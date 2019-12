Köppels China-Connection verstärkt Ruf nach «Lex China»

Dass der chinesische Botschafter einmal pro Monat in der «Weltwoche» ungefiltert chinesische Staatspropaganda verbreiten kann, ist seit April 2019 bekannt. Neu und brisant ist hingegen die Information, dass das stramm rechte Wochenblatt dafür von der kommunistischen Volksrepublik China finanzielle Gegenleistungen erhalten soll (lesen Sie dazu unsere Analyse: «Weltwoche» dient China als Propagandatrompete).

Staatspropaganda aus Peking gegen Geld aus Peking: Dass es ein solches, zumindest informelles Arrangement gebe, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung». Laut ihren Angaben ist sie im Besitz von E-Mails, die belegen, dass die chinesische Botschaft der «Weltwoche» als Gegenleistung für die gebotene Plattform kostspielige Inserate von chinesischen Firmen zuschanzt. Die Botschaft soll den Firmen sogar die Übernahme der Inseratekosten offeriert haben.

Tatsächlich erschienen seit März 2019 in der «Weltwoche» acht ganzseitige Inserate von chinesischen Firmen. Wert pro Inserat: über 10’000 Franken. Zwar lasse sich aufgrund der vorliegenden E-Mails nicht beurteilen, «ob es ausdrückliche Gegengeschäfte zwischen Botschaft und ‹Weltwoche› gab», hält die «NZZ» fest. Die zeitliche Koinzidenz ist aber frappant: Die chinesische Inserateoffensive in der «Weltwoche» begann im März 2019, im April 2019 schrieb Botschafter Geng Wenbing seine erste Kolumne.

Kein Dementi von Köppel

SVP-Nationalrat Roger Köppel, Chefredaktor der «Weltwoche», betont, dass er Wenbing die Kolumne «gratis und franko» angeboten habe, «damit er seine Sicht gegen das verbreitete China-Bashing einbringen kann». Insgesamt soll Wenbing zwölf Kolumnen schreiben, diese Woche erscheint Nummer 9.

Dass sich die Botschaft bei ihm mit Inseraten revanchiert haben soll, kommentiert Köppel nicht, er dementiert es aber auch nicht. «Ich gebe nicht öffentlich Auskunft über unser Anzeigengeschäft. Aber natürlich nutzen wir wie alle Verlage all unsere Beziehungen, um an gute Kunden zu gelangen.» Wenn die NZZ chinesisches Geld anrüchig finde, dann solle sie konsequenterweise auf Anzeigen von Firmen verzichten, die im chinesischen Markt Geld verdienten, argumentiert Köppel.

Der Fall «Weltwoche» befeuert die Debatte über den wachsenden chinesischen Einfluss in der Schweiz. Der Zufall will es, dass das Parlament am Mittwoch dazu einen wegweisenden Entscheid fällen soll. Im Nationalrat ist eine Motion traktandiert, die verlangt, dass die Schweiz gegenüber China die Samthandschuhe ausziehen soll.

Die Motion des Walliser CVP-Ständerats Beat Rieder fordert die Schaffung einer neuen Behörde, die künftig ausländische Direktinvestitionen vorgängig prüfen und bewilligen soll. Die Volksrepublik wird in Rieders Motion zwar nicht erwähnt, aber es ist klar: Rieders Vorstoss ist eine «Lex China». Bei einer Annahme könnte China nicht mehr so leicht Schweizer Firmen aufkaufen wie etwa im Jahr 2017 den Agrarchemiekonzern Syngenta.

Chinas Firmen als «Rammbock»

Der Bundesrat lehnt Rieders Vorstoss ab. Er argumentiert, dass die wirtschaftliche Offenheit der Schweiz zu ihrem Vorteil sei. Er rechnet vor, dass ausländische Firmen in der Schweiz nahezu 470’000 Personen beschäftigen. Trotz solcher Einwände hat der Ständerat der «Lex China» im Juni zugestimmt. Falls ihm der Nationalrat folgt, muss der Bundesrat ein entsprechendes Gesetz entwerfen.

Für die Befürworter der Motion beweist der Fall «Weltwoche» nun, wie zielstrebig China in der Schweiz bereits heute operiere. Der Deal Propaganda gegen Inserate zeige, «dass China sogar in einem neutralen Land wie der Schweiz eine klare politische Agenda durchzusetzen versucht», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. Die Wirtschaftsordnung in China unterscheide sich fundamental von jener des Westens, chinesische Firmen würden zur Durchsetzung politischer Interessen instrumentalisiert. Dagegen müsse sich die Schweiz wappnen – mit einer Investitionskontrolle.

Derzeit verhalte sich die Schweiz gegenüber China «wie Pfadfinder», findet Christian Levrat.

SP-Präsident Christian Levrat sagt, «dass China seine Firmen in der Schweiz gezielt als Rammbock nutzt, um seine politische Propaganda zu verbreiten». China gehe mit seinen Investitionen sehr strategisch vor und denke langfristig. «Darum brauchen wir eine Handbremse in Form von einer Investitionskontrolle», sagt Levrat. Derzeit verhalte sich die Schweiz gegenüber China «wie Pfadfinder», findet Levrat.

Es kommt auf jede Stimme an

Bei der Abstimmung im Nationalrat wird es sehr eng. Die FDP-Fraktion beschloss einstimmig die Nein-Parole, auch die SVP lehnt die Motion grossmehrheitlich ab. SP und Grüne sowie die CVP dürften grossmehrheitlich zustimmen. Zwar ist Rieders Vorstoss in seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Die parteiinternen Kritiker wollen dem Vernehmen nach aus Rücksicht auf Rieder nicht Nein stimmen, sondern sich bloss enthalten.

Entscheidend könnten die Grünliberalen sein. Und diese beschlossen am Dienstag mehrheitlich eine Nein-Parole zur Motion Rieder. Zwar gebe es durchaus Handlungsbedarf bei ausländischen Investitionen, sagt Fraktionschefin Tiana Moser. So seien etwa Investitionen ausländischer Staatsfonds in der Schweiz nicht unproblematisch. Der Wortlaut von Rieders Motion sei aber viel zu breit und wolle sämtliche ausländischen Direktinvestionen einer Genehmigung unterstellen. Das gehe zu weit, sagt Moser.

Beitrag zur Völkerverständigung

Roger Köppel will seine Zusammenarbeit mit der chinesischen Botschaft derweil als Beitrag zur «Völkerverständigung» verstanden wissen. Seiner Meinung nach herrscht im Westen ein einseitiges China-Bashing, er wolle Gegensteuer geben. Zudem verweist er auf mehrere China-kritische Artikel und Interviews, die sein Blatt in den letzten Monaten ebenfalls publiziert habe. «Ich bin stolz auf unsere vielschichtige China-Berichterstattung», so Köppel – und er sagt: «Anders als Donald Trump und die NZZ setze ich mich als Publizist und neutraler Schweizer für gute Beziehungen mit China ein.»