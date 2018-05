Die Schweiz, das wissen wir alle, die Schweiz ist ein ordentliches Land. Jede Kuh in einer Datenbank registriert, der Waschplan heilig, die SBB haben gefälligst pünktlich zu sein, und der Abfallsack gehört – gopfridstutz! – nicht schon am Vorabend auf die Strasse.

In einem so ordentlichen Land wie unserem hat die höchste Eskalationsstufe natürlich einen eigenen Namen. Man nennt sie: ausserordentlich. Und wer je schon an einer ausserordentlichen Generalversammlung eines Dorfvereins erlebt hat, wie der amtierende Aktuar per geheimer Abstimmung ab­gesetzt wurde, der weiss: Hier tun sich Abgründe auf.

Man darf darum nicht den Fehler machen und unterschätzen, was am Mittwochnachmittag, dem 7. Februar dieses Jahres, an der Monbijoustrasse 51A in Bern geschah. Oder eben nicht geschah. Die ersten beiden Auslösungen des nationalen Sirenenalarms: wie immer tadellos. 5000 Sirenen heulten eine Minute lang, dann vier Minuten Pause, zweite Auslösung. Zwei Prozent Fehlerquote – oder in der Sprache des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (Babs): «einwandfrei».

Und dann: Stille

Aber dann, es ist 14.15 Uhr, die dritte Auslösung, der Wasseralarm.

Nichts. Stille. Alain Fellmann, Ingenieur ETS/HES, Chef der Alarmierungssysteme im Babs und so etwas wie der «Mister Sirene» der Schweiz, hatte einen Journalisten zu Besuch, als das System abstürzte. Er liess sich nichts anmerken, der Mann ist ein Profi. Er führte das Interview zu Ende und begann dann mit der Arbeit. Was lief da schief?

Ein Softwarefehler, das fanden Fellmann und seine Leute rasch heraus. Aber genauso rasch war klar: Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht perfekt. Das ist nicht mal ordentlich. «Es war ein gravierendes Ereignis», sagt Benno Bühlmann. Er ist Direktor des Babs und steht jetzt, zweieinhalb Monate nach dem missratenen Test, in einem kleinen Zimmer seiner Amtsstelle. Neben ihm: Alain Fellmann, der Ingenieur, und Kurt Münger, der Chef Kommunikation. In einer Stunde werden die drei eine Premiere erleben, den ersten ausserordentlichen Sirenentest der Schweiz.

Einmal im Jahr, immer am ersten Mittwoch im Februar, landesweit, scharfe Bedingungen, 4000 Leute des Zivilschutzes im Einsatz.

«Unsere Sirenen werden als sehr glaubwürdig eingeschätzt. Man vertraut ihnen, sie erfüllen eine wichtige Aufgabe, sie haben einen Wert», sagt der Direktor. Im Schnitt heult eine der 5000 stationären Sirenen in der Schweiz 0,5- bis 1-mal im Jahr wegen eines Ernstfalls.

Kürzlich bei einem Chemieunfall im Wallis, bei Überschwemmungen wie damals in Bern kurz vor der Jahrtausendwende, 1986 beim Unglück in Schweizerhalle natürlich. «Im Katastrophenfall muss das System einfach funktionieren. Und zwar perfekt», sagt Benno Bühlmann. «Subito» habe er nach dem 7. Februar einen neuen Test angeordnet.

Aus einer anderen Zeit

Eingerichtet wurde das flächendeckende Alarmierungssystem in der Schweiz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. In Europa gibt es nicht mehr viele Länder mit einem ähnlichen System. ­Österreich alarmiert grossflächig, Belgien auch. Frankreich studiert an einem neuen System herum. Die Deutschen hingegen bauten ihre Sirenen in den 90er-Jahren mehrheitlich ab (und nun müssen gewisse Grossstädte wieder nachrüsten).

Just als die Deutschen ihre Sirenen demontierten, begann in der Schweiz die Zeit der obligatorischen Sirenentests. Einmal im Jahr, immer am ersten Mittwoch im Februar (von 1982 bis 1990 zusätzlich auch noch im September), landesweit, scharfe Bedingungen, 4000 Leute des Zivilschutzes im Einsatz.

Der Mittwochnachmittag als Testtag ist Zeugnis für die andere Zeit, aus der die Sirenen stammen. Damals, als die Kleinfamilie nach Leberli mit Rösti oder Pastetli mit Brätkügeli und Jägermischung aus der Dose noch harmonisch am Tisch sitzen blieb und das «Rendezvous» am Mittag auf DRS 1 hörte. Damals, als es wichtig war, dass der lokale Feuerwehrkommandant nicht irgendwann mitten am Nachmittag von der Büez weggerissen wurde, sondern nach einem verlängerten Mittagessen (vielleicht mit einem Zweierli Beaujolais) schnell ins Gemeindehaus eilen konnte, um Punkt halb zwei den roten Knopf zu drücken.

«Sirenen haben auch

mit Emotionen zu tun.» Direktor Benno Bühlmann

Heute ist es anders. Noch immer sind die Kantone für ihre Sirenen verantwortlich, doch die meisten sind ferngesteuert. Der Feuerwehrkommandant kann daheimbleiben. Oder noch ein Zweierli Beaujolais bestellen. Zur Not könnte man sämtliche Sirenen auch von Bern aus per Knopfdruck zum Heulen bringen. Die Technik, der Zeitgeist – es ist nicht mehr wie damals.

