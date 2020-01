Lindert diese Initiative die Wohnungsnot?

Ja

Für den Bundesrat ist klar: Es gibt schon heute genug Wohnungen zu tragbaren Preisen – und er hat recht. In der Schweiz stehen so viele Wohnungen leer wie seit Jahren nicht mehr; die sogenannte Leerwohnungsziffer ist im Juni auf 1,66 Prozent gestiegen. Das heisst: Der Markt funktioniert.

Offenbar hat aber noch kein Bundesrat und keine Bundesrätin je eine preisgünstige Wohnung im Raum Zürich suchen müssen, war noch nie in einer Schlange gestanden, die sich das ganze Treppenhaus hinauf zu einer aus­geschriebenen Wohnung zog. Sonst wüsste er, dass der Markt längst nicht überall spielt. Während am 1. Juni 2019 im Waadtländer Weinbauerndorf Yvorne 15 Prozent aller Wohnungen leer standen, waren es in der Stadt Zürich 0,14 Prozent. Und diese standen auch nur leer, weil sie überteuert waren, wie Statistik Stadt Zürich sinngemäss schreibt.

Wohl werden heute viele Wohnungen gebaut – aber nicht dort, wo es sie braucht. In der Zeit von Negativzinsen suchen Investoren wie Pensionskassen nach möglichst sicheren Anlagen, die auch rentieren: Betongold. Da in Zürich kaum noch grössere Grundstücke zu haben sind, bauen sie dort, wo sie sie noch finden: in schlecht erschlossenen Gemeinden auf dem Land. Selbst wenn sie dort nicht alle Wohnungen vermieten können, verdienen sie damit immer noch mehr als mit Schweizer Staatspapieren. Hätten die Investoren aber in den 90er-Jahren gebaut, hätten sie heute eine schöne und sichere Rendite.

Zu jener Zeit lag in Zürich eine ganze Reihe grosser Bauprojekte brach – weil sich keine Investoren fanden. Damals, als sich an der Börse über Nacht ein Vermögen verdienen liess, steckten sie ihr Geld lieber in Aktien. Wenn der Bundesrat nun schreibt, er vertraue den Marktkräften, dann vertraut er den Falschen. Wie sich heute zeigt, bauen viele Investoren nicht primär, um das Bedürfnis nach bezahlbaren Wohnungen zu befriedigen, sondern um eine gute Rendite zu erzielen.

Wie aber will der Bundesrat so die Forderung von Artikel 41 der Verfassung erfüllen? Dort steht: «Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können.» Das wurde nicht aus reiner Nächstenliebe in die Verfassung geschrieben: In der Schweiz will man nicht, dass vor allem Gutverdienende die Zentren besetzen und Personen, die mit wenig auskommen müssen, sich wie in den französischen Banlieus an den Rändern zusammenfinden.

Die Initiative fordert, dass Bund und Kantone dafür sorgen, dass künftig jede zehnte neue Wohnung preisgünstig ist – nicht in jeder Gemeinde, sondern dort, wo es sie braucht. Der Bund kann Genossenschaften zusätzlich Geld ausleihen; er kann Private mit einer höheren Ausnutzung belohnen, wenn sie preisgünstige Wohnungen schaffen; und er kann Gemeinden bei SBB-Arealen ein Vorkaufsrecht einräumen – die SBB haben sie einst auch von den Gemeinden zugesprochen bekommen. Dies alles sind vertretbare Eingriffe in die Marktwirtschaft, gemessen an dem, was der Bund so ermöglicht: Mehr Hilfe zur Selbsthilfe.