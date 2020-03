Maximal zu fünft und mit zwei Metern Abstand

Frankreich oder Österreich nennen ihre Massnahmen drakonisch Ausgangssperre. Kantone in der Romandie hatten eine solche auch für die Schweiz gefordert. Doch Gesundheitsminister Alain Berset (SP) betonte am Freitag vor den Medien, der Bundesrat sei nicht auf Effekthascherei aus – und er wolle auch nicht mit Schlagwörtern arbeiten. Die in der Schweiz ab sofort geltenden Regeln für den öffentlichen Raum seien dennoch sehr nahe an dem Regime, das diese Länder zur Bekämpfung der Corona-Epidemie angeordnet hätten.

Ab sofort ist es in der Schweiz verboten, sich in Parks, auf Plätzen oder Spazierwegen in Gruppen von mehr als fünf Personen zu bewegen oder zu versammeln. Zudem muss zu anderen Menschen im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden, das gilt auch in den zulässigen kleinen Gruppen. Die Polizei wird im öffentlichen Raum patrouillieren und kann Verstösse mit 100 Franken büssen. Zudem können Gemeinden und Städte Parks und Flaniermeilen schliessen, um Ansammlungen zu verhindern.

Berset: «Es ist der letzte Moment»

Berset richtete noch einmal einen eindringlichen Appell an die ganze Bevölkerung, diese Regeln zum Schutz vor Ansteckung einzuhalten. «Jetzt ist der letzte Moment, um diese Massnahmen zu befolgen.» Sie hätten die Kraft, Menschenleben zu retten. Nur wenn die rasant steigende Zahl von Infektionen gebremst werde, könne eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden.

Den Verzicht auf ein rigides Ausgehverbot begründete Berset damit, dass diese Anordnungen in anderen Ländern nicht eingehalten würden. «Wir machen keine Ankündigungspolitik. Und es ist nicht die Ausgangssperre, die uns schützt, sondern das Verhalten eines jeden Einzelnen.» Die Schweiz wolle das Social Distancing zusammen mit der Bevölkerung durchsetzen.

Der Bundesrat hatte am Montag die ausserordentliche Lage erklärt. Damit kann die Landesregierung in Bereiche eingreifen, die in der Kompetenz der Kantone liegen. Ob Kantone dennoch weiter gehende Massnahmen anordnen können als der Bund, ist unklar. So hat der Kanton Uri am Donnerstag für über 65-Jährige eine Ausgangssperre verhängt. Ob dies mit der Bundesregelung vereinbar sei, werde noch geklärt, sagte Berset.

Der Bundesrat seinerseits belässt es weiterhin beim Appell an die über 65-Jährigen und die Menschen mit Vorerkrankungen, zu Hause zu bleiben. Nächste Woche gibt es ein Treffen der kantonalen Regierungspräsidenten mit der Bundespräsidentin. Es geht bei diesem Treffen unter anderem um die Ausgangssperre. Einige Kantone wollen wissen, ob sie oder Gemeinden das Recht haben, die Massnahme selbst zu ergreifen.

Private Treffen nicht geregelt

Auch wie die konkretisierten Verhaltensregeln des Bundes in der Praxis angewandt werden, wird sich zeigen. Der Teufel steckt für Felix Uhlmann, Staats- und Verwaltungsrechtler an der Universität Zürich, im Detail: «Die Achillesferse der Regelung bleiben private Treffen. Diese sind nicht neu geregelt», stellt er fest. Denn die Verordnung bestimmt zwar, dass Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum, namentlich auf öffentlichen Plätzen, auf Spazierwegen und in Parkanlagen, verboten sind. Für Treffen im Freundeskreis gilt hingegen weiterhin die Regelung von letztem Montag.

Demnach sind private Veranstaltungen grundsätzlich verboten. «Was eine private Veranstaltung ist, wird aber weiterhin nicht definiert», so Uhlmann. So falle ein Abendessen mit Freunden, je nach Interpretation, nicht unter das Verbot. Es müssten einzig die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. «Die Regelung ist insofern einsichtig, dass ein Eingriff in die eigenen vier Wände schwerer wiegt als Beschränkungen im öffentlichen Raum. Fraglich ist, ob es unter Präventionsgesichtspunkten einen Unterschied macht», so Uhlmann.

Streng genommen dürfte eine sechsköpfige Familie zudem nicht mehr gemeinsam aus dem Haus. «Ich gehe aber davon aus, dass die Polizei hier ein Auge zudrücken würde», sagt Uhlmann. Auch Berset äusserte sich in der Pressekonferenz entsprechend.

In der Verordnung hat der Bundesrat auch die Pflichten der Arbeitgeber konkretisiert. So müssen auf Baustellen die Vorgaben zu Hygiene und sozialer Distanz eingehalten werden. Hierzu sind namentlich die Anzahl der anwesenden Personen auf Baustellen oder in Betrieben entsprechend zu limitieren. Betriebe, die sich nicht an die Vorgaben halten, werden geschlossen.