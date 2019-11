FDP, SVP und CVP geht es um den Machterhalt

Bundesratswahlkampf können die Grünen noch nicht so richtig. Zu lange haben sie mit Ihrer Kandidatur gezögert. Zu naiv meinten sie, mit einer Einerkandidatur das Parlament zu einem Abnickergremium degradieren zu dürfen. Zu blauäugig sind sie in die Tessinerfalle getappt. Sie haben sich auf Ignazio Cassis eingeschossen, um dann mühsam zu erklären, dass es nicht um Cassis, sondern um die FDP gehe. So wird es trotz historischem Wahlsieg schwierig, einen Bundesrat zu erkämpfen.

Trotzdem: Das rechtfertigt nicht, dass die drei bürgerlichen Mehrheitsparteien FDP, SVP und CVP kurz vor dem Wochenende der grünen Kandidatur kurzerhand den Stecker gezogen haben. Der Anspruch der Öko-Partei ist gegeben, sie rasch in den Bundesrat zu integrieren wäre politisch klug, und die Argumente, die dagegen ins Feld geführt werden, wirken reichlich vorgeschoben.

Die Grünen sind bundesratstauglich, sie müssen es nicht erst werden.

Die geforderte Karenzfrist zur Bestätigung des Wahlerfolges ist unverständlich. Zu behaupten, die Grünen seien erstmalig und vielleicht auch nur einmalig stark, ist absurd. Die ökologische Bewegung aus Grünen und Grünliberalen erreicht seit über 10 Jahren Stimmenanteile, die einen Bundesratssitz arithmetisch legitimieren. Politisch hat sich die Grüne Partei schon längst konsolidiert. In kantonalen Exekutiven hat sie bewiesen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen und zwischen Regierungs- und Parteipolitik unterscheiden kann. Die Grünen sind bundesratstauglich, sie müssen es nicht erst werden.

Die Abwahl gewählter Bundesräte war noch nie ein Grund, notwendige politische Korrekturen im Bundesrat nicht vorzunehmen. Für die FDP nicht, als sie mithalf, Bundesrätin Ruth Metzler durch Christoph Blocher zu ersetzten. Und auch für die CVP nicht, als Blocher Eveline Widmer-Schlumpf weichen musste. Instabil ist das politische System deswegen nicht geworden.

Grün wird nicht so rasch aus der Mode kommen.

Man stellt fest: FDP, SVP und CVP argumentieren zwar staatspolitisch, am Ende geht es ihnen aber vor allem um den Machterhalt. Das ist legitim, politisch klug ist es nicht. Es könnte dieser Mehrheit sogar rasch einmal auf die Füsse fallen. Die Grünen – erstarkt und in manchen Fragen im Nationalrat inzwischen auch mehrheitsfähig – werden zu recht versucht sein, Bundesratsvorlagen zu blockieren oder auf den Kopf zu stellen. Der offene Streit zwischen Bundesrat und Parlament und dauernde Referendumsdrohungen von links und rechts sind programmiert. Mit dem Ausschluss der Grünen gefährden SVP, FDP und CVP jene Stabilität, die sie zu sichern vorgeben.

Und falls die traditionellen Parteien glauben, mit dem Ausschluss aus dem Bundesrat den Aufstieg der Grünen bremsen zu können, haben sie sich womöglich verkalkuliert. Grün wird als politisches Programm und Label nicht so rasch aus der Mode kommen. Ohne Regierungsverantwortung werden die Grünen freier und glaubwürdiger politisieren können als mit den Fesseln einer Bundesratspartei. Die Öko-Bewegung hat dieses Wochenende wohl einen zukünftigen Bundesrat verloren, dafür die Aussicht auf viele Wählerstimmen gewonnen.



