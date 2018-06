Frust in Genf

Für die Schweizer Aussenpolitik ist der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine zentrale Institution. In diesem «Weltparlament» mit 47 Mitgliedsländern können Kleinstaaten wichtige Rollen einnehmen. Rollen, die sie im für die Grossmachtpolitik eingerichteten UNO-Sicherheitsrat nie spielen werden. Die Schweiz ist wegen ihrer fein austarierten Demokratie und der hohen Ansprüche an ihr Rechtssystem im Rat hoch respektiert und gut vernetzt. Die Schweizer Diplomatie schafft sich mit ihrem UNO-­Engagement in Genf internationales ­Renommee. Ein Beispiel: In der letzten Session des Menschenrechtsrats brachten Schweizer Diplomaten gleich drei Resolutionen durch. Diese standen in Verbindung mit den Menschenrechten und der Umwelt, Drogen sowie dem Schutz des Kulturerbes.

Dass die Vereinigten Staaten dem Menschenrechtsrat nun den Rücken kehren, kann dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nicht gefallen. Den Rat brauche es mehr denn je, die Genfer Konventionen würden heute mit Füssen getreten, erinnerte gestern Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Als Aussenministerin hatte die Genferin die Gründung des Menschenrechtsrats, der 2006 die Menschenrechtskommission ersetzte, eng begleitet. Die USA boykottierten den Rat. Erst unter Präsident Barack Obama traten sie 2009 dem Gremium bei – und nun bereits wieder aus.

Bei der Ankündigung sagten US-Botschafterin Nikki Haley und Aussenminister Mike Pompeo, der Menschenrechtsrat sei «seines Namens nicht wert». Das Gremium sei eine «Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit». Der Rat mache sich unglaubwürdig, indem er Staaten wie Kuba oder Venezuela zu wenig, Israel dagegen zu viel und zu scharf verurteile. Die Kritik sei weder neu noch objektiv, entgegnet Calmy-Rey.

Das EDA reagierte gestern mit strikter Sachlichkeit. Es strich die Stärken der Institution hervor. «Der Menschenrechtsrat bewirkt in von Menschenrechtsverletzungen betroffenen Gebieten Konkretes, namentlich durch die Entsendung von Ermittlungs- und Untersuchungskommissionen bei besorgniserregenden Vorkommnissen», hiess es in einem Communiqué. Man setze sich sowohl als Mitglied als auch als Gaststaat weiterhin für einen starken Rat ein. Die Schweiz engagiert sich seit längerem für eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Menschenrechtsrat in Genf und dem Sicherheitsrat in New York.

Vorbildfunktion der USA

Der Zürcher Nils Melzer ist Sonderberichterstatter für Folter des UNO-Menschenrechtsrats. Auch er bedauert den Entscheid der USA. Melzer sagt: «Die USA haben beim Schutz der Menschenrechte eine Vorbildfunktion. Wenn sie sich zurückziehen, könnten andere Staaten ihrem Beispiel folgen.» Dasselbe gelte für die Kürzung amerikanischer UNO-Gelder, für den Rückzug der USA aus dem Klimaabkommen und für die ­öffentliche Unterstützung des US-Präsidenten von Foltermethoden wie Waterboarding. «Es gibt immer die Gefahr, dass schlechte Schüler aus dem Schulheft fehlbarer Staaten abschreiben», sagt der Völkerrechtsspezialist.

Carla Del Ponte, ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes und Ex-Mitglied der UNO-Syrien-Kommission, kann den Entscheid der USA hingegen nachvollziehen: Etliche Ratsmitglieder seien selber verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen. Der Rat sei nicht effektiv – das zeige sich im Syrienkrieg. «Unsere Kommission wollte Gerechtigkeit für die Opfer in Syrien, doch im Rat ist einfach nichts geschehen», sagte sie gestern im Schweizer Fernsehen. Es mache daher keinen Unterschied, ob die USA dabei seien oder nicht.

Das sieht SVP-Aussenpolitiker Maximilian Reimann auch so. «In vielen solcher Gremien wird allzu viel geheuchelt. Leute aus Ländern, die mit den Menschenrechten nach Belieben umgehen, urteilen über andere Staaten, die auch ‹Dreck am Stecken› haben.»

Sein Parteikollege Roland Büchel pflichtet bei: Es sei «geradezu lächerlich», wenn Berichterstatter Länder wie die Schweiz an den Pranger stellten – aber Staaten, die Menschenrechte auf eklatante Art und Weise verletzten, im Vergleich mit Samthandschuhen angefasst würden. Büchel versteht die Kritik der USA: «Der Menschenrechtsrat darf nicht das Plaudergremium bleiben, das er ist.» Das EDA müsse das nun ebenfalls so kommunizieren.

Auch Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, findet die Kritik am Menschenrechtsrat «teilweise berechtigt». Die Mitglieder sollten aber konsequent Reformen vorantreiben, statt sich aus dem Gremium zurückzuziehen, gibt die CVP-Politikerin zu bedenken. Multilaterale Organisationen seien wichtig, um globale Probleme gemeinsam anzugehen. «Die zunehmenden Alleingänge Washingtons schaden der Stabilität, dem Frieden und der Sicherheit», sagt Schneider-Schneiter.

