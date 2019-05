Gössi verspricht Klima-Positionspapier bis Juni

An der Delegiertenversammlung in Flawil SG hat Parteipräsidentin Petra Gössi die FDP-Basis auf den kommenden Wahlkampf eingestimmt. Die Partei müsse bei den zentralen Problemen der Schweiz Verantwortung übernehmen, forderte sie.

Wahlkampfziel der FDP sei es, die zweitstärkste Kraft in der Schweiz zu werden, sagte Gössi in ihrer Eröffnungsrede. Wahlen gewinne man, indem man politisch lesbar sei und für seine Werte einstehe. Verantwortung sei dasjenige Element, das in den Werten der FDP verankert sei. Verantwortung in der Politik heisse, dass man Lösungen suche.

Zu den zentralen Herausforderungen der Schweiz zählt Gössi das Verhältnis zur EU und die demografische Entwicklung, die für Probleme bei der Altersvorsorge und für steigende Pflege- und Gesundheitskosten verantwortlich sei. Weiter gehört der Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowie die zunehmende Angst vor der Digitalisierung dazu.

Im Verhältnis zur EU ziehe die FDP den bilateralen Weg vor. Die Schweiz werde von geregelten Beziehungen profitieren. «Das bedeutet nichts anderes, als dass wir ein Rahmenabkommen wollen», sagte sie.

Reformen bei der Altersvorsorge

Die demografische Entwicklung, die gestiegene Lebenserwartung und die tiefen Zinsen stellten die Altersvorsorge vor grosse Herausforderungen. Man solle endlich aufhören so zu tun, als ob es keine Probleme gebe. Die ältere Generationen habe eine Verantwortung gegenüber der jüngeren Generation, hier Lösungen zu finden.

Falls die notwendigen Reformen scheiterten, müssten die Löcher bei der Finanzierung gestopft werden. Dann gebe es Kürzungen bei den Renten, im Bildungswesen, bei der Sicherheit und der Infrastruktur. Abwarten sei keine Option.

Mehr Transparenz im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen gebe es «Fehlanreize und Indifferenzen». Niemand getraue sich beispielsweise die Frage zu stellen, wie viele Spitäler es in der Schweiz brauche. Aktuell seien in der kleinen Schweiz 70 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden Franken am Laufen.

Es brauche Qualität dank Wahlfreiheit und Transparenz, sagte Gössi. Heute sei es für die Patienten schwierig, die unterschiedlichen Qualitätsniveaus von Gesundheitszentren und Leistungserbringern zu beurteilen. Es brauche mehr Transparenz. Wenn diese gewährleistet sei, werde sich die Wahlfreiheit der Patienten und die Qualität der Leistungen gegenseitig verstärken.

Klima-Diskussion im Juni

Gössi verwies auf die FDP-Umfrage zum Thema Klima, für die sich 14'000 Personen oder zwölf Prozent der Parteimitglieder Zeit genommen hätten. Nun werde ein Positionspapier erarbeitet, das an der nächsten Delegiertenversammlung im Juni vorgestellt werde. Man könne nicht gleichgültig bleiben, wenn es die Landwirtschaft Jahr für Jahr mit den Folgen des des Klimawandels wie der Trockenheit, Kältewellen oder Überschwemmungen zu tun bekomme.

Man könne die Ängste der Bevölkerung vor der Digitalisierung abschwächen, wenn man ihr die Chancen aufzeige, die die neue Technologie eröffne. Zwar brauche es auch Grenzen. Diese sollten aber Entwicklungen ermöglichen, ohne dass der Anschluss verpasst werde.

Um ihre Ziele im Wahlkampf zu erreichen, müsse die FDP ihre Reihen schliessen. Der Freisinn könne sich nicht profilieren, «wenn er sich in Links- und Rechtsliberale aufspaltet, in Wirtschafts- und Umweltliberale, in Sozial- und Irgendwieliberale», sagte die Parteipräsidentin. Freisinnige Politik bedeute, «dass wir das Prinzip der Verantwortung miteinander teilen».

(red/sda)