Ein Drittel der 60-Jährigen findet keine Stelle mehr

Neue Rente ist umstritten

Der Ständerat hat im Dezember der Überbrückungsrente zugestimmt, aber die vom Bundesrat vorgesehene jährliche Maximalleistung um 20'000 Franken reduziert. Zudem will er die Betroffenen zum Vorbezug einer gekürzten Altersrente zwingen. Jetzt beginnen die Beratungen in den Kommissionen des Nationalrats.



Uneingeschränkt unterstützt wird die neue Rente nur von SP und Grünen. Die Linke braucht für eine Mehrheit im Nationalrat Verbündete bei CVP, GLP und FDP. Die CVP dürfte mehrheitlich für die neue Sozialleistung ­stimmen. Allerdings teilt CVP-Sozialpolitikerin Ruth Humbel die Vorbehalte gegenüber den bundesrätlichen Maximalleistungen. Klar ist für Humbel, dass der Zwang zur Frühpensionierung wieder weg­fallen muss. In der FDP dürften einige Westschweizer zustimmen, die SVP lehnt das Projekt wohl geschlossen ab. Entscheidend wird die GLP sein, wobei die Partei in der Vernehmlassung grosse Vorbehalte hatte. (br)