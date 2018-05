Erst zählen, dann schiessen

Doch, da bewegt sich etwas. «Was bist du für einer?», fragt der Wildhüter ins Dunkel. Er steht hinten auf der Ladefläche, den Feldstecher vor Augen, es ist ein Uhr nachts und kalt. Sein junger Assistent richtet die Lampe auf die Stelle am Waldrand. Da, ein Augenpaar, es reflektiert das Scheinwerferlicht, scheint selber zu leuchten. Das Tier steht still, blickt uns an. «Tschiervi», sagt der Wildhüter. Hirsch. Der Lampengehilfe klopft mit der Hand aufs Dach der Fahrerkabine. Weiter geht es durch die Nacht.

Das Unterengadin ist spät dran bei der Hirschzählung. «Hier ist länger Winter, bleibt der Schnee länger liegen», sagt Wildhüter Guolf Denoth, ein kurzer, starker Mann mit blondem Haar. Erst wenn der Boden aper ist, schneefrei, kommen die Hirsche hungrig ins Tal herab und auf die Fettwiesen.

Vor einer Woche war der Zernezer Wildhüter Denoth schon einmal eine Nacht lang auf diesen Feldwegen und Nebenstrassen unterwegs. Da zählten er und seine Leute etwas weniger Hirsche als im Vorjahr, nur um die 200 Stück. «Vielleicht waren wir zu früh», sagt Denoth. Oder es war die frisch verteilte Gülle der Bauern, die den Hirschen missfiel. Oder es sind tatsächlich weniger Hirsche in der Region als 2017.

«Tschiervi, Bap.» Noch ein Hirsch im Licht des LED-Strahlers.

Das könnte sein, denn der Winter war endlich wieder einmal kalt und schneereich. Viele ältere und schwache Hirsche haben das nicht überlebt, fanden kein Futter. Natürliche Selektion. Hinzu kommt die Rekordjagd des letzten Herbsts, rund 6500 geschossene Hirsche im Kanton. Wer weiss? Der Zernezer Wildhüter fährt noch einmal los, Hirsche zählen. Um ganz sicher zu sein.

Der Suchtrupp ist zu sechst. Am Steuer sitzt Aldo, ein Jäger, erfahren, er arbeitet beim Tiefbauamt. Neben ihm Claudia, auch Jägerin, dazu Wildtierbiologin, noch jung, sie notiert, was die hintendrauf zählen. Übermittelt wird heute per Funk, sodass sie das Fenster zu lassen kann und nicht zu frieren braucht. Draussen auf der Ladefläche stehen vier Mann. Gian-Andri, noch fast ein Bub, leuchtet mit einem der zwei LED-Strahler in die Wiesen. Der Reporter soll die zweite Lampe halten und dabei möglichst nicht vom Jeep fallen. Ein Holzgeländer erleichtert das Stehen während der holprigen Fahrt, die Lampen sind mit Kabeln am Auto befestigt. Höher leuchten, mehr links, da in den Wald ­hinein, links, jawoll: Tschiervi.

Dem Lichtstrahl folgen Wildhüter Guolf Denoth und sein Sohn Riet mit ihren Ferngläsern, Denoth hat auch ein Nachtsichtgerät mit Wärmebild dabei. «Wenn die Tiere im Unterholz aufeinanderhocken, kann ich sie so leichter zählen.» Vater und Sohn arbeiten konzentriert, vertraut, sie haben das schon viele Male gemacht. «Tschiervi, Bap.» Noch ein Hirsch. Und hier: «Chavriöl», ein Reh.

Hier grasen die Aliens

Sie zählen, was aufglimmt. Und das ist so einiges zwischen 23 und 3 Uhr: Hinter fast jeder Kurve warten Wildtier­augen, die unser Licht hell zurückwerfen. Unwirklich sieht das aus, ausserirdische Wesen mit Leuchtblick, die in der Engadiner Nacht stehen. Die Zählmethode nennt sich Streiflicht-Taxation und ist in der Schweiz seit Jahrzehnten Standard. «Natürlich sehen wir so nie alle Tiere», sagt Denoth. Aber über einen längeren Zeitraum betrachtet und unter Berücksichtigung einer Dunkelziffer gäben die Stichproben doch recht verlässlich Aufschluss über den Bestand.

Erst sind die Hirsche und Rehe geblendet, starr. Nach ein paar Sekunden aber fliehen sie, das Reh hüpft, der Hirsch rennt. An ihrer Gangart kann man sie jetzt im Frühling fast am besten unterscheiden, ihre Geweihe haben die meisten Hirsche abgeworfen. Wenn ab und zu doch einer im Scheinwerferlicht auftaucht, der noch das volle Geweih auf dem Kopf hat, so entweicht auch dem Wildhüter ein Laut der Anerkennung. König des Waldes. Sieht schon gut aus.

Die Zahl der Rothirsche nimmt zu, in Graubünden und im ganzen Land. Milde Winter, weniger kommerzielle Waldnutzung – Hirsch und Reh gedeihen. Was natürlich sofort für Ärger sorgt: Bauern und Forstunternehmer klagen, die Böden würden beschädigt, die Bäume angefressen. «Ohne Jagd hätten wir ein Problem», sagt Wildhüter Denoth.

Bringt Wölfe statt Jäger!

Doch auf die Jäger Graubündens ist Verlass. Sie räumen ab: 14 272 Stück Schalenwild haben sie letzten Herbst erlegt – Hirsche, Rehe, Gämsen, Steinböcke, Wildschweine. Dazu einiges an Murmeltieren, Füchsen, Dachsen. 5532 Jäger waren am Werk, darunter 230 Jägerinnen. Erstmals durften auch Gastjäger aus anderen Kantonen mitmachen.

