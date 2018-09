Männerpartei FDP

Von links bis rechts, von der NZZ bis zum «Blick», von St. Gallen bis Bern: Alle finden, nach dem Rücktritt von Johann Schneider-Ammann sei die Zeit für eine FDP-Bundesrätin gekommen. Die erste und bisher einzige, Elisabeth Kopp, ist schon vor fast 30 Jahren zurückgetreten. Auch parteiintern herrscht Damenwahlstimmung – die ambitionierten Männer halten sich bislang zurück. Und mit Ständerätin Karin Keller-Sutter verfügt die FDP über eine starke, weitherum respektierte Kronfavoritin. Damit scheint die Partei die Erwartungen problemlos zu erfüllen – auf den ersten Blick.

Doch was, wenn Keller-Sutter nicht will? Lange hatte sie eine zweite Kandidatur nach ihrer Niederlage in der Bundesratswahl von 2010 kategorisch ausgeschlossen. Heute lässt sie die Frage offen. Die meisten Parteikollegen erwarten, dass sie zusagt. Oder besser: hoffen. Denn eine Absage brächte die Partei in Schwierigkeiten. Zwar gibt es mit Präsidentin Petra Gössi eine zweite Frau, die gute Chancen hätte, gewählt zu werden. Aber Gössi hat sich bereits am Tag eins nach Schneider-Ammanns Rücktritt aus dem Rennen genommen. «Ich stehe nicht zur Verfügung», sagte sie gestern. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit: Im letzten Frühling habe sie zugesagt, ihre Partei in die nationalen Wahlen 2019 zu führen.

Keller-Sutter! Und sonst?

Damit offenbart sich auf den zweiten Blick das Frauenproblem der FDP. Zwar verfügt sie mit Gössi und Keller-Sutter über zwei der bekanntesten, mächtigsten Politikerinnen im Land, aber daneben ist das Feld potenzieller Bundesrätinnen sehr überschaubar. Eine Frau soll es sein, sagen viele FDP-Parlamentarierinnen. Keller-Sutter zum Beispiel. Doch bei der Suche nach weiteren Namen schweift der Blick suchend in die Ferne.

Die mangelnde Auswahl ist zunächst ein quantitatives Problem. Der Frauenanteil in der Bundeshausfraktion ist mit 17 Prozent wesentlich kleiner als etwa in der CVP (27 Prozent), nicht zu reden von der SP (53 Prozent). Unter den 13 Freisinnigen im Ständerat ist Keller-Sutter die einzige Frau, im Nationalrat kommen 7 Frauen auf 26 Männer. Und hier ist das Feld rasch geräumt: Corina Eichenberger (AG) zieht sich 2019 aus der Politik zurück, Isabelle Moret (VD) wird nach ihrer letztjährigen erfolglosen Kandidatur nicht erneut antreten, Doris Fiala (ZH), Christa Markwalder (BE) und Daniela Schneeberger (BL) nehmen sich auf Nachfrage selber aus dem Rennen.

Sauter neben Keller-Sutter?

Bleibt die Zürcherin Regine Sauter. Sie sagt: «Ich überlege mir eine Kandidatur.» Die 52-jährige Direktorin der Zürcher Handelskammer politisiert erst seit 2015 im Nationalrat und ist vor allem als unerbittliche Gegnerin der schliesslich an der Urne gescheiterten Rentenreform aufgefallen. Im Ausstich gegen Keller-Sutter dürfte sie chancenlos bleiben, doch könnte sie der zweite Name auf einem Frauenticket sein. Für sie wäre das auch eine Chance, sich dereinst für den Ständeratssitz von Ruedi Noser zu empfehlen.

In den Kantonen sieht es nicht besser aus: Nur 8 der 41 FDP-Regierungsmitglieder sind Frauen. Drei von ihnen – die Zentralschweizerinnen Barbara Bär (UR), Maya Büchi (OW) und Petra Steimen-Rickenbacher (SZ) – erfüllen zwar das Herkunftskriterium, traten aber national bisher nicht in Erscheinung. Und so schweift der Blick vieler FDP-Frauen wieder in die Ferne, wenn es um potenzielle Kandidatinnen aus den Kantonen geht. Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh vielleicht? Diese erachtet es als «eine Wertschätzung, für das höchste Amt in Betracht gezogen zu werden», wie sie ausrichten lässt. Erst einmal will die 60-Jährige nun mit ihrer Partei «eine Auslegeordnung machen».

Der Frauenmangel sei auch ein strukturelles Problem, sagt Christa Markwalder. So sei etwa das stark unausgewogene Geschlechterverhältnis im Ständerat auf ein Versäumnis in den Kantonen zurückzuführen. «Die Kantonalsektionen müssen langfristiger denken und gezielt Frauen aufbauen», sagt die Bernerin. Noch heute leide die FDP unter «einer Art Rest-Trauma» des Kopp-Rücktritts von 1989, sagt auch Frauen-Präsidentin Doris Fiala. Das werde erst ganz überwunden sein, wenn nach drei Jahrzehnten eine freisinnige Frau in den Bundesrat gewählt sei. «Auch deshalb wäre es zielführend, man gäbe sich jetzt einen beherzten Ruck zugunsten der Frau.» Was Fiala nicht sagt: Für die Überwindung ihres Traumas ist die FDP auf Keller-Sutter angewiesen. Sagt sie ab, stehen sofort mehrere Männer bereit.

