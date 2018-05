Milliardenspiele für die Schweiz

Strafanzeige nach Medienbericht

Der Berner Regierungsrat will wissen, wie «falsche Informationen» über seine Unterredung mit zwei Berner Ständeräten an die Medien gelangt sind.



Die «SonntagsZeitung» hatte berichtet, an dem Treffen sei über die neu berechneten Sicherheitskosten für Olympische Winterspiele 2026 in Sitten diskutiert worden. Der bernische Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) rechne nicht mehr wie bisher mit 10 Millionen Franken, sondern dem doppelten oder gar dreifachen Betrag.



Die Berner Regierung kommentiert das nicht. Sie wehrt sich aber gegen den Vorwurf, dass sie mit ihrer Informationspolitik die Abstimmung im Kanton Wallis vom 10. Juni nicht negativ beeinflussen wolle.



Ständerat Hans Stöckli (SP) – Vizepräsident des Kandidaturkomitees – habe am Treffen «in keiner Art und Weise Einfluss genommen» auf das Olympia-Dossier des Kantons Bern. Die Aussage, Stöckli habe auf ein Stillhalteabkommen hingewirkt, sei falsch.



Mit der Strafanzeige versucht der Regierungsrat herauszufinden, wie «falsche Informationen» über das vertrauliche Gespräch zwischen ihm und den beiden Ständeräten Stöckli und Werner Luginbühl (BDP) an die Medien gelangten. (sda)