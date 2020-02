Fast 170'000 Menschen zahlen ihre Prämien nicht

Noch nie zahlten in der Schweiz so viele Menschen ihre Prämien nicht: 166'327 Versicherte mit Zahlungsausständen verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seiner jüngsten Krankenkassenstatistik. Das sind mehr Leute, als in der Stadt Bern wohnen.

Dabei handelt es sich nicht um Fälle, in denen einmal eine Rechnung ungeöffnet liegen blieb. Sondern um solche, in denen Versicherte ihrer Zahlungspflicht trotz Mahnung und Betreibung nicht nachkamen – bis schliesslich der Kanton für sie in die Bresche springen musste. Rechnungen in Höhe von mindestens 453 Millionen Franken liessen die Prämienschuldner 2018 offen – die Summe hat sich in den letzten acht Jahren mehr als verdoppelt.

Der Berg unbezahlter Rechnungen wächst auch in jenen Kantonen, die die säumigen Prämienzahler mit schwarzen Listen zu disziplinieren versuchen. Wer auf der Liste landet, bekommt – ausser in medizinischen Notfällen – keine Behandlungen mehr vergütet. Doch die Zweifel an der abschreckenden Wirkung des Instruments wachsen.Denn anstatt zu schrumpfen, werden die Listen vielerorts länger. In St. Gallen hat sich die Zahl der Einträge in den letzten zwei Jahren verzehnfacht – von 994 auf 9290. Auch die Kantone Schaffhausen, Zug und Aargau berichten auf Anfrage dieser Zeitung von einer kontinuierlichen Zunahme.

Schwarze Listen vor dem Aus?

«Aus unserer Sicht zeigt das Führen der Liste nicht die gewünschte Wirkung», räumt Bruno Bischof, Leiter der SVA Schaffhausen, ein. Er geht davon aus, dass das Parlament eine Abschaffung des Instruments zumindest prüfen wird, wenn es die Revision des kantonalen Krankenversicherungsgesetzes in Angriff nimmt. Solothurn und Graubünden haben diesen Schritt schon gemacht: Sie lösten ihre schwarzen Listen 2018 mangels Wirksamkeit auf.

Der Bundesrat begrüsste den Schritt ausdrücklich. Auch mit Hinweis auf einen Todesfall in Chur: Dort starb 2017 ein HIV-infizierter Mann, der auf der schwarzen Liste stand und in der Folge keine Medikamente mehr erhielt. Im Nationalrat gibt es Bestrebungen, den Kantonen das Führen schwarzer Listen komplett zu verbieten – eine entsprechende Motion von SP-Nationalrat Angelo Barrile ist hängig.

Sonderfall Thurgau

In einzelnen Kantonen ist man allerdings weiter von der präventiven Wirkung der Massnahme überzeugt. Allen voran im Thurgau, der 2007 als erster Kanton eine schwarze Liste für säumige Prämienzahler eingeführt hatte – und als einziger auch Kinder darauf erfasst. Karin Frischknecht, die Chefin des Thurgauer Amts für Gesundheit, betont: «Ziel muss es sein, zusammen mit den Betroffenen nachhaltige Lösungen zu finden.» Denn oft hätten die säumigen Prämienzahler nicht nur bei der Krankenkasse Schulden, sondern auch eine Reihe anderer finanzieller Probleme.

Die Liste sei dabei ein Mittel, um überhaupt mit den betroffenen Personen in Kontakt zu kommen. «Wenn sie merken, dass sie aufgrund ihres Prämienrückstands nur noch die nötigsten Behandlungen im Spital erhalten, haben sie einen Anreiz, ihre Probleme im Rahmen eines Case Management mit der Gemeinde anzugehen.» Im Thurgau ist die Zahl der erfassten Personen laut Frischknecht seit einigen Jahren rückläufig.

Heinz Brand, Präsident des Krankenkassenverbands Santésuisse und Alt-Nationalrat der SVP, findet die Diskussionen um die schwarzen Listen müssig. «Es ist inzwischen eine weit verbreitete Erkenntnis, dass sie wenig bis nichts bringen.» Es sei eine Tatsache, dass immer mehr Menschen in der Schweiz die Prämienlast nicht mehr stemmen könnten, obwohl sie es wollten.«

Wir sprechen hier von einer sozialpolitische Zeitbombe. Die nackten Zahlen können gar nicht ausdrücken, wie viel Leid und Probleme die Zahlungsnot in manchen Familien sowie bei Rentnerinnen und Rentnern verursacht», so Brand. Und ein Ende der Entwicklung sei nicht in Sicht, solange die Prämien weiter steigen. «Es braucht jetzt sofort kostendämpfende Massnahmen, auch wenn sie schmerzhaft sein mögen.»

Kantone gewähren weniger Prämienverbilligungen

Der Nationalrat berät demnächst über ein Kostendämpfungsprogramm, mit dem im Gesundheitswesen jährlich mehrere Hundert Millionen Franken eingespart werden sollen. Ein Experimentierartikel soll etwa Versuche mit neuen Versicherungsmodellen ermöglichen, zudem sollen die Generikapreise gesenkt und die Rechnungskontrolle durch die Patienten verbessert werden.

Auch das Stimmvolk wird sich in den kommenden Jahren wohl mehrfach mit der Thematik auseinandersetzen. Die CVP sammelt derzeit Unterschriften für ihre Kostenbremse-Initiative: Diese verlangt, dass die Prämien nicht mehr stärker wachsen dürfen als die Löhne – ansonsten wären Bund und Kantone verpflichtet, Massnahmen zur Kostensenkung zu ergreifen.

Die SP hat erst vor zwei Wochen ihre Prämienentlastungsinitiative eingereicht. Geht es nach den Sozialdemokraten, soll künftig kein Haushalt mehr über 10 Prozent des verfügbaren Einkommens für die Krankenkasse ausgeben. Was darüber hinausgeht, soll über Prämienverbilligungen ausgeglichen werden müssen.

Fest steht: Der Anteil der Bevölkerung, der von Prämienverbilligungen profitiert, ist in den vergangenen Jahren in praktisch allen Kantonen geschrumpft. 2018 erreichte die sogenannte Bezügerquote schweizweit den tiefsten Wert seit über zwanzig Jahren. Gut 26 Prozent aller Versicherten kamen in den Genuss verbilligter Prämien – auf dem Höhepunkt im Jahr 2002 waren es noch über 33 Prozent.