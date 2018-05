Ein bisschen Reue

Bösewichte und Verstossene können viele Namen haben. Aber sie heissen niemals «Andi». Wer «Andi» genannt wird, den schätzt man, den stützt man, dem vertraut man: Der liebevolle Diminutiv lässt Gedanken an ein Zerwürfnis mit dem Angesprochenen ebenso wenig zu wie Zweifel an dessen Rechtschaffenheit. «Wir danken dir, Andi, für deinen tollen Einsatz, gerade auch in diesen für dich so schwierigen letzten Wochen», sagt Markus Derungs, Präsident des Graubündnerischen Baumeisterverbands, an diesem Freitagmorgen in Laax GR. Er sagt es zu Andreas Felix, dem langjährigen Geschäftsführer des Verbands – und prominentesten Protagonisten des Bündner Bauskandals.

Der Bündner Bauskandal: Da waren illegale Preisabsprachen zwischen Unterengadiner Baufirmen über einen viele Jahre währenden Zeitraum, mit mutmasslichen Millionenschäden für die öffentliche Hand und Private. Da war ein beteiligter Unternehmer, der aus dem Kartell ausstieg, mit Behörden und Medien sprach, eine Untersuchung der Wettbewerbskommission (Weko) in Gang brachte – und dafür laut eigener Schilderung von lokalen Platzhirschen schikaniert und bedroht, von der Polizei gar unter brutalem Gewalteinsatz verhaftet wurde. Und da war Andreas Felix. In der fraglichen Zeit, bis 2008, war er stellvertretender Chef des Graubündnerischen Baumeisterverbands – jenes Verbands, der die Treffen organisierte, an denen die Kartellisten die Aufträge unter sich verteilten und die Preise ausdealten. Seit 2008 ist Felix Geschäftsführer. Und bis letzte Woche – bis die Weko bekannt gegeben hatte, sieben beteiligte Firmen mit insgesamt 7,5 Millionen Franken zu büssen – war Felix auch Regierungsratskandidat der BDP Graubünden. Als der Druck zu gross wurde, zog er seine Kandidatur zurück.

An diesem Freitagmorgen in Laax unter seinesgleichen jedoch ist Felix einfach «der Andi». Der 4. Mai als Datum für die ordentliche Generalversammlung des Baumeisterverbands ist vor langem schon festgelegt worden; die jetzigen Stürme hat da noch niemand vorausgesehen. Eine der «bedeutendsten und meistbesuchten Generalversammlungen unserer Geschichte» sei es, hält Präsident Markus Derungs zu Beginn fest – und konstatiert weiter, die Medienvertreter seien noch kaum je so zahlreich zugegen gewesen.

Schaden für das Bündner Image

Kein Zweifel: Das Krisenmanagement interessiert. Aber nicht nur jenes der Branche. Es geht hier auch um Graubünden, den Kanton an der Peripherie, der mit Abwanderung und kriselnder Wirtschaft kämpft, der so dringend wieder einmal positive Schlagzeilen benötigte – und nun das Gegenteil erhielt. Mario Cavigelli, der CVP-Regierungspräsident, spricht es in seinem Grusswort an die Baumeister ohne Umschweife aus: «Das Image des Kantons ist in Mitleidenschaft gezogen worden.» Und auch Markus Derungs sagt: «Wir müssen künftig verhindern, dass durch solche Vorfälle ein ganzer Kanton, eine ganze Region, eine ganze Branche in ein schlechtes Licht gerückt werden.»

Entsprechend läuft diese Generalversammlung der Baumeister ab. Der Bauskandal ist, neben den statutarischen Geschäften (Jahresrechnung usw.), das eine und einzige Thema. Da wird viel «mit Bedauern zur Kenntnis» genommen, «umfassende Klärung» gefordert und «an der Kultur» gearbeitet (Derungs), man ist über das Vorgefallene «empört», «konsterniert» und «enttäuscht» (Cavigelli). Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des Schweizer Baumeisterverbands, spricht von der Schwierigkeit, in einer Firma einen «Kulturwandel» durchzusetzen. Cavigelli stellt bissig fest, das eidgenössische Kartellrecht habe offenkundig «in Graubünden noch nicht richtig Einzug gehalten». «Preis- und Gebietsabsprachen sind kein Kavaliersdelikt. Das muss jetzt bei jedem angekommen sein», schärft auch Derungs seinen Schützlingen ein. Und bringt schliesslich das Motto des Tages in vier Wörter. «Heute ist Demut angezeigt.»

