Der spanische Aussenminister ist zu lange schon Diplomat, um unhöflich zu sein. Gegenüber seinem Amtskollegen Ignazio Cassis vermied Alfonso Dastis bei seinem gestrigen Arbeitsbesuch in Bern jeden Anschein, er wolle politischen Druck auf die Schweiz ausüben oder erwarte gar eine Gegenleistung für die Auslieferung des inhaftierten Informatikers Hervé Falciani. Die Schweiz verlangt seit Jahren die Auslieferung des italienisch-französischen Doppelbürgers, der Frankreichs Behörden vertrauliche Kundendaten über mutmassliche Steuerbetrüger der Schweizer Niederlassung der Bank HSBC übergeben hat.

Falciani wurde Anfang April in Madrid verhaftet. Beobachter deuteten dies als Vorleistung der spanischen Justiz, um von den Schweizer Behörden im Gegenzug die Auslieferung der beiden Katalaninnen Anna Gabriel und Marta Rovira zu verlangen. Gabriel, die Sprecherin der links-anarchistischen CUP, hatte sich Mitte Februar nach Genf ab­gesetzt, Rovira Ende März. «Lassen wir die Justiz ihre Arbeit machen», sagte Aussenminister Dastis gestern. Und auch Amtskollege Cassis verwies auf die Gewaltenteilung: «Es wird keinen Gefangenenaustausch geben.»

Eine kleine Störrigkeit der Schweiz

Gegen Gabriel besteht nur ein nationaler Haftbefehl. Sie sass weder in der katalanischen Regierung, noch war sie als Sprecherin einer kleinen Partei eine einflussreiche Parlamentarierin. Rovira hingegen ist aus Madrider Sicht wichtiger. Ihr werden Rebellion und Aufruhr vorgeworfen. Und sie ist nach wie vor Generalsekretärin der linksnationalen Partei ERC, die bis Herbst Vizepräsident und Parlamentspräsidentin stellte und mit Roger Torrent auch den Vorsitzenden des neuen katalanischen Parlaments in ihren Reihen hat.

Anhand des kürzlich erfolgten Besuchs dieses neuen Parlamentspräsidenten in Genf zeigte sich, dass der spanische Aussenminister doch sanften Druck auf die Schweiz ausübt. Torrent sprach vergangene Woche mit UNO-Vertretern in Genf und wurde auch vom Genfer Stadtpräsidenten empfangen. Torrents Hauptbotschaft: Madrid torpediert die Bildung einer neuen katalanischen Regierung, in dem es alle bisher vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs entweder in Haft setzt oder mit der Drohung einer Gefängnisstrafe ins Ausland vertreibt.

Katalanen dürfen sich als EU-Bürger frei in der Schweiz frei bewegen.

Solche Töne und die neue katalanische Strategie, den Konflikt auf die internationale Bühne zu tragen, liebt man in Madrid nicht. Aurora Díaz-Rato, Spaniens Botschafterin in Bern, sagte denn auch, Torrent solle seine Zeit besser dafür aufwenden, einen neuen Kandidaten zu finden. Heisst: einen, der weder im Gefängnis sitzt noch bei der Einreise verhaftet würde.

Bundesrat Cassis wies gestern darauf hin, dass sich die Katalanen als EU-Bürger in der Schweiz frei bewegen dürfen und dass Bern keinerlei Einfluss auf die Gästeliste des Genfer Stadtpräsidenten nehmen könne. Es war dies die einzige kleine Störrigkeit der Schweiz, noch bevor der spanische Aussenminister sein Missbehagen öffentlich äusserte. Denn natürlich will sich die Schweiz mit Spanien gut stellen. Cassis vermied jede Wiederholung des Angebots guter Dienste der Schweiz bei einer Vermittlung im Katalonienkonflikt, denn inzwischen ist klar, dass sich Spanien jede internationale Einmischung verbittet, selbst wenn sie gut gemeint ist.

Unverbindliche Haltung

Cassis machte klar, dass sich die Schweiz in den offenen Dossiers mit der EU Unterstützung von Spaniens Regierung erhofft: weniger bei Falcianis Auslieferung, die auch er der Justiz überlassen will. Aber beim Zugang der Schweizer Finanzdienstleister zum europäischen Markt, wo Spanien mit Italien und Frankreich zu den Bremsern gehört. Bei einem institutionellen Rahmenabkommen mit der EU, falls sich dereinst eine Lösung abzeichnen sollte. Und womöglich gar bei einem dereinst denkbaren Schweizer Vertreter im UNO-Sicherheitsrat.

Dastis blieb gegenüber diesen Schweizer Wünschen unverbindlich. Die einzige verbindliche Zusage war eine Gegeneinladung des «geschätzten Freundes» Ignazio nach Madrid oder auch in seine andalusische Heimatstadt Jerez de la Frontera. Die beiden Aussenminister hatten sich im Januar erstmals am Weltwirtschaftsforum in Davos getroffen und scheinen sich zu mögen. Wärmer als dort wird es in Jerez zweifellos werden. Vor allem dann, wenn Bern dafür sorgt, dass die zwei Katalaninnen in der Schweiz keine grosse Bühne haben.

