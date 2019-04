In diese Länder wandern Schweizer am häufigsten aus

Der Job, die Liebe, das Fernweh oder die Rückkehr ins Herkunftsland – es gibt viele Gründe zum Auswandern. Und das tun immer mehr Landsleute. Vor zwanzig Jahren wohnten noch 8,9 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer in einem anderen Land. Heute sind es schon 10,6 Prozent , wie die neue Auslandschweizerstatistik des Bundes zeigt.

Rein bevölkerungsmässig bildet diese Gemeinschaft, die man in Anspielung auf unsere vier Sprachregionen auch «die fünfte Schweiz» nennt, den viertgrössten Kanton. Nur Zürich, Bern und die Waadt haben mehr Einwohner. Ende 2018 gab es gut 760'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, verteilt auf der ganzen Welt. Sogar in Nordkorea leben vier Staatsangehörige, im Bürgerkriegsland Syrien sogar 76.

Viele haben sich allerdings nicht weit von der Heimat entfernt. Fast zwei Drittel sind in Europa niedergelassen, knapp die Hälfte sogar in einem an die Schweiz angrenzenden Land. Mit rund 24 Prozent ist Amerika der zweitbeliebteste Kontinent. Vor allem die USA und Kanada haben es vielen Auswanderern angetan. Danach folgen Asien (7 Prozent) , Ozeanien (4 Prozent) und Afrika (3 Prozent) .

Das beliebteste Auswanderungsland ist mit Abstand Frankreich, wo über 197'000 Schweizer leben. Auch in Deutschland (90'400) und den USA (80'200) haben viele ihren Wohnsitz. Europa dominiert die Rangliste. Neben den USA schaffen es mit Kanada, Australien und Israel aber noch drei weitere nicht europäische Staaten in die Top-10 .

In den meisten dieser Länder ist die Zahl der Auslandschweizer im Vergleich zum Vorjahr angestiegen; am stärksten überraschend in Grossbritannien (+2,7 Prozent) , das wegen des anstehenden EU-Austritts momentan alles andere als politisch und wirtschaftlich stabil ist.

Dass die «fünfte Schweiz» in den letzten Jahren so stark gewachsen ist, hat viel mit Neuanmeldungen von Doppelbürgern zu tun. Fast drei Viertel der Auslandschweizer besitzen neben der schweizerischen Staatsangehörigkeit eine oder mehrere weitere Nationalitäten. Zudem wächst die Zahl der Schweizer Rentnerinnen und Rentner im Ausland von Jahr zu Jahr.

Mittlerweile machen die über 65-Jährigen ein Fünftel aller Auslandschweizer aus. In einigen Länder liegt ihr Anteil deutlich höher, etwa in Spanien (32 Prozent) und Südafrika (27 Prozent) . Besonders beliebt ist bei Senioren Thailand, wo sie ein Drittel der Schweizer stellen. In keinem anderen Land aus den Top-15 ist der Anteil älterer Personen so hoch.

Ganz anders sieht es in Israel aus, wo fast jeder Zweite der gut 20'000 Schweizer minderjährig ist. Zusammen mit den 18- bis 44-Jährigen macht die junge Generation über 80 Prozent aller Auslandschweizer aus. In Grossbritannien sind es immerhin gut 60 Prozent , in den Niederlanden mehr als die Hälfte.

Die Länder mit mehrheitlich jüngeren Auslandschweizern drücken den allgemeinen Altersschnitt nach unten, der bei gut 41 Jahren liegt. Insgesamt leben mehr Schweizer Frauen als Männer im Ausland. Das Geschlechterverhältnis lautet 54:46.

Für die Schweizer Politik spielt die Diaspora eine wichtige Rolle, gerade im jetzigen Wahljahr. Denn Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben – sofern sie registriert sind – auf nationaler Ebene das Stimm- und Wahlrecht. Derzeit trifft das auf rund 140'000 Personen zu, Tendenz steigend.

Eine Studie im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission EKM schlug jüngst vor, Auslandschweizern das Stimmrecht zu entziehen – und sorgte für erhitzte Gemüter. Immer mehr von ihnen hätten ihr Bürgerrecht geerbt, zum Teil über Generationen hinweg, begründeten die Studienautoren ihre Forderung. Im Extremfall könne diese Gruppe von Auslandschweizern sogar eine Abstimmung in der Schweiz entscheiden, ohne dass sie je hier gelebt hätten.

