder schrieb zurück – und erhielt kurz darauf einen Anruf von einer Handynummer. Die Person am anderen Ende der Leitung nannte keinen Namen. «Als wir auf den Preis für die Masken zu sprechen kamen, wollte die Person, dass ich einen Vorschlag mache, was schon sehr eigenartig ist», erzählt Roder. Schlussendlich habe sich herausgestellt, dass die Masken für nicht weniger als 25 Franken pro Stück verkauft werden sollten, etwa das 30-Fache des normalen Preises. «Da beendete ich das Gespräch», sagt Roder.

Anruf bei der Werkzeughandelsfirma, von der die E-Mail kam: Ein Französisch sprechender Mann ohne Namen nimmt ab. Er reagiert gereizt und behauptet, nie Schutzmasken verkauft zu haben. All seine Mitarbeiter hätten Zugriff auf das allgemeine E-Mail-Konto, sagt er noch, dann beendet er das Gespräch mit den Worten: «Ihre Fragen interessieren mich nicht.»

10 Masken für 799 Franken

Landauf, landab erleben Spitallogistiker derzeit Ähnliches. «Wir erhalten Angebote für Masken zweifelhafter Herkunft und Qualität, à la ‹Meine Frau ist Chinesin und kennt jemanden, der jemanden kennt, der in einer Maskenfabrik arbeitet›», sagt Nicolas Drechsler, Sprecher am Unispital Basel. Die Preisvorstellungen seien dann eher sportlicher Natur.

Weil die Spitäler derzeit so dringend auf die Verbrauchsmaterialien angewiesen sind, kommt es manchmal zum Deal zu sehr hohen Preisen. Spitäler des Berner Oberlandes kauften kürzlich eine Palette Schutzmasken für 35’000 Franken statt der üblichen 2000 Franken.

«Das ist der Markt derzeit, da werden Restbestände vergoldet.»Urs Schneeberger, Inhaber Vitaserv.ch

Kleinhändler wittern das Geschäft genauso. Ein Schweizer Onlineshop, der eigentlich auf Druckerpatronen spezialisiert ist, hat eine Zehnerpackung Atemschutzmasken für 799 Franken im Angebot. Dazu steht: «Achtung, nur solange Vorrat reicht, wenn weg, dann weg!»

Die Basler Onlinedrogerie Vitaserv.ch bietet 10 Feinstaubmasken für 199.20 Franken an. Hat Inhaber Urs Schneeberger keine Skrupel? «Das ist der Markt derzeit, da werden Restbestände vergoldet», sagt er. Er sieht sich selber aber nicht als Wucherer. Die Masken habe er von einem Fensterbauer aus der Region erstanden, sagt Schneeberger. Für 20 Packungen à 10 Stück habe er selber 2475 Franken bezahlt. «Sie sehen, meine Marge ist gar nicht so gross. Da bin ich nun einfach transparent, weil ich mein mit Liebe und Sorgfalt aufgebautes Unternehmen nicht als Profiteur der Krise schlechtmachen möchte», sagt Schneeberger. Wenn man noch die Mehrwertsteuer und Versandkosten auf seinen Verkäufen abziehe, bleibe am Schluss höchsten noch ein Erlös von rund tausend Franken.

Wucher ist strafbar

Es ist ein schmaler Grat. Die Zürcher Kantonspolizei hat am Donnerstagabend in Horgen einen Mann verhaftet, der im Internet Schutzmasken zu überrissenen Preisen anbot. Rund 40 Franken pro Stück verlangte er von einem Beamten, der sich als interessierten Käufer ausgab. Handelsüblich wären laut Polizei rund 50 Rappen. «Die Polizei hat gegen den 18-Jährigen Anzeige wegen Wucher eingereicht», sagt Mediensprecher Ralph Hirt. Denn laut Strafgesetzbuch wird mit Geldstrafe oder bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft, wer die Zwangslage oder Abhängigkeit einer Person ausbeutet mit Preisen, die «zur Leistung wirtschaftlich in einem offenbaren Missverhältnis stehen».

Dubiose Angebote finden sich auch auf Inserateplattformen zuhauf. «Masken und andere Produkte sind weltweit sehr gefragt», schreibt ein Verkäufer auf Gratisinserate.ch. Ausgerechnet er habe aber noch drei Millionen. Geliefert werde erst ab einer Mindestbestellung von 500’000 Stück – selbstverständlich nur gegen Vorauszahlung.

«Anfang dieser Woche sind neu auch überteuerte WC-Rollen angeboten worden»Mojca Fuks, Ricardo.ch

Andere Anbieter versuchen, mit einzelnen Schutzmasken Geld zu machen. Auf diversen Plattformen finden sich Einzelstücke für rund 25 Franken. Die Portale wollen solche Angebote unterbinden, kommen aber kaum an gegen all jene, die aus der Not Profit schlagen wollen. «Wir haben bis heute über 1000 Angebote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gelöscht», sagt Mojca Fuks von Ricardo.ch. Die Mitarbeiter würden neue Angebote laufend prüfen, nicht nur bei Masken. «Anfang dieser Woche sind neu auch überteuerte WC-Rollen angeboten worden», sagt Fuks. «Auch diese löschen wir.»

Aller Preistreiberei zum Trotz: In der Materialschlacht dieser Tage gibt es auch erfreuliche Episoden. «Eine Bieler Firma hat uns proaktiv zwei Paletten unsterile Handschuhe angeboten, weil wir die ja jetzt sicherlich gut gebrauchen könnten. Der Preis war ganz normal», erzählt Bernhard Roder vom Spitalzentrum Biel. «Und die Bieler Verkehrsbetriebe schenkten uns kürzlich 2000 Schutzmasken.»