EU-Deal: Bundesrat setzt auf Ostmilliarde

Ächzen und Stöhnen und Wehklagen und Würgen. Ach, Europa! Warum ist das alles nur so kompliziert?

Seit fünf Jahren verhandelt der Bundesrat mit der EU über ein Rahmenabkommen. Noch vor wenigen Monaten schien der Fahrplan zum Vertragsabschluss relativ klar. Doch seit Aussenminister Ignazio Cassis überraschend die flankierenden Massnahmen infrage gestellt hat, sind die Verhandlungen aus dem Tritt geraten, ist der Bundesrat blockiert. Eigentlich müsste es jetzt schnell gehen. Das Zeitfenster für eine Einigung mit der EU schliesst sich offiziell im Oktober. Der Bundesrat muss handeln. Aber was tun?

Weiterverhandeln? Sistieren? Abbrechen? Das Verhandlungsmandat anpassen? Dreimal hat sich die Landesregierung und ihr Europa-Ausschuss seit der Sommerpause über das Rahmenabkommen gebeugt, dreimal scheiterte die Lösungssuche. Und vergangenen Freitag? Endlich der Durchbruch? Um 13.11 Uhr meldet die Bundeskanzlei: Entscheid vertagt. Wieder einmal. Die Europapolitik des Bundesrats – sie scheint endgültig am Nullpunkt angelangt zu sein.

Im Lager der Bremser finden sich die SVP-Bundesräte – und Simonetta Sommaruga.

Recherchen zeigen jedoch, dass die Regierung in ihrem dürren Communiqué eine entscheidende Information unterschlagen hat. Zwar hat der Bundesrat vergangenen Freitag keinen formellen Entscheid gefällt. Das Gremium hat aber wichtige Weichenstellungen für die nächste Bundesratssitzung vom kommenden Freitag vorgenommen. Die Strategie, sie steht.

Es gebe nun trotz aller Geburtswehen eine Mehrheit, um weiterzuverhandeln, und zwar ohne das Verhandlungsmandat mit seinen roten Linien anzupassen, sagt eine hochrangige Person in der Bundesverwaltung. Kommunizieren wolle man das aber erst nach der nächsten Sitzung. Bei dieser Gelegenheit, so der Beamte, wolle der Bundesrat zudem einen der letzten Trümpfe ausspielen, den er im Verhandlungspoker noch hat: den Erweiterungs­beitrag, besser bekannt als Kohäsionsmilliarde.

Die EU drängt schon lange darauf, dass die Schweiz sich mit einer neuen Zahlung finanziell am Aufbau der EU-Ostländer beteiligt. Doch der Bundesrat hat bisher gezögert – in der Absicht, die 1,3 Milliarden Franken zu einem günstigen Zeitpunkt in die diplomatische Waagschale zu werfen. Diesen Moment sieht er jetzt gekommen. Zwar kann die Regierung die Auszahlung der 1,3 Milliarden nicht in eigener Kompetenz beschliessen, aber sie kann die dafür nötige Botschaft ans Parlament überweisen. 1,3 Milliarden als Zeichen des guten Willens der Schweiz, wirklich zu einem Deal mit der EU zu kommen. 1,3 Milliarden als Schmiermittel für die letzte Verhandlungsphase.

Wie eine Einigung aussehen könnte, ist das bestgehütete Geheimnis der Berner Aussenpolitik.

Zahlen und weiterverhandeln lautet also die Losung. Wie aber kam es dazu? Was gab den Ausschlag, dass sich der gespaltene Bundesrat plötzlich zu einer Einigung durchringen konnte?

Zum einen hat sich die EU in den ­letzten Tagen noch einmal intensiv ­bemüht, die Schweiz zu einem Abschluss zu bewegen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker höchstselbst empfing das Westschweizer Fernsehen RTS zum Interview, um der Schweiz ­verständlich zu machen, dass es in ihrem Interesse ist, rasch zu einem Ende zu kommen. «Verhandelt mit mir, schliesst mit mir ab. In einem Jahr bin ich nicht mehr da und dann – ihr werdet schon sehen.»

