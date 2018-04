Kilometerlange Staus nach Unfall auf der A3

Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen auf der A3 bei Kaiseraugst AG in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizeiangaben passierte der Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Basel. Er löste einen Rückstau von mehreren Kilometern aus. Der Verkehr wird im Bereich der Unfallstelle einstreifig geführt. Rettungskräfte stehen im Einsatz.

Laut dem TCS kommt es zwischen dem Rastplatz Mumpf und der Verzweigung Augst zu kilometerlangem Stau. Der Zeitverlust bis zu 1 Stunde. Auch die Umliegenden Strassen sind aufgrund des Ausweichverkehrs überlastet.

Die Unfallmeldung ist bei der Polizei kurz vor 7.30 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet mitteilt. Mindestens vier Fahrzeuge seien an der Kollision beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Der Verkehr Richtung Basel ist nur einstreifig befahrbar. Wie lange die Behinderung andauern wird, kann die Polizei noch nicht abschätzen.

#Kaiseraugst #Unfall #A3 Unfall auf Fb Basel mit mehreren Fahrzeugen, Rettungskräfte stehen im Einsatz. Rückstau von mehreren Kilometern. Verkehr wird einstreifig geführt. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) April 25, 2018

Update folgt... (oli/sda)