Hunderte Einreiseverbote wegen Terrorverdachts verhängt

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat in den Jahren 2016 bis 2018 gegen 331 Personen ein Einreiseverbot verhängt, weil sie einen Bezug zu Terrorismus aufwiesen. Im gleichen Zeitraum verfügte es 19 Ausweisungen aus diesem Grund. Das hat der Bundesrat in seiner Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss bekannt gegeben.

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann verlangte Auskunft zum Fall zweier Schweizer Bürger, die an der Ermordung zweier dänischer Touristinnen in Marokko beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Zu diesem Fall äussert sich der Bundesrat nicht - aus Gründen der strafprozessualen Geheimhaltungspflicht und des Daten- und Persönlichkeitsschutzes. In seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erinnert er an das Instrumentarium, darunter der Entzug des Bürgerrechts, Ausweisungen und Einreiseverbote. Er weist auch auf das Gefährder-Gesetz hin, das im Parlament hängig ist. (step/sda)