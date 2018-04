Hansdampf auf unmöglicher Mission

Hans Stöckli in Gluringen, Hans Stöckli in Kandersteg. Hans Stöckli überall. Die Mission: die Olympischen Winterspiele in die Schweiz bringen. «Wir können uns nicht immer von anderen einladen lassen.» Im Goms kommt Stöcklis Hauptbotschaft gut an. Die Gommer werden am 10. Juni bei der kantonalen Volksabstimmung wahrscheinlich deutlich Ja zu Sion 2026 sagen.

Stöcklis Besuch Mitte April in der Mehrzweckhalle in Gluringen im Goms ist deshalb ein Heimspiel. Der Co-Präsident von Sion 2026 punktet beim Publikum mit Emotionen – und dies als Berner, Städter und Linker. Emotionen sind wichtiger als kritische Fragen zum Internationalen Olympischen Komitee (IOK), den Kosten, dem Verkehr, dem Zeitdruck. Etwas mehr von dieser Stimmung wünscht sich Stöckli auch in der «Üsserschwiiz». Doch dort will der Funke nicht springen.

Dafür hier im Goms. Stöckli sitzt eingesunken auf dem Stuhl im vollen Saal und wartet auf seinen Moment. Er lässt die Mundwinkel hängen – und wirkt dennoch freundlich, treuherzig. Dann gibt Hans Stöckli Gas. Das kann er. Er wirbelt mit den Händen, kurzatmig, stossweise gebiert er Satz um Satz. Das mag rhetorisch keine Glanzleistung sein, aber die Leute reisst er mit. Stöckli ist ein Motivator, einer, der das konservative Publikum des unter Abwanderung leidenden Hochtals für sich gewinnen kann. Rund 500 sind gekommen. Die allermeisten sind seiner Meinung.

«Grossväterliche Marotte»

Die Bündner Nationalrätin und Parteikollegin Silva Semadeni nicht. Sie hat zweimal mitgeholfen, den Bündnern Olympia auszureden. Nun bietet sie hier im Goms Hans Stöckli die Stirn. Sie hat einen schweren Stand. Stöckli wischt ihre Argumente beiseite, väterlich fährt er ihr über den Mund. Niemand scheint zu merken, wie er so kritische Punkte vernebelt, eindampft, wegredet. Die Sicherheitskosten etwa oder generell das finanzielle Risiko solcher Spiele.

Semadeni mag Stöckli – wie fast alle –, aber diese «grossväterliche Marotte» nervt sie: «Wenn er anhebt: ‹Liebe Silva, das ist falsch...›, dann ist das daneben. Als ob er die Wahrheit gepachtet hätte.» Wirkt bei vielen Politikern die Begeisterung aufgesetzt und macht misstrauisch, kann man sich bei Stöckli nicht helfen: Seine muss echt sein.

Im Gespräch sagt er, woher sie rührt: von persönlichen Erinnerungen an die Landesausstellung von 1964 und natürlich an die Expo.02 sowie an die Fernsehübertragungen von den Olympischen Spielen. «Jede Generation sollte die Gelegenheit haben, ein solches Grossprojekt zu erleben – aber auch die Verantwortung für ein solches Erlebnis zu übernehmen.»

Stöckli ist ein Exot unter den Sozial­demokraten. Walliser SPler, die in Gluringen vor dem Grossanlass warnen, fühlen sich verraten. Auch auf nationaler Ebene sieht die Partei Olympia kritisch. Sie misstraut dem IOK, und die Milliarde, die der Bundesrat aufwerfen will, würde sie lieber anders verwenden. Doch unmögliche Aufgaben reizen Stöckli.

Wenn Stöckli mit den Worten beginne: «Jetzt sage ich Ihnen etwas...», dann bedeute das nichts Gutes.

Als Bieler Stadtpräsident zog er eine ganze Stadt aus dem Schlamassel. In den 20 Jahren an der Macht gewann er Wirtschaftsführer und seine politischen Gegner für sich. Der Seeländer SVP-Grossrat und Berufsoffizier Mathias Müller ist einer von ihnen: Authentisch sei Stöckli, ein Macher. Müller störte nicht einmal, dass Stöckli vor einem Jahr bei einem Anlass zu Sion 2026 im Berner Rathaus auf seine hartnäckigen Fragen zur Sicherheit wenig Handfestes entgegnen konnte.

Gerät Stöckli unter Druck, wird er fahrig. Das ist in Gluringen nicht anders. Etwa als Semadeni darauf hinweist, dass das IOK den Host-City-Vertrag für Sion erst nach der kantonalen Abstimmung auf den Tisch liegen werde. Die Walliser kauften die Katze also im Sack. Stöcklis Antwort fällt wirr aus.

Das erleben Journalisten immer wieder: Wenn Stöckli mit den Worten beginne: «Jetzt sage ich Ihnen etwas, jetzt sage ich Ihnen etwas...», dann bedeute das nichts Gutes. Meist komme wenig Brauchbares heraus. Stöckli schadet das nicht. Auch dass er manchmal giftig wird, wenn er zu jovial geplaudert hat und dann den Wortlaut im Interview – mit der Drohung, es sonst zurückzuziehen – zurechtrücken will.

