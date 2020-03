«Es ist ernst» – dieses Virus geht uns alle an

Sätze einer Krise. Ausgesprochen von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Nachmittag des 13. März 2020.

«Die Situation ist schwierig. Die ­Situation ist ernst. Der Bundesrat kümmert sich um euch. Aber wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen.»

Es sind harte Massnahmen, die die Regierung gestern im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus beschlossen hat. Der Schulbetrieb wird ab Montag schweizweit eingestellt, Restaurants, Clubs und Bars sind bis Ende April auf maximal fünfzig Gäste limitiert, Skigebiete werden geschlossen, Veranstaltungen mit mehr als hundert Teilnehmern sind verboten. Es gibt verschärfte Kontrollen an den Grenzen, den öffentlichen Verkehr sollte man meiden (vor allem als Rentner), auf jegliche Reisen verzichten, wenn möglich auf Homeoffice umstellen. Um die Folgen der Pandemie abzufedern, hat der Bundesrat 10 Milliarden Franken Soforthilfe für die Wirtschaft bereitgestellt. Die Botschaft an die Bevölkerung: Bitte bleibt zu Hause. Bitte meidet übermässige soziale Kon­takte. Bitte beschränkt euch.

Beispiellos

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Bundesrat keine vergleichbaren staatlichen Eingriffe verordnet. Als vor hundert Jahren die Spanische Grippe das Land vor ähnliche Probleme stellte, waren es die Kantone, die Schulen schlossen und Veranstaltungen absagten.

Nun übernimmt der Bundesrat. Seit Freitag befindet sich die Schweiz in einem verordneten Ausnahmezustand. Allerdings – und das ist ein wichtiger Punkt – befinden wir uns juristisch betrachtet noch immer in einer «besonderen» Lage und nicht in einer «ausserordentlichen». Für die Umsetzung der Massnahmen sind die Kantone verantwortlich, sie stehen etwa in der Verantwortung, die Kinderbetreuung mitzuorganisieren (was schwierig und kurzfristig genug ist). Bei der «ausserordentlichen» Lage wäre das alles Sache des Bundes und auf Notrecht abgestützt.

«Wir haben die Mittel, dieser Situation zu begegnen. Medizinisch und finanziell.»Simonetta Sommaruga, Bundespräsidentin

Die Medienkonferenz der Landesregierung, im Internet von Hunderttausenden verfolgt, war der Schlusspunkt einer Woche, die sich mit fortlaufender Dauer immer dunkler anfühlte. Einer Woche, in der vielen klar wurde: Dieses Virus geht uns alle an. Dieses Virus ist konkret.

Jeder hat jetzt eine Geschichte zu erzählen: ich und das Virus. Ein Freund, ein guter, arbeitet in einem Reisebüro. Sein Donnerstag war hart. Donald Trump hatte am Tag zuvor die Europäer ausgeladen, das Telefon hörte nicht mehr auf zu läuten, durchdrehende Kunden. In der Sitzung am Mittag eröffnete der Freund seinem Team, dass das Gesuch für Kurzarbeit bewilligt wurde, zwei Kollegen bleiben ab sofort zu Hause. Und dass er zum ersten Mal Vater wird.

Dann stellte er eine Flasche Wodka auf den Tisch.

Es sind aussergewöhnliche Zeiten. Der Freitagvormittag: fiebrig. Gerüchte über «drastische Massnahmen» des Bundesrats, über die Krisensitzung der Gesundheitsdirektoren vom Donnerstag, an der unverhofft Alain Berset auftauchte und den Ernst der Lage verkündete. Auf den sozialen Medien immer wieder jene Europa-Karte mit den Ländern, in denen die Schulen schon geschlossen sind. Frankreich, Spanien, Italien, Österreich. In der Mitte, bei uns, ein weisser Fleck.

Nicht mehr. Zu viert trat die Landesregierung vor die Medien, um ihren Massnahmenplan zu präsentieren. Der massierte Auftritt: ein Zeichen.

Die eröffnenden Worte von Bundespräsidentin Sommaruga: auch ein Zeichen. Selten hat man eine Bundesrätin eindringlicher reden hören, selten hat eine Bundesrätin die Bevölkerung so direkt angesprochen. Zwei Ziele habe die Regierung. Erstens: die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Zweitens: die durch die Massnahmen entstehenden Konsequenzen abzufedern. Ja, die Situation sei ernst, sagte die Bundespräsidentin. «Aber wir haben die Mittel und Möglichkeiten, ihr zu begegnen. Medizinisch und finanziell.»

