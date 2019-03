Kampfjet-Bewerber stellt «geächtete Waffen» her

Die Luftwaffe testet von April bis Juni fünf der modernsten Kampfjets der Welt. Einer davon ist der Tarnkappen-Jet F-35A von Lockheed Martin. Politiker wollen den Hersteller laut der «Zentralschweiz am Sonntag» aus dem Rennen um das Rüstungsgeschäft mit der Schweiz ausschliessen, weil er geächtete Waffen produziert.

Dem Bericht zufolge steht der US-Rüstungskonzern bei grossen öffentlichen Investoren in der Schweiz auf den Ausschlusslisten. So halten alle Mitglieder des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste ­Kapitalanlagen (SVVK) keine Aktien von Lockheed Martin – wegen «Produktion, Vertrieb und Lagerung von geächteten Waffen». So stelle die Firma Streumunition und Antipersonenminen her und handle damit.

«Ein moralisch-ethisches Problem»

Für die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf ist Lockheed Martin «unter diesen Umständen keine Option mehr». Die Schweiz würde sonst auch ihren Ruf aufs Spiel setzen, sagt sie der Zeitung.

Noch deutlichere Worte findet der grüne Fraktionschef Balthasar Glättli: «Wenn sogar die Nationalbank (...) findet, da sei eine rote Linie überschritten, wäre bei der Rüstungsbeschaffung ein noch härteres Regime angezeigt als bei den Investitionen.» Er bezieht sich darauf, dass die Schweizerische Nationalbank 2015 ihr 113,9-Millionen-Aktienpaket von Lockheed Martin verkaufte.

Der grünliberale Aargauer Nationalrat Beat Flach sagt der «Zentralschweiz am Sonntag», er habe hinsichtlich der menschenverachtenden Geschäftsfelder ein «moralisch-ethisches Problem». Und die Vizepräsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des Nationalrats, Ida Glanzmann, fragt sich, ob sich der damalige VBS-Chef Guy Parmelin der umstrittenen Geschäfte bewusst gewesen sei.

«Schweiz ist sich des Problems bewusst»

Josef Dittli, Präsident der SiK des Ständerats, findet, mann müsse zwischen Finanzbeteiligungen und Rüstungsbeschaffungen unterscheiden. Für die SVVK-Empfehlung habe er zwar Verständnis. «Beschaffen wollen wir hingegen jenen Flieger, der uns am meisten nützt.»

Die Schweiz sei sich des Problems bezüglich der Streuminen «absolut bewusst», sagt VBS-Sprecher Renato Kal­bermatten der Zeitung. «Es würde aber zu weit führen, den Kampfjet-Anbietern hier Vorgaben machen zu wollen.»

1998 ratifizierte die Schweiz ein Abkommen für ein Verbot von Personenminen und 2012 von Streu­munition. Die Schweizer Armee entsorgte bis Ende 2018 ihre letzten Bestände. Der F-35 Lightning II gilt als der modernste und teuerste der fünf Kampfjet-Kandidaten.

(oli)