Das Publikum schweigt

Die Adressaten der eindringlichen Worte wiederum, die anwesenden Bauunternehmer (Unternehmerinnen sucht man vergebens) – sie schweigen. Gibt es Fragen an den Verbandspräsidenten? Keine. An den Geschäftsführer, den Regierungsvertreter, den Präsidenten der Schweizer Baumeister? Keine. Nie geht auch nur ein Raunen durch den Raum.

Es ist ein Schweigen aus Folgerichtigkeit, denn auch in den Referaten bleibt so manches ungesagt. Vor allem Namen.

Zwei Vorstandsmitglieder, die für die gebüssten Firmen tätig waren, sind aus dem Verbandsvorstand ausgeschieden – sie heissen Roland Conrad und Claudio Giovanoli, werden aber nicht genannt. Adam Quadroni, der Kartell-Aussteiger und Whistleblower, der den Skandal auffliegen liess: Er ist in der freitäglichen Baumeisterrunde inexistent, er wird, gleich einem Unglücksgeist, nie auch nur der Funktion nach erwähnt. (Dafür enthält die am gleichen Tag erschienene «Schweizer Illustrierte» ein grosses Porträt von ihm, und ein Student kündigt ein Crowdfunding zu seinen Gunsten an.)

«Wo bleibt der Leute Zorn?»

Verdienst und Versagen bleiben eigentümliche Abstrakta in der zerknirschten Runde. «Andi» Felix, der Geschäftsführer, der von den illegalen Machenschaften nichts gewusst haben will: Er hätte «Sachen anders machen können oder vielleicht anders machen müssen», sagt Präsident Derungs. Um ihm dann gleich darauf «mit voller Überzeugung» das Vertrauen auszusprechen: Die meiste Kritik an ihm sei ungerechtfertigt, und der Verband wolle mit ihm als Geschäftsführer «weiterkommen».

Auch dieses Verhaltensmuster passt ins übergeordnete Bild. «Wo bleibt der Leute Zorn?», fragt, beinahe verzweifelt, der Liedermacher Linard Bardill in der gestrigen Ausgabe der «Südostschweiz». «Zorn über die Millionen, die sich diese Patrons von unserem Steuergeld unter den Nagel gerissen haben. Zorn über die Zerstörung des Lebens von Adam Quad­roni!» Es habe «keine einzige Entschuldigung» für die Verfehlungen gegeben, moniert Bardill. Und er kritisiert auch Somedia-Verleger Hanspeter Lebrument, der tags zuvor in seiner Zeitung die Weko attackierte: Die Kommission habe die Bündner Regierungswahl «aufs Schwerste gestört und beschädigt»; die Gründe für den Zeitpunkt der Weko-Attacke müssten aufgeklärt werden. Somedia-CEO Andrea Masüger wiederum kritisierte an gleicher Stelle das Onlinemagazin «Republik», dessen Reportage über Quadroni auf grosse Resonanz gestossen war. Und er liess Verständnis für die Bündner Baubranche anklingen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinde.

Störenfriede aus dem Unterland

Solch offene Abwehrhaltung ist eher die Ausnahme. Noch mehr scheint das aber für den von Bardill vermissten Zorn zu gelten. Und immer wieder schlägt da und dort der Unmut über die Störung von aussen, über den Aufruhr durch, den Medien aus Zürich und Kartellwächter aus Bern verursacht haben. An der BDP-Delegiertenversammlung vom letzten Samstag zum Beispiel: Namhafte Parteimitglieder solidarisierten sich da mit Felix und mit ihrem Regierungsrat Jon Domenic Parolini (der als früherer Gemeindepräsident im Engadin von der Affäre ebenfalls tangiert ist). So viel Wert man in Graubünden traditionell auf ein gutes, sauberes Image legt: Die Aufarbeitung des Bauskandals könnte erst zeigen, ob das entsprechende Bestreben auch alte Seil- und Freundschaften und Strukturen zu überwinden vermag.

Man fragt es sich auch am Freitagmittag in Laax, als die Baumeisterversammlung langsam dem Ende zugeht. Bei «Varia» meldet sich schliesslich doch noch eine Stimme aus dem Publikum: Andreas Zindel, Bauunternehmer aus Maienfeld. Er beklagt die «Untergangsstimmung» und protestiert dagegen, dass «wegen eines Vorfalls eine ganze Branche in den gleichen Kessel geworfen wird». Und er lobt: «Andi Felix und der Vorstand vertreten uns sehr gut.» Markus Derungs dankt ihm. «Du weisst nicht, wie gut es tut, das zu hören.»

