Mit dem Mundschutz aufs Jungfraujoch

Mit einer Tasche voller Schutzmasken verlassen Elsa Cai und Edmund He, ein junges Paar aus Shanghai, die Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel an der Bahnhofstrasse in Interlaken. «Die bringen wir unseren Angehörigen mit, wenn wir nach Hause reisen», sagt Cai. «In Shanghai sind alle Masken ausverkauft.»

Wann und wie das Paar nach seiner zweiwöchigen Rundreise in der Schweiz wieder nach China kommt, ist ungewiss. Am Mittwoch strich die Swiss alle Flüge nach Peking und Shanghai bis 9. Februar. Genau an diesem Tag wären Elsa Cai und Edmund He an Bord gewesen. Jetzt wollen sie versuchen, bei der russischen Aeroflot zwei Plätze zu buchen.

«Für die Familie zu Hause»: Eine Touristin kauft 20 Schachteln Masken.

Für Christine Peter, die Geschäftsleiterin der Apotheke Bichsel, bedeutet die Angst vor dem Coronavirus das grosse Geschäft. «Seit Mitte letzter Woche haben wir 18'000 Masken verkauft», sagt sie. Vor dem Eingang macht sie Werbung für «Hand sanitizer», in der Mitte des Ladens hat sie eine kleine Spezialauslage mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln aufgebaut.

In der benachbarten Bahnhof-Apotheke hat Betriebsleiterin Michaela Martinelli seit letzter Woche mehrere Zehntausend Masken verkauft. Grösstenteils greifen asiatische Touristen zu, vereinzelt auch westliche Reisende und einheimisches Verkaufspersonal. Eine chinesische Touristin kauft zwanzig Schachteln zu fünfzig Stück. Macht tausend Masken für ihre Lieben zu Hause. Desinfektionsmittel sind ausverkauft, ausser jenen in der Literflasche.

In Interlaken werden die Chinesen besonders fehlen

Die Verkaufswelle könnte bald vorbei sein. Vergangene Woche haben Chinas Behörden für Gruppenreisen ins Ausland einen sofortigen Buchungsstopp angeordnet. Für die nächsten Wochen und Monate rechnet Schweiz Tourismus darum mit einem Rückgang der chinesischen Gäste um dreissig bis fünfzig Prozent. «Im schlimmsten Fall fehlen im Februar 50'000 Hotellogiernächte, die einem touristischen Umsatz von geschätzten 19 Millionen Franken entsprechen würden», sagt Schweiz-Tourismus-Chef Martin Nydegger.

Das könnte sogar noch zu optimistisch sein, falls nach Swiss, Lufthansa und British Airways weitere Airlines ihre Flüge nach China streichen. «Wir können nicht voraussehen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird», räumt Nydegger ein. «Vor allem hängt es ­davon ab, ob die aktuellen Einschränkungen über die Nebensaison hinaus andauern werden.»

Masken, Desinfektionsmittel: Spezialauslage in der Apotheke Bichsel.

Interlaken wird besonders leiden, wenn die Chinesen ausbleiben. Sie sind im Ort, in dem im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Touristen übernachteten, die wichtigste ausländische Gästegruppe. Und die mit Abstand spendabelste. Im Uhrenladen Watches of Switzerland fürchtet Ya Li Bracher Wang, eine aus China stammende Verkäuferin, um ihre Stelle. «Ab nächster Woche kommen sicher keine Gruppenreisenden mehr», sagt sie. «Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, wenn das lange dauert.»

Wie ihre sechs chinesischen Arbeitskollegen trägt Bracher Wang eine Maske. Nicht, weil sie um ihre Gesundheit fürchtet, wie sie beteuert, sondern aus Respekt. «Die Kunden erwarten das. Ich will ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben.» Angst hat Bracher Wang vor allem um ihre Angehörigen in China. Sie hat ihnen ein Paket mit Schweizer Vitaminpräparaten geschickt, «damit sie ihre Abwehrkräfte gegen das Coronavirus stärken», wie sie sagt. Auch chinesischen Reiseführern, die nach Interlaken kommen, schenkt sie Vitamine.

Erste Annullierungen: Ein Fünftel der Jungfraubahn-Passagiere sind Chinesen.

Nirgends in der Schweiz dürfte die Dichte an Mundschutzträgern so hoch sein wie auf dem ­Höheweg, der Einkaufsmeile zwischen den Bahnhöfen Interlaken-West und Interlaken-Ost. Bei Kirchhofer, dem grössten Uhrengeschäft des Ortes, tragen die meisten der vielen chinesischen Angestellten eine Maske. Beim Konkurrenten Bucherer haben sich aus Selbstschutz sogar einige einheimische Mitarbeitende mit einem Atemschutz ausgerüstet – ein ungewohntes Bild.

Schweizer hätten Angst vor ihnen, sagt ein Chinese

Ya Li Bracher Wang hat von Reisegruppen aus China gehört, die nicht mehr in die Läden und Restaurants gehen aus Furcht, dort nicht willkommen zu sein, aber auch aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Wohl deshalb sitzen im China-Restaurant Lian an der Centralstrasse, das nebst Reis- und Nudelgerichten auch Schutzmasken feilbietet, selbst zur Mittagessenszeit fast keine Gäste.

Am Höheweg, vor dem «Last Sexshop before the Jungfrau», sagt ein chinesischer Reiseleiter, der seinen Namen nicht verraten will: «Die Schweizer sind freundlich zu uns, wir spüren keinen Rassismus. Aber man merkt, dass sie ein bisschen Angst vor uns haben.»

Maske aus Respekt: Verkäuferin Ya Li Bracher Wang.

