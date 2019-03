Kommt jetzt das Werbeverbot für E-Zigaretten?

Droht auch hier eine Epidemie?

Seit einigen Monaten ist die E-Zigarette Juul in der Schweiz erhältlich. Anders als die IQOS von Philip Morris, deren Design wenig modisch wirkt, kommt Juul bei amerikanischen Jugendlichen dermassen gut an, dass man bereits von einer Epidemie spricht: Der Nikotinkick fährt kollektiv ein.



Juul kommt ohne Tabak aus und wird deshalb als viel weniger schädlich angepriesen. Allerdings macht das Produkt seine Konsumenten über den Nikotingehalt abhängig. Was die Nikotinsucht für Gesundheitsschäden bewirkt, gerade bei den Jungen, ist noch umstritten; der Suchtfaktor steht aber ausser Frage. Einschränkend lässt sich sagen, dass die Firma Juul ihre ­Produkte in Europa mit zwei Dritteln weniger hohen Nikotinwerten verkauft als in den USA.



Was sind die Motive von Schweizer Jugendlichen, zum E-Dampfer zu greifen? Die Studie der Organisation Sucht Schweiz zeigt bei der Befragung von 15-Jährigen, die im letzten Monat ein solches Produkt konsumiert haben: 88 Prozent der Befragten nannten die Neugierde, etwas anderes zu probieren, knapp 59 Prozent gaben den Genuss als Motiv an, rund 20 Prozent sagten, sie wollten mit dem Konsum herkömmlicher Zigaretten aufhören oder diesen einschränken.



Die Industrie beschwichtigt



Die Tabakindustrie beschwichtigt: Man wolle mit den neuen Produkten einen Erwachsenenmarkt bedienen und sei dagegen, dass Jugendliche konsumierten. Die Firma Juul hat mehrfach beteuert, sich explizit an Erwachsene zu wenden.



Der Schweizer Chef der Firma, Jonathan Green, plädiert im Gespräch mit dieser Zeitung für ein Verkaufsalter von 18 Jahren und sagt, die Models in der aktuellen Werbung seien älter als 28 Jahre. Zudem seien die Geschmacksrichtungen der Juul-Zigaretten «ganz auf erwachsene Raucher ausgerichtet». Dazu zählen Green Golden Tobacco, Mint, Mango und Royal Creme. Das Unternehmen sei beim Jugendschutz führend, schreibt die Firma auf Nachfrage, zum Beispiel müssten Kunden beim Kauf ihre ID vorweisen. Auch verzichte Juul auf die Werbung in den sozialen Medien. Auf Anfrage bestätigen die Firmen Valora und Coop, dass auch sie sich an das Verkaufsverbot für Jugendliche unter 18 Jahren halten würden.



Und was ist mit der herkömmlichen Zigarette? Der Berner Fachmann Reto Auer, Professor für Hausarztmedizin an der Universität Bern, hält den Tabakkonsum weiterhin für das grösste Problem, gerade bei Jugendlichen. «Mit neuen Produkten versucht die Industrie davon abzulenken, dass sie nach wie vor auf Tabak setzt», sagt er.



Jean-Martin Büttner