Allseits beliebt

Wenige haben an Stöckli etwas auszusetzen. Alain Pichard focht als Lehrer und grünliberaler Lokalpolitiker in Biel zwar manchen politischen Streit aus mit ihm. Dennoch gönnte er Stöckli, den er als Menschenfreund schätzt, im November 2011 in der «Weltwoche» vor dessen Wahl in den Ständerat sogar ein Denkmal für seine Verdienste. Noch steht es nicht, und Pichards Begeisterung bröckelt. Er sieht Anzeichens eines Politikers, der nicht loslassen könne. «Es reicht jetzt mit Grossprojekten», möchte er ihm zurufen. Immerhin feierte Stöckli diesen Monat seinen 66. Geburtstag.

In Biel hatte Stöcklis Dominanz auch eine Kehrseite, die erst nach seinem Abtreten als Stadtoberhaupt im Jahr 2010 allmählich angesprochen wurde: Zwar wurde dank Stöcklis umtriebigem Netzwerkeln viel investiert. Die Uhrenindustrie hat sich nicht zuletzt wegen Stöcklis gutem Draht zu Nicolas Hayek neu für den Standort Biel entschieden. Doch anderes blieb liegen. Biel kämpft laut Pichard mit einem strukturellen Defizit oder dem zweifelhaften Ruf, die Hauptstadt der Sozialhilfeempfänger zu sein.

«Stöckli ist ein flotter Kerl.»Peter Föhn, SVP-Ständerat

Im Ständerat ist Stöckli als Brückenbauer wohlgelitten. Von allen Seiten wird ihm eine unideologische und entgegenkommende Art attestiert. Dass er sich in jene versetzen kann, die anderer Meinung sind als er. Damit umgarnt er sie, bis sie mitmachen. Stöcklis kumpel- und schalkhafte Art macht es ihnen leicht. Der Schwyzer SVP-Ständerat Peter Föhn brachte es 2015 auf den Punkt: «Stöckli ist ein flotter Kerl.»

Nichts sagen will hingegen der Haudegen und designierte SVP-Wahlkampfleiter Adrian Am­stutz. Er unterlag Stöckli 2011 im Kampf um den Ständeratssitz. Auch in Berner SP-Kreisen äussert niemand Kritik – trotz des erneuten Ausscherens bei Olympia. Zu sehr hängt man von Stöcklis Entscheidung ab, ob er 2019 ein drittes Mal für den Ständerat kandidiert. Sagt er ab, ist der Berner Sitz für die SP im bürgerlichen Kanton wohl verloren. Stöckli will sich Ende Jahr entscheiden.

Eiertanz um Volksabstimmung

Sein Engagement für Olympia habe nichts mit Wahlkampf zu tun, sagt Stöckli. Ihn treibe die Überzeugung an, dass ein Projekt mit internationaler Ausstrahlung für den Kitt im Land wichtig sei. Ebenso argumentierte er bei der Expo.02. Damals gelang es ihm geschickt, Biel ins Schaufenster zu stellen und den Schwung für die Stadt zu nutzen. «Ob die schliesslich sehr erfolgreiche Expo.02 hätte stattfinden können, wenn die Schweiz darüber hätte abstimmen müssen, vermag heute niemand zu sagen», meint Stöckli.

Darum wehrt er sich auch gegen einen nationalen Urnengang zu Sion 2026, wie ihn Parteikollegin Semadeni anstrebt. Als ihr Vorstoss dazu im März überraschend eine Mehrheit fand, konnte sie auf die SP-Nationalräte, die Grünen und zwei Drittel der SVP zählen. Stöckli vermochte bisher bloss seine Partei von einem absoluten Nein zur Kandidatur abzuhalten. Erfolgreicher dürfte er im Ständerat sein. Die vorberatende Kommission will nichts wissen von Semadenis Vorstoss.

«Bei einer Volksabstimmung reicht die Zeit nicht»: Hans Stöckli äusserte sich am 13. März 2018 zum Urnengang.

Stöckli weiss: Eine nationale Abstimmung würde das Aus für Sion 2026 bedeuten. Sie könnte erst nach Kandidatureingabe im Januar 2019 stattfinden. Darum betont er in der Mehrzweckhalle in Gluringen: Man stimme ab, wo dies gesetzlich vorgeschrieben sei. Zuerst am 8. Juni in Kandersteg, am 10. Juni dann im Wallis. Weitere Abstimmungen würden folgen – auf eidgenössischer Ebene nicht. Hier reiche ein Parlamentsbeschluss für den Milliardenkredit. Dass Stöckli dort ein Coup gelingt, ist zwar nicht ausgeschlossen. Allerdings brauchte er dazu mehr SP-Stimmen. Und das geht vielen – bei aller Sympathie für Stöckli – doch zu weit.