Dreitausend Meter höher, auf dem Jungfraujoch, zeigt sich, wie irrational sich Menschen angesichts der Coronavirus-Epidemie verhalten. Als ob die Höhenluft das Virus vertreiben würde, tragen hier deutlich weniger asiatische Touristen eine Maske als in Interlaken. Ivy Ng und Michael Tuen, ein junges Paar aus Hongkong, beklagt sich über die vielen Touristen aus Festlandchina. «Die sollten zu Hause bleiben und nicht ihr Virus hierhertragen», sagen sie, nachdem sie sich vor dem Bergpanorama fotografiert haben. Sie trägt Maske, er nicht.

Die Jungfraubahnen hoffen auf andere Gäste aus Asien

Pro Jahr fahren gut eine Million Passagiere mit der Bahn auf das Jungfraujoch. Ein Fünftel kommt aus China, davon sind 60 Prozent Gruppenreisende. Sie dürften in den nächsten Wochen fehlen. Bei den Jungfraubahnen trafen diese Woche die ersten Annullierungen von Reisegruppen ein. Trotzdem gibt sich das Unternehmen optimistisch. «Wir hoffen, dass vermehrt Gäste aus anderen asiatischen Ländern zu uns kommen, die nun China meiden dürften», sagt Sprecherin Kathrin Naegeli.

Diese Hoffnung teilt Schweiz-Tourismus-Chef Martin Nydegger nicht. «Die Schweiz und China sind keine vergleichbaren Reiseziele», sagt er. «Darum gehen wir nicht davon aus, dass eine gestrichene Reise nach China jetzt einfach durch eine Reise in die Schweiz ersetzt wird.»

Im Zug nach Interlaken sitzen drei junge Australierinnen. «Wir tragen zum ersten Mal in unserem Leben eine Schutzmaske», erzählen sie. «In wenigen Tagen fliegen wir nach Hause. Da wollen wir nicht noch etwas auflesen.»



Schweiz Tourismus mahnt Wirte

Chinesische Gäste sollen nicht diskriminiert werden.

Diese Woche wurde bekannt, dass chinesische Gäste in mehreren Schweizer Restaurants nicht mehr willkommen sind. Ein Luzerner Restaurant etwa will aus Angst vor einer Ansteckung keine chinesischen Reisegruppen mehr bewirten.

Nun reagiert die Marketingorganisation Schweiz Tourismus. Auf ihrer Website mahnt sie Wirte, Hoteliers und Bergbahnbetreiber, chinesische Reisende nicht zu diskriminieren. «Schweiz Tourismus legt den touristischen Leistungsträgern in der Schweiz nahe, den chinesischen Gästen genau wie allen Gästen respektvoll und herzlich zu begegnen», heisst es.

Schweiz Tourismus wolle damit ein Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen, dass die Tourismusbranche weiterhin gastfreundlich und solidarisch mit ihren chinesischen Gästen sei, sagt Direktor Martin Nydegger. Auch das Bundesamt für Gesundheit sage klar, dass weder in Restaurants noch in Hotels besondere Massnahmen notwendig seien.

Das Bundesamt erstellt zurzeit eine Liste mit allen Grossanlässen, die in den kommenden Monaten in der Schweiz stattfinden und bei denen mit einer grossen Anzahl chinesischer Gäste und Aussteller gerechnet wird. Darunter sind der Internationale Autosalon Genf, die Uhrenmesse Baselworld, die Kostümmesse Fantasy Basel und die Kunstmesse Art Basel. Je nach Lage und Entwicklung werde das Bundesamt Empfehlungen oder Massnahmen formulieren und auf die Veranstalter zugehen, sagt eine Sprecherin.

Peter Burkhardt

Die Welt schottet sich von China ab

Einreiseverbote, eingestellter Flugverkehr – Schweizer kehren am Sonntag aus Wuhan zurück.

In China stieg die Zahl der Infizierten gestern auf 12'000, wie die nationale Gesundheitskommission mitteilte. Bislang starben in der Volksrepublik demnach 259 Menschen an der Atemwegserkrankung. Immer mehr Länder flogen deswegen ihre Bürger aus dem Seuchengebiet aus – auch die Schweiz. Das französische Flugzeug, das nebst vielen Franzosen auch die ausreisewilligen Schweizer aus der Region um die Stadt Wuhan abholte, trifft heute Sonntag in Südfrankreich ein. Dort, in der Nähe von Marseille, müssen die Rückkehrer zunächst in Quarantäne gehen. Gestern landeten bereits französische, deutsche und russische Staatsbürger in ihren jeweiligen Ländern.

Derweil schottet sich die Welt aus Angst vor der neuartigen Lungenkrankheit von China ab. Vietnam rief den Gesundheitsnotstand aus und stoppte alle Flüge von und nach China. Auch Usbekistan setzte nach einem entsprechenden Parlamentsbeschluss die regulären Flüge der staatlichen Fluggesellschaft von und nach China aus. Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand und die australische Qantas stellten ihre China-Direktverbindungen vorerst ein.

Australien verfügte darüber ­hinaus gestern ein Einreiseverbot für Menschen aus China. Von dem Verbot ausgenommen seien australische Staatsbürger. Es folgt damit dem Beispiel der USA: Die ­Regierung in Washington hatte bereits am Tag zuvor einen Einreisestopp für ausländische Reisende aus China verfügt – mit Ausnahme der Angehörigen von US-Staatsbürgern. Der von US-Präsident Donald Trump erlassene Bann gilt von heute Abend (23 Uhr MEZ) an. Und Grossbritannien zog Personal aus seinen diplomatischen Einrichtungen in China ab.

Auch viele Firmen machen ihre Betriebe oder Läden in Festlandchina vorübergehend dicht, darunter etwa Apple.

(SZ, Agenturen)