Grüne Träume und eine Entschuldigung für die CVP

Das ist historisch. 17 zusätzliche Sitze für die Grünen, neu die vierstärkste Partei des Landes, ein Zuwachs wie es ihn in hundert Jahren Proporzwahlen noch nie gab. Was heisst der deutliche Sieg der Grünen und der Grünliberalen für die künftige Politik im Parlament? Was für die Zusammensetzung des Bundesrats?

Warum hat der Freisinn so deutlich verloren? Liegt das Minus der SVP im Rahmen? Und: Werden wir je wieder über die BDP reden? Das sind alles Fragen, die im Politbüro besprochen werden. Raphaela Birrer und Philipp Loser besprechen die relevanten Fragen dieses aussergewöhnlichen Sonntags im Politbüro, dem Tamedia-Polittalk.