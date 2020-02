Einer gegen 145 Schneekanonen

Wenn Hans Rhyner von seinen 138 weissen Alpenschafen erzählt, wird seine Stimme sanft. Er rühmt ihre Sanftmut, ihre Solidarität. Bevor er jeweils die Stalltür öffnet, ruft der Bauer ein gedämpftes Hallo hinein. «Die Tiere sollen nicht erschrecken», sagt er. Jetzt steht Rhyner aber auf der spärlich mit Schnee bedeckten Wiese neben seinem Haus. Die Stimme klingt anders. «Mein Heimatli ist in Gefahr», quetscht er hervor. Später wird ihm die Stimme ver­sagen, die Emotionen ihn überwältigen. Jetzt aber noch nicht. Er hat viel zu verteidigen. Das sei sein bester Boden, nicht zu steil, fruchtbar und mit dem Aebi-Transporter könne er da reinfahren und einen Sommer lang viel nahrhaftes Gras für seine Schafe rausholen.

Nur im Sommer. Im Winter carven und rutschen während Wochen tausend andere über sein Land. Der Boden, der seine Tiere ernährt, ist Teil der Talabfahrt von Elm. Allerdings nur wenn ­genug Schnee liegt, um die Piste zu öffnen. Eine Entschädigung von 300 Franken gibts dafür pro Saison. Seit 40 Jahren ist das so.

«Ich habe Angst, dass mir der Hang abrutscht. Welches Gras sollen dann meine Schafe essen?»

Jetzt soll an diesem Südosthang aber gebaut werden. Die Sportbahnen wollen Sicherheit. Schneesicherheit. Im Rahmen eines Grossprojekts namens ­Futuro sind 145 Schneekanonen im Gebiet geplant, fünfmal mehr als bisher. Mehrere Kanonen stünden dann auf Rhyners vier Hektaren. Kunstschnee, ein Drittel schwerer als die natürliche ­Variante, läge dann von November bis März, eine Art temporärer Gletscher. ­Zusammen mit dem Gewicht der Pistenfahrzeuge würde der Boden weiter verdichtet und so das Wachstum des Grases im Frühling gehemmt. Dazu soll die grosse Wasserleitung durch sein Land führen, der Boden neu entwässert werden. «Ich habe Angst, dass mir der Hang abrutscht», sagt er. «Und was ist dann mit mir? Welches Gras sollen dann meine Schafe essen?»

Hans Rhyner hat sich darum gegen das ambitionierte Vorhaben der Sportbahnen gestellt; Einsprache erhoben gegen ein Projekt, das laut den Initianten die Zukunft des ganzen Sernftals für die nächsten 30 Jahre sichern soll. 16 Millionen Franken sind dafür ver­anschlagt. Mächtige private Investoren sind dabei, die Gemeinde, der Kanton. Sie alle unterstützen die Sportbahnen mit ihren 150 Arbeitsplätzen, den unzähligen Zulieferern. Im Glarner Sernftal sagt man: Überlebt die Bahn nicht, überlebt auch das Tal nicht.

Das Dorf von Vreni Schneider

Wer sich gegen Futuro stemmt, hemmt die Entwicklung und bringt so das Tal um seine Zukunft – dies die Sichtweise der Projektbefürworter. Unumstritten ist: Wer aufs Skigeschäft baut, kommt ohne Kunstschnee nicht mehr aus. Gerade für kleine, tief liegende Skiorte wie Elm, 977 Meter über Meer, gilt dies besonders. Bereits heute werden laut dem Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) schweizweit bis zu 70 Prozent der Pisten künstlich beschneit. In grossen Ressorts wie Davos oder St. Moritz sind es sogar noch mehr. In Elm wären es mit dem neuen System vergleichsweise wenige 33 Prozent. Der Klimawandel garantiert, dass dieser Wert aber überall steigen wird.

Das Dorf von Skilegende Vreni Schneider diskutiert darum nicht nur über eine Beschneiungsanlage. Elm stellt sich vielmehr jene ­Grundsatzfrage, mit der sich jeder Skiort in den Alpen früher oder später beschäftigen wird: Will man so weitermachen? Will man angesichts des Klimawandels und der sinkenden Anzahl Ski fahrender Menschen weiter an diesem Geschäftsmodell festhalten?

Für Bruno Landolt ist die Antwort klar. Er ist schliesslich der Chef der Sportbahnen. Er will in Elm auch noch in 30 Jahren Skifahrer und Snowboarder ­sehen. Auch Schlittler. Sie alle sollen selbst zu Tal fahren können. «Denn sind wir ehrlich, die Leute empfinden ein Skigebiet ohne Talabfahrt als nicht richtig geöffnet.» Darum braucht es laut Landolt diese Beschneiungsanlage. Technisch machbar sei das in Elm jedenfalls. Das hat er sich vom SLF in Davos rechnerisch bestätigen lassen – auch bei einem Temperaturanstieg von bis zu zwei Grad. Und umweltverträglich sei das Ganze auch. Dies hat er sich von einem unabhängigen ­Ingenieurbüro mittels eines ausführlichen Berichts ­bestätigen lassen.

Dass das Projekt von Umweltverbänden derart heftig bekämpft wird (siehe oben), ist für den Chef der Sportbahnen unverständlich, das gilt auch für die ­Sache mit Bauer Rhyner. «Wir haben bisher wirklich viele Konzessionen gemacht, versucht, alle seine Einwände zu berücksichtigen. Aber am Schluss muss er selbst wissen, wie er in unserem Tal von den Leuten wahrgenommen werden will.»

Kämpft um seinen besten Boden: Bauer Hans Rhyner. ­Foto:­ Yann Cherix

Querulant. Gar: Verräter. So sehen ihn einige in Elm und in den umliegenden Weilern.

Es gibt aber auch die anderen, jene, die Hans Rhyner als einen mit Rückgrat ­sehen; als einen der ihren, der sich gegen ein Grossprojekt stemmt, das den Umweltverbänden als ökologischer Unsinn gilt. Dazu gehört vor allem die aufwendige Beschneiung der Talabfahrt; auch der Umgang mit den Trockenwiesen und fragilen Hochmooren, die in der Nähe des Skigebiets liegen.

Der grösste Arbeitgeber

Aber auch die Frage, wie die Anlage mit Wasser versorgt werden soll. Nur schon für eine Hektare Kunstschnee braucht es pro Saison eine Million Liter Wasser. In Elm soll dies die schmale Sernf garantieren, deren Wasser über 800 ­Meter nach oben ins Skigebiet gepumpt werden müsste. Offener Widerstand gegen das zukunftsweisende Projekt gibt es aber kaum. Kaum einer will dem fürs Glarner Tal so eminent wichtigen Entwicklungsprozess im Weg stehen. Und kaum einer will es sich mit dem grössten Arbeitgeber verscherzen.

Kritiker stehen darum allein da. Und sie stehen unter Druck. Bauer Rhyner sitzt in seiner Küche und starrt sekundenlang seine Kaffeetasse an. Seine Augen werden feucht, als er von den regelmässigen Proben mit der Dorfmusik erzählt. Dort erfährt er dann jeweils über zwei Ecken, wie sie von ihm reden. «Es ist hart», sagt er knapp. Dann schüttelt es ihn.