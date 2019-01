Jetzt übernimmt die SVP

Guy Parmelin kam bestens vorbereitet in die Berge. Zu seinem bundesrätlichen Anzug trug er Stiefel, mit denen man zur Not auch eine Eiger-Besteigung wagen könnte. Und wie er mit diesen Stiefeln durch Davos hetzte: Termine, Termine, Termine. Als er gestern Bilanz zog über seinen Besuch am Weltwirtschaftsforum, zählte er zunächst die Personen auf, die er getroffen hatte. Es dauerte mehrere Minuten. Dann berichtete er über persönliche Eindrücke seines ersten WEF als Volkswirtschaftminister. Sehr interessant sei es gewesen, er sei sehr stolz dass die Schweiz, dieses hochdynamische Land, Gastgeber für einen Anlass wie das WEF sei. «Das motiviert mich für meine Aufgabe als Vorsteher des WBF.»

Auch Bundespräsident Ueli Maurer reihte in Davos ein Treffen an das nächste. 20 Staats- und Regierungschefs und Finanzminister empfing Maurer in seiner präsidialen Loge im Kongresszentrum, oft wurde er dabei von Guy Parmelin begleitet. Die SVP-Bundesräte waren die präsentesten Mitglieder der Regierung am WEF. Die Tage in Davos machten zum ersten Mal so richtig deutlich: Es ist jetzt die SVP, die in Wirtschaftsfragen im Bundesrat das Sagen hat.

Und das ist ein Novum. Seit Gründung des Bundesstaats 1848 war die FDP fast durchgängig auf den für die Wirtschaftspolitik entscheidenden zwei Regierungsposten anzutreffen. Ihre Bundesräte führten entweder das Wirtschafts- oder das Finanzdepartement, phasenweise auch beide zugleich. Und formten so die liberale, offene Volkswirtschaft, die die Schweiz heute ist. Diese Kontinuität wurde im 20. Jahrhundert nur durch zwei kurze Intermezzi unterbrochen (1960–1961 und 1983–1986). Die Gewährsleute der freisinnigen Wirtschaftsdoktrin waren zuletzt der distinguierte Delamuraz (Wirtschaft, 1986–1998), der beflissene Villiger (Finanzen, 1995–2003), der forsche Couchepin (Wirtschaft, 1998–2002), der ambitionierte Merz (Finanzen, 2003–2010) und zuletzt, ab 2010, Johann Schneider-Ammann. Mit dem Rücktritt des gesundheitlich angeschlagenen Magistraten diesen Dezember kommt die lange Linie an ihr vorläufiges Ende.

Das Machtgefüge verschiebt sich

Etwas Neues beginnt. Wenn am Montag die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrats ihre Startsitzung 2019 abhält, wird sie es zum ersten Mal ausschliesslich mit SVP-Bundesräten zu tun haben. Schon der Amtsantritt von Finanzminister Ueli Maurer vor drei Jahren markierte ein Novum: Noch nie zuvor hatte ein SVP-Vertreter diesem Departement vorgestanden. Und jetzt kommt Guy Parmelin als SVP-Vorsteher des Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsdepartements (WBF) hinzu. Die SVP hat die FDP im wirtschaftspolitischen Stellwerk der Exekutive abgelöst.

Über den Bundesrat hinaus verschiebt sich damit das Machtgefüge im Land. Ein Sozialdemokrat formuliert es so: «Nach der Rochade im Dezember sahen sich bei uns viele als Sieger, weil Simonetta Sommaruga das Umweltdepartement erhielt. Die wahren Gewinner aber sind Thomas Matter, Thomas Aeschi und Magdalena Martullo-Blocher. Sie können nun unmittelbaren Einfluss auf die Entscheide im WBF ausüben.» Ein anderer erfahrener Exponent der Linken, Gewerkschaftsökonom Daniel Lampart, sagt es drastischer: «Der SVP-Wirtschaftsflügel wird Bundesrat Parmelin stark unter Druck setzen.» Aus seiner früheren Politikerlaufbahn bringe Parmelin aber positive sozialpartnerschaftliche Erfahrungen mit, auf die er sicher zurückgreifen werde.

