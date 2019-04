Historisch! Bundesgericht annulliert Abstimmung über Heiratsstrafe

Historischer Entscheid in Lausanne: In einer laufenden Verhandlung haben sich drei von fünf Bundesrichter dafür ausgesprochen, die Volksabstimmung über die Heiratsstrafe-Initiative der CVP aufzuheben. Das ist ein Novum in der Schweizer Geschichte. Erstmals muss eine nationale Volksabstimmung wiederholt werden. Da dies noch nie vorgekommen ist, ist völlig unklar, wie der Prozess jetzt weitergeht.

Der Bundesrat hatte vor der Abstimmung vom 28. Februar 2016 behauptet, 80'000 Ehepaare seien steuerlich benachteiligt gegenüber unverheirateten Paaren und würden von der Abschaffung der Heiratsstrafe profitieren. Die Schätzung beruhte auf Zahlen von 2001. Nach der Abstimmung wurde bekannt, dass tatsächlich rund 450'000 Paare von der Heiratsstrafe betroffen sind. Dies stellt für das Bundesgericht eine schwerwiegende Verletzung der Abstimmungsfreiheit dar. Da das Ergebnis der Volksabstimmung äusserst knapp war, hat es entschieden, die Volksabstimmung zu annullieren.

Am 28. Februar 2016 wurde die Initiative mit dem Titel «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» abgelehnt. 16 Kantone und ein halber sagten zwar Ja, doch scheiterte die Initiative am Volksmehr – 50,8 Prozent der Stimmenden sagten Nein. Die CVP wollte in die Verfassung schreiben, dass verheiratete Ehepaare nicht bestraft werden dürften gegenüber Paaren mit anderer Lebensform, namentlich bei der Besteuerung und bei den Sozialversicherungen.

Erstmals seit 1848

Dass eine eidgenössische Abstimmung für ungültig erklärt wird und das Stimmvolk noch einmal an die Urnen muss, ist nach Angaben der Bundeskanzlei seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 noch nie vorgekommen. Eine Abstimmungsbeschwerde lag dem Gericht allerdings bereits einmal vor. Nach dem knappen Ja zur Unternehmenssteuerreform II 2008 hatte die SP eine Annullierung verlangt und damit begründet, dass der Bundesrat die Steuerausfälle für den Bund zu tief eingeschätzt habe. Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab und argumentierte mit Rechtssicherheit – die Reform war bereits in Kraft.

Eine Annullierung gab es auch im Kanton Tessin einmal. Im Südkanton wurden nach Ausschreitungen und Unregelmässigkeiten während der Kampagne im Jahr 1854 die Nationalratswahlen annulliert. Entschieden hatte dies der damals zuständige Nationalrat.

Mit Material der SDA.

(Redaktion Tamedia)