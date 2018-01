Fertig Brücken gebaut

Politiker sind für gewöhnlich ältere Männer, die aufhören, wenn die Jüngeren sie überrunden. Nicht so Pascale Bruderer. Mit 24 Jahren rückte sie 2002 für ihren zurückgetretenen Parteikollegen Hans Zbinden in den Nationalrat nach – und mit nur 40 Jahren will sie nicht nur nicht mehr für den Ständerat antreten: Sie verlässt die Politik gleich ganz. «Viereinhalb Legislaturen Bundesbern, das reicht», begründete Bruderer ihren Entscheid an einem Parteitag der SP Aargau in Spreitenbach.

«Ich werde nie nur auf Politik setzen», sagte die damalige Politologiestudentin vor ihrer Vereidigung als Nationalrätin. Das stimmte einerseits – Bruderer arbeitete für Microsoft und die Krebsliga Aarau, bildete sich fleissig weiter und gründete 2012 mit ihrer Schwester eine Beratungsfirma. Andererseits wurde Bruderer mit ihren verschiedenen politiknahen Jobs und Mandaten wie viele ihrer jungen Ratskollegen stärker Berufspolitikerin, als dies ein Ulrich Giezendanner je war, der Aargauer Transportunternehmer, der seit 1991 für die SVP im Nationalrat sitzt, den Bruderer aber im Kampf um einen Ständeratssitz 2011 deutlich schlug.

«Ich kann gut mit dem Vorwurf leben, keine Stricke zu zerreissen. Ich bin keine Frau der lauten Töne.»Pascal Bruderer

Die Stimmbürger hatte Bruderer sowieso auf ihrer Seite. Mit einem gemässigtem Profil (für Sozialstaat, Umweltschutz und eine offene Aussenpolitik, wenngleich nicht zu jedem Preis), sympathischen Anliegen (Gleichstellung von Behinderten, Tierschutz) und einer verständlichen Ausdrucksweise hätte sie ihre politische Karriere noch lange fortsetzen können. Parteikollegen und Medien teilten die Begeisterung für die immer wieder als «Brückenbauerin» beschriebene Badenerin aber nur beschränkt. «Die markigen sozialdemokratischen Voten im Rat halten andere» konstatierte etwa die «Aargauer Zeitung»; Bruderer mache nur Politik, die niemandem wehtue, warf man ihr in Tagesanzeiger.ch/Newsnet vor.

Wenn Bruderer die Kritik schmerzte, so liess sie es sich nicht anmerken. «Ich kann gut mit dem Vorwurf leben, keine Stricke zu zerreissen. Ich bin keine Frau der lauten Töne», entgegnete sie etwa. Auch die unkonventionelle Trennung von ihrem Mann letztes Jahr – Bruderer lebte mit ihm und den beiden Töchtern weiterhin unter einem Dach – war für die Ständerätin kein Grund, sich öffentlich aus der Ruhe bringen zu lassen.

Auch den Kampf mit dem linken Parteiflügel wollte Bruderer nicht aufbauschen. Ende 2016 gründete sie mit dem Zürcher Ständerat Daniel ­Jositsch eine Reformplattform, nachdem sie am SP-Parteitag in Thun mit ihrem Antrag gescheitert war, ein eher linkes und eher theoretisches Positionspapier zur «Wirtschaftsdemokratie» zurückzuweisen. Von der Plattform hörte man seither: nichts. Was dies dazu beitrug, dass Bruderer sich nicht mehr in der Politik sieht? Man wird es womöglich nie erfahren – die grosse Abrechnung würde zu Pascale Bruderer auch nicht passen.

(Tages-Anzeiger)