Matter, Aeschi und Martullo-Blocher bilden das führende Trio in der wirtschaftspolitischen Delegation der SVP. Alle drei gehören der nationalrätlichen WAK an, Aeschi ist zudem Fraktionschef. Er hält die Befürchtungen von links für unwahr. «Bundesrat Parmelin wird seine eigene Politik machen. Als Bundesrat ist er in ein Gesamtgremium eingebunden und wird nicht Parteipolitik betreiben. Da ist der Einfluss der Parteien sehr begrenzt.»

Wie gross der Einfluss tatsächlich ist, hat nicht nur mit der Parteizugehörigkeit zu tun, sondern auch mit dem magistralen Selbstverständnis. Finanzminister Maurer hat sich zuletzt den Ruf einer gewissen Unabhängigkeit erarbeitet. Das zeigt etwa die Steuer-AHV-­Reform, die er trotz SVP-Widerstand ­loyal mitträgt. Seiner Vorgängerin, der einsamen Eveline Widmer-Schlumpf, wurde ein ausgeprägter Wille zu eigenständiger Führung attestiert, ohne den sie wohl nicht zwei Legislaturen im Amt überstanden hätte. Schneider-Ammann wiederum galt als ausführender Arm seiner Entourage: Die wahre Macht verorteten viele bei Stefan Brupbacher, dem dominanten WBF-Generalsekretär. Parmelin jedoch steht im Ruf, für Schwingungen aus dem Parteihauptquartier empfänglich zu sein. «Er ist für die SVP eine gute Besetzung als Wirtschaftsminister. Er erweckte bislang nicht den Eindruck, sehr eigenständig zu funktionieren», sagt Beat Jans, SP-Nationalrat und Mitglied der WAK.

Anlass zu solchen Vermutungen geben zum einen die Erfahrungen der Vergangenheit. Als Verteidigungsminister pflegte sich Parmelin mit den Sicherheitspolitikern der SVP abzustimmen, insbesondere mit dem vormaligen Fraktionschef Adrian Amstutz. Zum andern weist der Waadtländer, von der Agrarpolitik abgesehen, wenig Affinität zu seinen neuen Dossiers auf.

Fest steht, dass die SVP klare Vorstellungen davon hat, in welche Richtung die Wirtschaftspolitik steuern sollte:

Arbeitnehmerschutz: Dass der Bundesrat die Kompetenz hat, Gesamtarbeitsverträge samt Mindestlöhnen für allgemein verbindlich zu erklären, sehen stramme Wirtschaftsliberale als Ärgernis. «Parmelin sollte sich zurückhaltender zeigen als Schneider-Ammann, wenn es darum geht, Gesamtarbeitsverträge für allgemein verbindlich zu erklären und neue Normalarbeitsverträge zu verfügen», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. «Wir dürfen uns hier von den Gewerkschaften und Branchenverbänden nicht mehr so erpressen lassen», ergänzt Thomas Matter. Die SVP hofft auch in anderen Bereichen des Arbeitnehmerschutzes, etwa bei der Arbeitszeitenregelung, auf eine dezidiert liberale Agenda Parmelins.

Harmonieren sie?

Zu ergänzen wäre diese Wunschliste um Geschäfte aus dem Finanzdepartement, etwa die Abschaffung der Stempelsteuer. Wie viel wirtschaftspolitische Durchschlagskraft die SVP tatsächlich entwickeln wird, hängt von vielen Faktoren ab. Vom Ausgang der Eidgenössischen Wahlen im Herbst, vom Klima im Bundesrat und nicht zuletzt davon, wie gut Ueli Maurer und Guy Parmelin miteinander harmonieren. Gerade in diesem Bezug darf man durchaus etwas zweifeln. Schon in den letzten Jahren gab es Verstimmungen zwischen Maurer und Parmelin. Die Animositäten sind nicht verschwunden, wie diese Woche in Davos zeigte. Zwar lächelten Maurer und Parmelin oft gemeinsam in die Kamera. Doch als Maurer in Sachen Saudiarabien den «courant normal» ausrief, widersprach ihm Parmelin heftig.

Wenn die Wirtschaftskommission am 28. Januar zusammenkommt, stehen die ganz grossen Fragen noch nicht auf der Traktandenliste. Stattdessen viele Vorstösse, etwas Differenzbereinigung, ein paar Mitberichte. Es wird wohl noch nicht der Tag sein, an dem die Schweiz merkt, dass sie eine neue Wirtschaftspartei hat. Doch dieser wird kommen.