Die Zahl der 2017 geschossenen Hirsche – 6515 Stück – ist die höchste, die je im Kanton notiert wurde. «Es geht nicht anders», sagt Guolf Denoth, sonst würden es zu viele Hirsche. Seit einem Jahr darf das Wild in Graubünden auch nicht mehr gefüttert werden im Winter. «Das ist manchmal hart, wenn man sieht, wie die Tiere hungern», sagt Denoth. «Aber es ist besser so.» Die Fütterung habe die Tiere früher an wenigen Stellen konzentriert, was dem Wald und anderen Wildtieren geschadet habe. Zudem sei viel bedürftiges Wild trotzdem gestorben, nur Meter von den Futterkrippen weg: «Die Starken haben die Jungen und Schwachen nicht herangelassen.»

Das Ausmass der Bündner Jagd ist umstritten. Zwar räumen auch die meisten Tierschützer ein, dass die Hirschpopulation nicht sich selber überlassen werden kann. Doch muss es so ein Blutrausch sein? Zudem ist die regelmässig abgehaltene Sonderjagd, bei der das Wild noch in den Schnee hinein verfolgt wird, vielen im Kanton zuwider. Eine Initiative für ein Verbot der Sonderjagd fand Unterstützung und kommt 2019 wohl zur Abstimmung, trotz Widerständen der Kantonsregierung.

Manche Tierschützer sähen sowieso lieber Wölfe als Jäger im Einsatz gegen die Hirschexplosion. Warum nicht? Lasst den Profi ran. Wildhüter Denoth zieht die Brauen hoch. Er mag den Wolf; um Zernez leben derzeit sicher zwei Weibchen und ein Rüde. «Aber wenn die Wölfe die riesigen Hirschbestände allein regulieren sollen, dann braucht es mehr Wölfe, viel mehr Wölfe.» Was ein paar ganz neue Probleme mit sich brächte.



«Was bist du für einer?» Das Team von Wildhüter Guolf Denoth bei der Arbeit. Foto: David Hesse

Da glimmt es wieder, hoch am Felsen. Anders, bläulich, was ist das? «Cham­uotsch.» Gämse. «Wir zählen alles.» Das Reh, das an den Frühlingswiesenblumen nascht. Den Fuchs, wie er ängstlich durchs Feld springt. Den Dachs, der überraschend gross in der Wiese grunzt.

Der Hirsch weidet gern in Gruppen. Was er wohl denkt, wenn er den Lichtstrahl sieht? Ach, der Jäger, hallo. Für einmal ohne Flinte, nur mit Licht. Erst zählt er mich, dann schiesst er mich. Die Zählungen im Frühling sind die Grundlage für den Abschussplan im Herbst.

Weiter über Wanderwege, die vertrauten rot-weissen Markierungen wirken fehl am Platz, wenn man sie unter Sternen und vom Jeep herab sieht. Vorbei an letzten Schneeresten, durch Bäche und Wiesen, immer wieder auch ein Stück über die Strasse. Ein kurioses Bild geben wir ab, dick eingepackte Männer mit Lampen. Wilderer? Eine Bürgerwehr? Terroristen im Engadin?

Guolf Denoth hat schon den Vater begleitet auf solchen Fahrten. Der war auch Wildhüter. «Der Beruf war anders damals, weniger Schreibarbeit, kein Handy.» Der Sohn wollte auch Wildhüter sein, aber machte erst einmal das KV. Arbeitete auf einem Treuhandbüro, führte ein Hotel. Bis der Vater in Pension ging, vor 16 Jahren. «Da wurde die Stelle frei, ich bewarb mich.» Heute hat Guolf Denoth den eigenen Sohn dabei.

Nur Suppe, kein Bier

Am Ende der Nacht ist allen kalt. Durch die Heckscheibe sieht man Aldo, den Fahrer, und Claudia, die Schreiberin, sie haben es warm und gemütlich, hören Radio SRF 3. Wir draussen sind in die Hocke gegangen, um wenigstens dem Fahrtwind auszuweichen. Endlich parkiert der Jeep vor dem Haus des Wildhüters. «Es gibt noch Suppe», sagt Denoth. Gerstensuppe, Sohn Riet trägt auf, einen Riesentopf. Dazu kein Bier, sondern Milchkaffee und Himbeerwasser.

Man isst und schweigt. Nur der Chef isst nicht, er zählt am Tisch die Sichtungen zusammen. Alles wartet. Dann hat er es: 221 Hirsche. Nicht viel mehr als bei der ersten Zählung. Dazu 73 Rehe, 4 Hasen, 10 Gämsen, 9 Füchse und 3 Dachse. Es sind also wirklich etwas weniger Hirsche im Raum Zernez dieses Jahr. Enttäuscht ist niemand, nein, nein. Der harte Winter, die gute Jagd, man hatte es erwartet. Aber ein kleiner Dämpfer ist es schon. Werden die Bündner Jäger im Herbst nun weniger schiessen dürfen?

Zum Glück für sie gibt es ein paar Tage später Entwarnung. Im ganzen Kanton wurden so viele Hirsche gezählt wie seit 30 Jahren nicht mehr! «Rund 13'000», sagt Adrian Arquint, der Leiter des Kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei. Nun wird die Dunkelziffer festgelegt und addiert, meist 20 bis 30 Prozent. Das Total ist der Bestand. 2017 lag der bei 16 500 Hirschen, heuer wird es ähnlich aussehen. Das Abschussziel wird also erneut hoch angesetzt werden. Hirsch, pass auf dich auf.

(Tages-Anzeiger)