Bern hat die Botschaft verstanden. An jenem Donnerstag, an dem RTS erste Ausschnitte aus dem Juncker-Interview publizierte, liefen um 19.30 Uhr zwei Männer durch das Feierabend-Gewimmel im Zürcher Hauptbahnhof. Dunkle Anzüge, weisse Hemden, Aktentaschen. Bei einem der beiden handelt es sich um einen engen Mitarbeiter von FDP-Bundesrat Johann Schneider-­Ammann. Wer Junckers Auftritt gesehen habe, sagte dieser zu seinem Begleiter, der wisse: «Juncker will, dass es endlich vorwärtsgeht. Der hat die Nase gestrichen voll.»

«Endlich Klartext» aus dem EDA

Im Lichte der Tatsache, dass Juncker die Schweiz zum Abschluss ermutigt, scheint es, als sei auch im Bundesrat die Zuversicht zurückgekehrt. Grundlage der gestrigen Beratungen im Bundesrat war ein Papier aus dem Aussendepartement (EDA). Darin, so heisst es aus dem Bundesratsumfeld, habe das EDA «endlich Klartext» gesprochen. Ohne Diplomatenjargon habe es aufgelistet, wo man sich bereits einig ist – und wo es zwischen der Schweiz und der EU noch Differenzen gibt. Gestützt auf dieses Papier, hat der Bundesrat analysiert, wo es noch Spielraum für Annäherungen gibt. Offensichtlich glaubt der Bundesrat allen Unkenrufen zum Trotz weiter an einen einvernehmlichen Abschluss mit der EU.

Doris Leuthard hatte sich schon am Dienstag in der Fraktionssitzung der CVP «erstaunlich optimistisch» gezeigt, wie mehrere CVP-Parlamentarier berichten. Sie habe gesagt, dass das Zeitfenster für einen Deal mit der EU zwar nur noch sehr kurz sei, dass ein Abschluss aber nach wie vor möglich sei, noch in diesem Herbst. Diese Aussage löste bei einzelnen CVP-Aussenpolitikern zwar teilweise Unverständnis aus. Doch Leuthard habe vor ihren Parteikollegen auch durchblicken lassen, dass der Bundesrat in den Verhandlungen doch noch ein bisschen mehr Optionen habe, als der Öffentlichkeit bisher bekannt seien.

Antreiber und Bremser

Leuthard zählt im Bundesrat zur Gruppe der Antreiber. Zusammen mit Aussenminister Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (beide FDP) drängt sie am stärksten auf einen Verhandlungsabschluss. Im Lager der Bremser finden sich die beiden SVP-Bundesräte – und SP-Vertreterin Simonetta Sommaruga. «Das Problem liegt vor allem bei Sommaruga», sagt eine Person aus einem FDP-Departement.

Die Justizministerin hingegen fürchtet, dass ein rascher Abschluss eines Rahmenabkommens viele Bürger dazu bewegen könnte, am 25. November Ja zur Selbstbestimmungsinitiative der SVP zu stimmen. Vor allem aber argumentierte Sommaruga, dass Cassis und Schneider-Ammann im Sommer mit ihrer überstürzten und wenig koordinierten Ankündigung, die flankierenden Massnahmen aufzuweichen, innenpolitisch zu viel Schaden angerichtet hätten. Zu glauben, dieser liesse sich in wenigen Wochen kitten, sei politisch unrealistisch, machte Sommaruga in den letzten Wochen immer wieder geltend.

Mit dem kategorischen Nein der Gewerkschaften zu jeder Veränderung bleiben die flankierenden Massnahmen der grösste Knackpunkt in den Verhandlungen. Doch der Entscheid des Bundesrats, in diesem Bereich weiterzuverhandeln, bedeutet, dass er auch in diesem Schlüsselbereich eine Einigung mit der EU für möglich hält. Wie diese aussehen könnte, ist das derzeit bestgehütete Geheimnis der Berner Aussenpolitik. Klar ist: Es brauchte dafür Konzessionen von allen Seiten – von der EU, vom Bundesrat und letztlich natürlich auch vonseiten der Gewerkschaften.

Es bleibt kompliziert. Das Ächzen und Würgen geht weiter. Der gestrige Tag hat in Bern bestenfalls die Hoffnung geweckt, dass es nicht umsonst ist.

(Redaktion Tamedia)