Und das merken die Leute, ein paar auf jeden Fall. «Sirenen haben auch mit Emotionen zu tun», sagt Direktor Bühlmann. Kommunikationschef Münger berichtet von Anrufern aus dem Aus- und Inland, die sich gerne eine Sirene in den Garten oder auf die Garage stellen würden (und eine freundliche Absage erhalten). Ingenieur Fellmann weiss von Leuten, die den Klang der alten pneumatischen Sirenen in ihrem Dorf vermissen. War einfach heimelig. Gibt es kaum mehr.

Eine Sirene hat eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren, danach wird abgebaut. Auf Sirenen-schweiz.ch, einer Fanseite für Schweizer Sirenen, lassen sich die alten Modelle nachhören. Die klappernde und röchelnde KT-9, ein pneumatisches Modell. Der volle Klang der Tecenet SES mit ihrem Schalldruck von 131 dBA. Oder die eher schrillen Modelle von Landert Motoren, die MSL-3 und die noch etwas lautere MSL-6. «Schön, gibt es nun auch in der Schweiz eine Seite über unsere Sirenen, den älteren Modellen gehts nun ans Lebendige», hat jemand ins Gästebuch geschrieben.

Die grosse Ahnungslosigkeit

Standard sind heute die Delta-Modelle der schwedischen Firma Kockum Sonics. Schalldruck von 112 dBA (beim Modell Delta-8), Reichweite in der Stadt etwa 500 Meter, auf dem Land rund 1,5 Kilometer. Notstromversorgung, fast unhackbar, ausgerüstet mit einem MP3-Player. «Wir könnten die Schweiz auch mit Musik beschallen», sagt Direktor Bühlmann und muss lachen.

Wahrscheinlich würden die Schweizerinnen und Schweizer ob der flächendeckenden Beschallung mit einem Stück Musik (Gölä oder so) ähnlich ratlos bleiben wie heute. Denn nicht nur das System stammt aus einer Zeit, da Krieg noch mehr als eine düstere Vorstellung war, auch das Verständnis dafür tut es. «In der Stadt Zürich wissen heute kaum zehn Prozent der Bevölkerung, was bei einem Alarm zu tun ist», sagt Bühlmann und überlegt. «Vielleicht etwas mehr als zehn Prozent. Aber nicht viel mehr.»

Was zu tun wäre: Radio hören. Die Anweisungen der Behörden befolgen. Die Nachbarschaft informieren. Was jene Kinder, die damals mit Pastetli und Brätkügeli gequält wurden, noch wussten, droht heute verloren zu gehen. Bühlmann: «Die Kriegsgeneration stirbt aus, die Bergtäler werden entsiedelt, viele Migranten wurden nicht hier sozialisiert, und die Touristen haben logischerweise auch keine Ahnung.»

Auslösung: tadellos

Das Babs muss darum mit der Zeit gehen. Man hat verschiedene Varianten ausprobiert. Cell Broadcasting beispielsweise, wo bei einer Katastrophe eine Meldung auf alle Mobilgeräte in einem gewissen Umkreis geschickt wird. Die Holländer hatten das einmal und erreichten so 30, 40 Prozent der Bevölkerung. Zu wenig, zu schwerfällig.

Die Leute vom Babs haben sich darum für eine andere mobile Lösung entschieden. Einen Push per App, mit klaren Anweisungen und Hilfestellungen. Um eine möglichst breite Abdeckung zu erreichen, versuchen die Leute aus dem Babs sich an eine populäre App anzuhängen. Meteo Schweiz zum Beispiel, den SBB-Fahrplan oder vielleicht auch eine Medienapp.

Im Herbst wird das Projekt vorgestellt, Zielpublikum sind Gehörlose und all jene, die heute schon nicht mehr wissen, was zu tun ist, wenn irgendwo zwölf Dauertöne von je 20 Sekunden ertönen (wäre Wasseralarm).

Voraussetzung dafür: Das System muss funktionieren, einwandfrei. 13.29 Uhr an der Monbijoustrasse 51A in Bern. In einem kargen Sitzungszimmer wird eine Excel-Tabelle an die Wand projiziert. 27 Linien (die Liechtensteiner sind auch bei uns angehängt), 27 Standorte. 13.30 Uhr: die erste Auslösung. Tadellos. Vier Minuten Pause.

«Jetzt hören wir die zweite Auslösung», sagt Fellmann, feierlich. Tatsächlich, es heult. Balken werden grün auf der Tabelle, tadellos. Die Journalisten werden aus dem Raum gebeten, jetzt beginnen die Anrufe mit den Behörden in den Kantonen.

Zwei Stunden später vermeldet das Babs Folgendes: «Funktionsfähigkeit des Alarmierungssystems wieder vollumfänglich sichergestellt. Der ausseror­dentliche Sirenentest ist erfolgreich verlaufen.» 99 Prozent der Sirenen wurden korrekt ausgelöst und funktionierten, «einwandfrei».

Alles andere hätte uns auch schwer überrascht.

(Tages-Anzeiger)