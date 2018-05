Ein Frosch ärgert Bürger

Es ist ein Spiel auf der Klaviatur der Emotionen. «Lebensraum für die heimlichen Verlierer» hatte die Bauabteilung von Münsingen im Amtsblatt Anfang 2017 getitelt. Bei der Präsentation ihres Prestigeprojekts, der Aufwertung des Auenwalds Stude/Ritzele, setzten die Behörden ganz auf das Mitleid der Menschen für einen tierischen Sympathieträger: den Laubfrosch.

Dem vom Aussterben bedrohten Tier sollte unten im Wäldli, das direkt an die Autobahn grenzt, endlich wieder eine Heimat geboten werden. Gegen ein solch edles Ansinnen zugunsten des quietschgrünen Wetterexperten konnte doch niemand etwas haben.

Die Behörden mit ihrem grünen Gemeindepräsidenten sollten sich in dieser Angelegenheit mächtig täuschen. Denn die Renaturierung des Auenwaldes lässt derzeit die Emotionen in einer der grössten Berner Gemeinden hochgehen: In der Zeitung «Der Bund» poltern Bürger, jammern und behaupten, dass sie von den Behörden übergangen worden seien. Ein richtiger Beschiss sei das.

Aufwühlende Aussichten

Der Ärger der Bürger hat viel mit den Ansprüchen des Froschs zu tun. So will der Laubfrosch stets direkten Tümpelanstoss, ausgezeichnete Sonnenlage und lichten Wald. Um es dem sonnenhungrigen Neuzuzüger möglichst angenehm zu machen, mussten die Behörden darum im Auenwäldli zuerst einmal viele Bäume fällen. Oder wie es im Amtsblatt fachmännisch hiess: stark ausholzen.

Was das bedeutet, sehen die Bewohner von Münsingen jetzt. 600 Kubikmeter Holz wurden vom Förster aus dem Wald geschlagen, den Rest erledigte Burglind. Der Sturm fällte noch einmal 350 Kubikmeter. Anstelle des Waldes ist da nun plötzlich eine kahle, hässliche Mondlandschaft. Die Bewohner sind so aufgewühlt wie der Boden im Auenwald. Ein Schock, ein Desaster, heisst es.

Zugunsten von Fröschen

Die empörten Münsinger leiden aber nicht in erster Linie mit den Bäumen. Es geht um sie selbst. Denn der lichte Wald macht den Blick frei auf die Autobahn. Zudem soll der Lärm jetzt unerträglich und meist nur mit geschlossenen Fenstern zu ertragen sein. Im «Bund» lässt sich eine Frau, die den Widerstand von rund 200 Bewohnern informell organisiert, zitieren: «Wir haben den Eindruck, dass die Gemeinde das Gleichgewicht von Natur und Mensch zugunsten von Fröschen und Molchen aus den Augen verloren hat.»

Die Behörden weisen die Vorwürfe zurück. Gegen das ordentlich publizierte Projekt habe niemand opponiert. Und der Sturm sei halt höhere Gewalt. Trotzdem ist man den lärmgeplagten Anwohnern entgegengekommen. Die Anzahl der Baumsetzlinge wurde verdreifacht, von 50 auf 150. Auch wird Ende dieses Monats im Bereich der Autobahnraststätte ein Sichtschutz installiert.

Zudem werden weitere Lärmmessungen vorgenommen. Auch wenn die ersten Zahlen unter den Grenzwerten lagen. Die Natur jedenfalls lässt nun Gras über die Sache wachsen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass sich der anspruchsvolle Neuzuzüger an die Nachruhe hält.

(Tages-Anzeiger)