Ein Schuldspruch, keine Gerechtigkeit

Ignaz Walker ist verurteilt, er wollte seine Frau ermorden lassen. Wenn kein juristisches Wunder geschieht, bleibt es bei den zehn Jahren Freiheitsstrafe gegen den Gesetzlosen aus Erstfeld.

Doch Gerechtigkeit ist damit nicht geschaffen. Zu viel hat sich die Urner Justiz geleistet. Fast schon in Vergessenheit geraten ist, dass im Fall Walker zwei kantonale Oberstaatsanwälte ihr Obergericht und das Bundesgericht hintergangen haben. Der amtierende höchste Strafverfolger Uris, Thomas Imholz, und sein Vorgänger Bruno Ulmi haben Informationen zu einem Kronzeugen für sich behalten, welche die Richter verlangt hatten. Imholz schrieb, man könne zum Gesuchten keine «Hinweise oder zweckdienliche Angaben» machen. Dabei wusste er genaustens, wo der Kronzeuge zu suchen war. Doch er behielt dies für sich. Der Mann starb, eher er Aussagen machen konnte, die Walker hätten entlasten können.

Doch das kümmert weder die Urner Richter noch das Bundesgericht. Niemand will die ganze Wahrheit wissen. Kürzlich setzte der gerade pensionierte Direktor des Berner Gefängnisses Thorberg einen Brief an das Urner Obergericht auf. Er schrieb darin, dass ihm der verurteilte Auftragsschütze Sasa Sindelic erklärt habe, dass Ignaz Walker nichts mit dem Mordversuch, für den er nun verurteilt wurde, zu tun habe. Sindelic nannte sogar einen Angehörigen als Mittäter. Der Ex-Direktor wollte dazu Aussagen machen. Doch das Gericht zeigte sich nicht interessiert. Nicht interessiert an der Wahrheit, nicht an Gerechtigkeit. (Tages-Anzeiger)