Viele Betriebe werde das neue Regime hart treffen. Freischaffende, Künstler, Sportler, ganz gewöhnliche Arbeitnehmer. «Wir lassen euch nicht im Stich», sagte Sommaruga. «Der Bundesrat kümmert sich um euch. Rasch und unbürokratisch.»

Der Auftritt der Regierung war ein langer und eindringlicher Appell an die Solidarität der Schweizerinnen und Schweizer. Man werde nun für eine gewisse Zeit in einer veränderten Gesellschaft leben, sagte Berset. Einer Ge­sellschaft mit reduzierter Geschwindigkeit. «Was wir hier machen, ist ein Akt der Solidarität gegenüber unseren verletzlichen Mitmenschen.» An die älteren Bürger appellierte er, sich zu schützen und keinesfalls die Enkel zu hüten. Der Gesundheitsminister richtete sich auch ex­plizit an die Jüngeren, an jene, denen das Virus nicht viel an­haben kann. «Es braucht jetzt etwas anderes als Party.»

Das dürfte, so das Gefühl, recht vielen Leute klar geworden sein. Dabei ist es gar nicht so einfach, den exakten Moment zu bestimmen, in dem die Atmosphäre auch in der Schweiz eine andere wurde. Den Moment, in dem vielen bewusst wurde: Okay, das ist wahrscheinlich doch ernst. Die Eskalation der vergangenen Tage war eine untypische, es war eine schleichende.

Wie wird das bei uns?

Vielleicht war der Moment der Bericht des Arztes aus Bergamo, der zu Beginn der Woche überall geteilt wurde. Bergamo ist nah, geografisch und kulturell. Starke Wirtschaft, gut ausgebautes Gesundheitswesen. Und selbiges am Kollabieren. Sein Krankenhaus sei an Grenzen gestossen, erzählte der Anästhesist dem «Corriere della Serra». Zu wenig Beatmungsgeräte, zu wenig Plätze auf der Intensivstation. Horror. Wie wäre das bei uns? Wie wird das bei uns?

Vielleicht war der Kippmoment aber auch am Mittwoch, als das Tessin den Notstand verkündete. Kinos und Theater schliessen liess, den Senioren private Quarantäne verordnete: Bitte keine Enkel mehr hüten, bitte nicht mehr Bus fahren.

Es lässt sich kaum fassen

Je länger die Woche dauerte, desto grösser wurde die Akzeptanz. Die drastischen Massnahmen des Bundesrats scheinen heute nicht nur gut akzeptiert, sie scheinen erwünscht. Vielen gehen sie sogar zu wenig weit. Für Schweizer Verhältnisse mögen die Einschränkungen extrem sein. Erst recht, weil sie zentral von Bern aus verordnet wurden. Eine neue Erfahrung für das Land, in dem die wahre Macht in den Kantonen ruht. Doch im internationalen Vergleich sind sie eher zurückhaltend. Österreich zum Beispiel geht viel weiter. Offen bleibt dort nur, was wirklich nötig ist, Supermärkte, Apotheke. Das öffentliche Leben ist weitgehend runtergefahren.

Das steht uns vielleicht noch bevor. Fassen lässt sich das immer noch nicht ganz. Unsere Sehnsucht nach Normalität war es, die diese Woche so schwer begreifen liess. Es ist schwierig, das Aussergewöhnliche einer Lage zu erkennen, wenn sie noch nicht eingetreten ist. Krux der unsichtbaren Gefahr. Was tatsächlich geschieht, spürt man erst, wenn es zu spät ist.

Die Sehnsucht nach Normalität ist nicht verschwunden. Normalität wird im Moment einfach neu definiert. Andere Dinge werden wichtig. In verschiedenen Städten der Schweiz wurden in den vergangenen Tagen Solidaritätsaktionen gegründet. Junge Menschen, die sich im Internet vernetzen, um älteren Menschen zu helfen. Einkäufe erledigen, klassische Nachbarschaftshilfe. Künstler, die aus ihrem Wohnzimmer Konzerte streamen. Leute, die anbieten, Kinder von Ärztinnen und Pflegerinnen zu hüten. Vermieter, die per Whatsapp Kinderbetreuungsmöglichkeiten ihrer Mieter koordinieren. Andere Dinge, andere Töne und andere Sätze der Krise. Wie zum Beispiel jene von Schriftsteller Jürg Halter, geschrieben am Nachmittag des 13. März 2020:

«Das Leben bleibt voller Widersprüche: auf zunehmende Solidarität hoffend in Zeiten von zu­nehmender physischer Distanzierung. Aber was bleibt uns sonst anderes übrig, als uns an die Massnahmen zu halten, mitzuhelfen und zu hoffen?»