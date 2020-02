Mit welchen Wählern man eine Abstimmung gewinnt

Ein tiefer Stadt-Land-Graben durchzieht die Deutschschweiz, und die Romandie schlägt sich auf die Seite der Städte. So lässt sich das Abstimmungswochenende zusammenfassen. Die Schweiz verstädtert, wir sind mobil und bestens vernetzt, und doch werden die räumlichen Gegensätze nicht kleiner. Im Gegenteil: Die Auswertung aller Abstimmungsresultate seit 1990 zeigt, dass der Graben zwischen Stadt und Land in den letzten dreissig Jahren immer grösser geworden ist.

Und doch – und das ist das eigentlich Faszinierende: Der Konflikt eskaliert nicht. Kein Separatismus und keine Absetzungsbewegungen weit und breit. Warum dies so ist? Das letzte Abstimmungswochenende lieferte die wichtigste Begründung: Es gibt nicht eine Seite, die stets dominiert. Mal gewinnt die Stadt (Diskriminierungsverbot), mal gewinnt das Land (Wohnbauinitiative). Die Schweizer Abstimmungsdemokratie reisst den Graben zwar immer wieder auf, sie schüttet ihn meist schnell auch wieder zu.

Wer gewinnt, entscheidet dabei fast immer die Agglomeration. Diese Zone, die weit mehr ist als ein blosser Übergang von Stadt und Land, zeigt sich in gesellschaftspolitischen Fragen in der Tendenz offen für urbane Anliegen, etwa bei den Rechten für Homosexuelle. Geht es jedoch um die Wirtschaftsordnung, herrschen in den (Deutschschweizer) Agglos nach wie vor sehr bürgerliche Reflexe vor. Reflexe, an denen zuletzt die Wohnbauinitiative gescheitert ist.

Bruchlinien zwischen Stadt und Land

Bewegung kommt in die schweizerische Politlandschaft, wenn sich die festgefügten Bruchlinien zwischen Stadt und Land verschieben. Der Aufstieg der SVP ab Mitte der 90er-Jahre war ganz wesentlich ein Produkt ihrer Eroberung der Agglomeration. Erst als die ländlich-gewerbliche Volkspartei auch in den städtischen Vororten als wählbar erschien, konnte sie ihren ganzen Einfluss entfalten.

Es war vor allem die Zuwanderungsfrage, die das politische Gleichgewicht Richtung Land verschob. Mit der Dichtestressdebatte wurde die Migration in weiten Teilen der Agglomeration zum Platzhalter für alle negativen Begleiterscheinungen einer ungewollten Urbanisierung. Das Hoch dieser Phase spannte sich von der Minarett- bis hin zur Masseneinwanderungs­initiative. Die Verstädterung wurde nicht aufgehalten, die konservative Wende prägte jedoch viele politische Entscheide dieser Zeit.

Heute prägt die grüne Welle zumindest den politischen Diskurs. Welche Wirkung diese auch realpolitisch entfalten kann, hängt wesentlich von einer Frage ab: Werden mit ihr die Bruchlinien zwischen Stadt und Land erneut verschoben? Die grünen Wahlerfolge in der Agglomeration deuten darauf hin, die Klimawende der FDP ebenso.

Mentalität der Agglo richtig lesen

Sachpolitisch ist der Wandel jedoch noch lange nicht gefestigt. Gerade der schwere Stand der Wohnbauinitiative in Agglo-Gemeinden mit hohen Wohnungskosten hat gezeigt, dass sich kernstädtische Sichtweisen nicht einfach so ins Umland verpflanzen lassen. Die Wohn- und Verkehrsverhältnisse werden dort zwar immer städtischer, und das grosse Versprechen der SVP, diese Entwicklung aufzuhalten, hat an Strahlkraft verloren. Doch auch wenn die Agglomeration längst nicht mehr Land ist, ist sie eben auch nicht Stadt. Der Wunsch nach Eigentum, nach Privatsphäre und sozialer Homogenität wird auch in Zukunft Menschen statt in die Kernstadt in deren Umland ziehen lassen.

Wer wie einst Blochers SVP die Mentalität der Agglo richtig lesen kann, hat in der Schweizer Politik nicht alles, aber viel gewonnen. Blochers heutige Ratlosigkeit zeugt auch davon, dass er die Lebensrealität in den Agglomerationen nicht mehr richtig versteht.

Doch selbst wenn die grünen und allenfalls auch linken Kräfte hier aufgeholt haben: Nur von einer Seite vereinnahmen lassen wird sich das anspruchsvolle Zwitterwesen Agglo nie. Staatspolitisch hat dies einen ganz eigenen Vorteil: Auch in Zukunft wird nie nur ein Pol des Stadt-Land-Gegensatzes dominieren.