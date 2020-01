Medikamentenskandal: «Familien brauchen schnelle Hilfe»

Epilepsie-Patientinnen schlucken während einer Schwangerschaft Pillen – ohne zu wissen, dass das Medikament bei ihrem ungeborenen Kind irreparable Hirnschäden auslösen kann. Zahlreichen Schweizerinnen ist genau dies widerfahren. Die Ärzte hatten sie nicht über die Gefahren des Wirkstoffs Valproat informiert, und auch die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic warnte spät (zum Artikel). Swissmedic sind gemäss einem Bericht des Bundesrats vom Dezember 39 körperlich oder geistig geschädigte Kinder bekannt, doch es wird eine hohe Dunkelziffer vermutet.

Genfer Anwälte reichten nun für zehn betroffene Kinder Klagen gegen Ärzte und gegen den französischen Pharmakonzern Sanofi ein. Dieser stellt das Valproat-Medikament Depakine her. «Die Zahl der Klagen könnte noch steigen», sagen die Anwälte Pierre Gabus und Lucile ­Bonaz. Sie vertreten nicht nur die Familien, sondern auch die staatliche Invalidenversicherung. Diese will von Sanofi die Kosten für die ­geschädigten Kinder zurückfordern. Es drohen jahrelange Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang.

Die Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, Ruth Humbel (CVP), will das verhindern: «Diese Familien brauchen schnelle Hilfe. Es darf nicht sein, dass sie für finanzielle Entschädigungen nun über Jahre prozessieren müssen.»

Fonds-Idee wird begrüsst

Die Patientenorganisation SPO hat in der «SonntagsZeitung» die Forderung lanciert, die Schweiz solle einen Opferfonds einrichten. In Frankreich gibt es einen solchen bereits. Dort sind schätzungsweise rund 6500 Kinder durch das Medikament geschädigt worden. Letzten Frühling hat das erste Opfer eine Entschädigung von 1,3 Millionen Euro erhalten.

Bei Kommissionspräsidentin Humbel stösst die Fonds-Idee auf offene Ohren. Ein solcher Fonds müsse aber in erster Linie durch die Pharma und die fehlbaren Ärzte finanziert werden, sagt sie. «Es darf nicht sein, dass die verantwortlichen Ärzte und der Hersteller sich aus der ­Verantwortung stehlen und die Steuerzahler den Schaden decken müssen. Erst wenn das nicht möglich ist, soll der Staat subsidiär einspringen.» Auch Barbara Gysi von der SP, ebenfalls in der Gesundheitskommission, unterstützt das Anliegen. Es brauche für die Betroffenen rasche und unbürokratische ­Hilfe, sagt sie.

«Der nächste Skandal kommt bestimmt, denn unser System hat grosse Schwächen.»Ruth Humbel, CVP

Ob ein Fonds der richtige Weg sei, ist für Kommissionskollege Lorenz Hess von der BDP noch unklar. Jedenfalls aber bestehe «Handlungsbedarf». Der Bericht des Bundesrates zu den Depakine-Geschädigten zeige, «dass die Besorgnis erregenden Sachverhalte offenbar nicht aus der Luft gegriffen sind», sagt er. Nun müsse man auch Massnahmen prüfen zur Verhinderung künftiger Schäden in anderen Fällen.

Für Ruth Humbel ist klar: «Der nächste Skandal kommt bestimmt, denn unser System hat grosse Schwächen.» So fehle beispielsweise ein Gesundheitsregister, in dem die Verschreibung von Medikamenten oder der ­Einsatz von Medizinprodukten festgehalten würden. Eine Meldepflicht für unerwünschte Nebenwirkungen allein reiche nicht, denn oft meldeten Ärzte ungenügend, sagt sie. Deshalb verfügten die Behörden über zu wenig Daten, um Schäden durch Medikamente frühzeitig zu erkennen. «Wir wissen bei jeder Kuh, wie viele Antibiotika sie ­erhält, haben aber gleichzeitig bei den Menschen keine Ahnung, welcher Arzt was verschreibt», sagt Humbel.

Und sie fordert für die Opfer neue Rechtsmittel. Es müsse einfacher werden, gegen Ärzte, die ihre Patienten ungenügend über Gefahren informierten, vorzu­gehen, sagt sie. Die Warnungen auf den Beipackzetteln reichten nicht, denn dort stünden meist so viele Nebenwirkungen, dass die Patienten das nicht einordnen könnten. Man müsse deshalb dem Arzt vertrauen können, dass er auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sei und auf­kläre. Wenn er das nicht tue, verletze er seine Sorgfaltspflicht. «Für solche Fälle sollten wir in der Schweiz gesetzliche Grundlagen für Sammelklagen schaffen», sagt die Präsidentin der ­Gesundheitskommission.

Kritik an Swissmedic

Der Bericht des Bundesrats vom Dezember zur Valproat-Problematik basiert auf Abklärungen von Swissmedic. Er erweckt den Eindruck, dass das jüngste geschädigte Kind 2014 geboren wurde. Doch das stimmt nicht. Auf Nachfrage gab Swissmedic bekannt, dass es auch 2017 noch mehrere Geburten von hirngeschädigten Kindern gab.

Das nährt Zweifel, ob Swissmedic die richtige Stelle ist, um die Sache aufzuarbeiten. Solche Zweifel hegt Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW): «Die Aufarbeitung des Skandals ist fragwürdig. Swissmedic ist nicht unabhängig genug. Denn die Behörde hat allenfalls selber ­Fehler gemacht, weil sie die Gefahren von Valproat für Schwangere zu spät erkannt hat.»

Genau das werfen viele Eltern von geschädigten Kindern Swissmedic vor. Denn die Behörde warnte die Ärzteschaft erst 2015 vor den Gefahren von Valproat für Schwangere. Dies, obwohl es schon ab der Jahrtausendwende Studien gab, welche die Risiken erkannten. Die Behörden hätten viel früher warnen müssen, ­sagen die Eltern.

Dann hätte man beispielsweise über alternative Medikamente sprechen können, sagt Jacqueline M. aus dem Kanton Aargau, Mutter einer achtjährigen geistig beeinträchtigten Tochter. Sie nimmt heute ein anderes Mittel, und es geht ihr gut. Auch Natacha A., Mutter eines stark betroffenen Sohnes, sagt: «Hätte man mir die Risiken damals erklärt, hätte ich wenigstens eine Wahl gehabt: entweder keine Kinder oder Adoption.»