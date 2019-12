Kontingente für Hochqualifizierte sollen fallen

Der erste Vorstoss von Andri Silberschmidt hat es in sich: Der Bund solle die Kontingente für Fachkräfte aus Drittstaaten lockern, verlangt der neu gewählte FDP-Nationalrat. Konkret soll der Bundesrat in Branchen mit tiefer Arbeitslosigkeit die Kontingente aufheben können.«Start-ups kämpfen in der Schweiz primär mit zwei Schwierigkeiten: der Verfügbarkeit von Kapital und von Talenten. Beim Kapital haben wir Verbesserungen erreicht, aber bei den Talenten haben wir ein Problem», sagt Silberschmidt.«Firmengründer ziehen deswegen zum Beispiel nach Berlin weg.» In welchen Branchen die Kontingente geschleift werden sollen, hat er offen gelassen: «Ein Ansatz könnte sein, jene 25 Prozent mit der tiefsten Arbeitslosigkeit von Kontingenten zu befreien.»

Während Arbeitnehmer aus der EU ohne Bewilligung in die Schweiz ziehen können, gilt das für Angehörige fast aller anderen Staaten nicht. Nach der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative hatte der Bundesrat die Anzahl Bewilligungen für diese sogenannten Drittstaatenangehörigen von über 8500 auf 6500 pro Jahr gekürzt; inzwischen sind es wieder 8500. Silberschmidt kritisiert: «Die heutigen Kontingente sind möglicherweise zu tief angesetzt: Viele Interessenten scheuen das aufwendige Prozedere. So wird gar nicht die ganze Nachfrage sichtbar.»

Prominente Unterstützer

Zudem seien die Kontingente zu starr und kompliziert. «Heute brauchen Fachkräfte aus Drittstaaten nicht selten einen Master für eine Bewilligung. Dabei haben diese Fachkräfte gar nicht zwingend Ausbildungen, die in unser Raster passen», sagt Silberschmidt. Der FDP-Nationalrat ist mit seinen Feststellungen nicht allein: Seinen Vorstoss haben auch CVP-Präsident Gerhard Pfister, Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli und weitere Vertreter von Grünliberalen und FDP unterzeichnet.

Die Forderung nach einer Lockerung der Kontingentsregeln ist brisant, weil sie in den Beginn des Abstimmungskampfs über die Kündigungsinitiative der SVP fällt. Deren Migrationschef Andreas Glarner nimmt den Pass der FDP für die Abstimmung im Mai dankbar auf. «Grundsätzlich ist die SVP bereit, für die Wirtschaft mit Kontingenten jene Arbeitskräfte zuzulassen, die sie braucht», sagt er. Aber heute ­finde die Einwanderung nicht in den Arbeitsmarkt, sondern mit dem Familiennachzug in den Sozialstaat statt. «Solange die Schweiz die Personenfreizügigkeit hat, werden wir darum sicher nicht Hand bieten für die Aufhebung weiterer Kontingente», sagt Glarner. «Die Schleusen sind schon voll offen, und jetzt wollen die den Wasserhahn auch noch aufdrehen.»

«Die Schleusen sind voll offen, und jetzt wollen die auch noch den Wasserhahn aufdrehen.»Andreas Glarner, SVP-Migrationschef

Bei Migrationsministerin Karin Keller-Sutter dürfte Silberschmidt angesichts dieser Ausgangslage kaum offene Ohren finden mit seinem Vorstoss. Die FDP-Bundesrätin ordnet dem Urnengang über die Kündigungsinitiative derzeit fast alle anderen politischen Themen unter. Entsprechend ungelegen dürften nun Forderungen nach einer ­Lockerung der Kontingente aus der eigenen Fraktion kommen.

«Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für Vorstösse, das habe ich bereits gelernt», verteidigt sich Silberschmidt: «Meine Motion hängt nicht mit der Zuwan­derungsinitiative zusammen.» Doch sagt er auch: «Wir müssen wegkommen vom Erbsenzählen bei der Zuwanderung. Wenn Hochqualifizierte in die Schweiz kommen wollen, um zu arbeiten, kann doch niemand etwas dagegen haben.» Bei seinem Vorstoss wären es zusätzliche 200 bis 300 Zuwanderer pro Jahr.

Auf eine Reform des Kontingentssystems drängen auch andere Wirtschaftsvertreter. Martin Naville von der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer sagt: «Unsere Studie Switzerland Wake Up hat gezeigt, dass Firmen in der Schweiz Mühe haben, Talente zu finden.» Die Handelskammer hat darum mit der Beratungsfirma Deloitte analysiert, mit welchen Flaschenhälsen die Firmen auf der Talentsuche konfrontiert sind. «Wir werden Anfang 2020 konkrete Vorschläge unterbreiten, wie wir ausländische Topleute von den Schweizer Hochschulen, den ETH und den hundert weltbesten Universitäten besser anwerben können», sagt Naville. «Wir gehen von etwa 1000 bis 1500 Personen aus – genau jene, welche die Schweiz wirklich braucht.»

Ein besseres System

Unter anderem sollen sich Firmen bei den Migrationsbehörden akkreditieren dürfen, um danach selbstständig zum Beispiel interne Rotationsprogramme anbieten zu können, bei denen Topleute ohne grosse Bürokratie einige Monate in der Schweiz arbeiten. «Viele internationale Firmen halten ihre Meetings nicht in der Schweiz ab, weil der Aufwand für die Bewilligungen zu gross ist», sagt Naville. «Die wollen wir zurückholen.» Weiter wollen die Wirtschaftsvertreter Verbesserungen des Bewilligungsverfahrens vorschlagen. «Heute kann es je nach Kanton sehr bürokratisch und schwerfällig werden», sagt Naville.

Der Bundesrat hat indirekt bereits eingeräumt, dass auch er selbst Handlungsbedarf sieht. Er hat im August ein Postulat zur Annahme empfohlen, mit dem FDP-Nationalrat Philippe Nantermod «Varianten für ein besseres System zur Regelung der Zuwanderung aus Drittstaaten» verlangt. Allerdings hat der Bundesrat die Arbeiten zu dem Bericht noch nicht aufgenommen. Die SVP hat den Vorstoss von Nantermod bekämpft, der Rat hat noch nicht darüber abgestimmt: Die Debatte über das richtige Einwanderungssystem beginnt erst richtig.