Es braucht härtere Strafen

Der Schutz für Verfolgte und Kriegsflüchtlinge, aber auch die Hilfe für andere Bedürftige gründen auf der Bereitschaft der Gesellschaft zur Solidarität. Wenn Flüchtlinge, wie im Fall von in Genf lebenden Kurden aus Syrien, verbotenerweise in ihr Heimatland zurückreisen, um dort Ferien zu machen und Verwandte zu besuchen, haben wir ein Problem.

Viele Schweizer fragen sich dann zu Recht, warum man diesen Leuten Asyl gewährt. Das Fehlverhalten einzelner ist Wasser auf die Mühlen jener, die weniger oder gar keine Flüchtlinge aufnehmen wollen oder die generell ablehnend sind gegenüber Menschen, die gerade aus muslimischen Ländern zu uns kommen.

Die Zeit ist noch nicht reif

Konsequent ist es deshalb, dass das Staatssekretariat für Migration solchen Flüchtlingen den Asylstatus entzieht. Leider ist das im Föderalismus aber nur eine Scheinlösung: Auf die Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung eines Flüchtlings hat der Asylwiderruf keine unmittelbare Auswirkung, denn für diese Bewilligungen sind die Kantone zuständig.

Bestes Beispiel ist der Bieler Hass­prediger Abu Ramadan, der laut dem Bundesverwaltungsgericht zwölfmal in sein Heimatland Libyen zurück­gereist ist, obwohl ihm das als anerkanntem Flüchtling verboten war. Vor zwei Jahren wurde Abu Ramadans Asyl deshalb widerrufen, aber seine Niederlassungsbewilligung blieb unangetastet. Das ist stossend und wird von niemandem verstanden.

Es ist unmoralisch, die Solidarität der Schweizer zu missbrauchen.

Sollte man nach Heimatreisen erwischte Syrer, die aus dem kurdisch beherrschten Nordosten des Landes stammen, deshalb nach Syrien ausschaffen? Zumindest der Nordosten des Landes ist im Moment wieder sicher und relativ ruhig. Weder herrschen dort das Assad-Regime und seine Verbündeten noch Islamisten, sondern die Ordnung wird von einer halbwegs demokratischen Selbst­verwaltung aufrechterhalten.

Dass dies auch in naher Zukunft so bleiben wird, ist jedoch nicht garantiert. Die kurdische Selbstverwaltung wird faktisch gestützt durch die Präsenz mehrerer Hundert amerikanischer Soldaten und eines potenten, ebenfalls amerikanischen Luftschirms. Sollten sich die USA aber zurückziehen, würde wahrscheinlich das Nachbarland Türkei intervenieren oder das Assad-Regime oder beide zusammen. Die Folge wäre ein neuer Krieg und eine neue Flüchtlingswelle.

Die Zeit ist somit noch nicht reif für Ausschaffungen in die syrisch-kur­dische Selbstverwaltungszone und schon gar nicht in jene syrischen Regionen, die vom Regime Bashar al-Assads oder von Islamisten kontrolliert werden.

Wo immer möglich die Ausschaffung

Was ist also zu tun? Offensichtlich genügt der Asylwiderruf als Sanktion nicht. Es braucht härtere Strafen und wo immer möglich die Ausschaffung. Kommt eine Abschiebung wirklich nicht infrage, bleiben der Entzug der Aufenthaltsbewilligung, die Verringerung der Sozialhilfe auf Nothilfe oder allenfalls happige Geldbussen.

Manche Flüchtlinge waren sich der Problematik in der Vergangenheit durchaus bewusst: Nach dem Sturz des Diktators Ghadhafi im Jahr 2011 haben einige in der Schweiz lebende Libyer freiwillig auf ihren Asylstatus verzichtet, um legal in ihr Heimatland zurückreisen zu können. Ihr Fluchtgrund war ja weggefallen.

Diese Leute haben verstanden, dass es unmoralisch ist, die Solidarität der Schweizer zu missbrauchen.