Mitholz wird für 10 Jahre zum Geisterdorf

10 Jahre. So lange dauert es, bis die verbleibende Munition beim ehemaligen Munitionslager in Mitholz geräumt ist, schätzt der Bund; mindestens. 10 Jahre – für diese Dauer dürfte das Dorf in der Gemeinde Kandergrund nicht bewohnbar sein; mindestens. Das bekommen die Einwohnerinnen und Einwohner an einem Informationsanlass in diesen Minuten erstmals in dieser Deutlichkeit zu hören. Da dürfte es für die rund 170 Betroffenen ein schwacher Trost sein, dass die eigentliche Räumung erst 2031 beginnen dürfte; frühestens.

«Das ist eine einschneidende Nachricht, dessen sind wir uns bewusst», sagte Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt beim VBS, an der vorgängigen Medienkonferenz. Letztlich sei die Räumung nur gemeinsam mit der Bevölkerung möglich. «Wir werden mit den Betroffenen das Gespräch suchen, um für jeden Einzelnen eine Lösung zu finden», versprach er.

Auch Brigitte Rindlisbacher, die der Arbeitsgruppe Mitholz vorsteht, beteuerte, dass man das Thema nicht auf die leichte Schulter nehme: «Alle 170 Betroffenen haben ihre eigene Geschichte, und jede einzelne berührt mich», sagte sie sichtlich bewegt.

Die Mitholzerinnen und Mitholzer würden selber entscheiden, wie viel Unterstützung sie vom Bund in Anspruch nehmen wollen, führte Bruno Locher aus. «Das Spektrum reicht von einer Rundumbetreuung, bei der wir von der Wohnungssuche bis zum Umzug alles organisieren, bis hin zu einer rein finanziellen Entschädigung, wenn die Betroffenen den Rest selber machen wollen.»

Der Informationsanlass ist zugleich Auftakt einer Mitwirkung: Die Bevölkerung, aber auch Betriebe der Gemeinden Kandergrund und Kandersteg und die betroffenen Behörden können sich nun erstmals detailliert zu den Auswirkungen der Räumungsarbeiten äussern. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten hierfür Fragebogen zugestellt. Wer seine Anliegen lieber persönlich vorbringt, dem bietet das VBS Sprechstunden an.

Erst kommt Dreispitz weg

Dass es erst in über 10 Jahren ans Eingemachte gehen soll, hat in diesem Fall weniger mit trägen Verwaltungsabläufen zu tun als mit der Komplexität der Angelegenheit. Weil etwa schon eine kleinere Explosion in der Anlage den Dreispitz, die markante Felsformation an der «Flueh», zum Absturz bringen könnte, soll dieser zunächst abgetragen werden. Allein das dürfte 7 bis 8 Jahre dauern, zumal der Fels vorgängig stabilisiert und gesichert werden muss.

In dieser ersten Phase wollen die Verantwortlichen auch erste bauliche Massnahmen umsetzen, um Bevölkerung, Strasse und Schienen zu schützen. Dazu gehört unter anderem die Installation von stärkeren Toren und von Sicherungsnetzen in der Bunkeranlage selber. Zugleich wollen Bund und Kanton das Projekt Notumfahrung so weit vorantreiben, dass die Strasse innerhalb weniger Tage betriebsbereit wäre.

Die erste Phase soll die Voraussetzung für weitere technische Untersuchungen schaffen, die momentan aufgrund des hohen Risikos nicht möglich sind. Vor allem der hinterste Teil des Bahnstollens ist zurzeit noch ein blinder Fleck: «Momentan ist noch völlig unklar, was da noch liegt», sagt Hanspeter Aellig, Leiter des Projekts «Variantenevaluation Mitholz».

Noch viele Unbekannte

Zugleich betonen die Köpfe des Jahrhundertprojekts, dass die Pläne für die Räumung auf dem aktuellen Kenntnisstand beruhen – und dass die Planer noch vor vielen Unbekannten stehen: «Bislang konnten wir noch kaum Munitionsrückstände entfernen und konkret untersuchen», nennt Aellig ein Beispiel. «Nach jeder Phase werden wir daher prüfen müssen, ob das weitere geplante Vorgehen machbar ist, und allenfalls Anpassungen vornehmen.»

In der dritten Phase steht die Sicherung der Nord-Süd-Verkehrsverbindung an. Ziel sei nebst der Sicherheit der Bevölkerung auch, dass die Verbindung nach Kandersteg jederzeit gewährleistet sei. Die Pläne sehen vor, die Schienen «einzuhausen», also mit einer Art Tunnel vor Trümmern und Druck einer allfälligen Explosion zu schützen. Für die Nationalstrasse stehen drei Optionen zur Diskussion: der Bau einer Galerie, die Verlängerung des Mitholztunnels, der in den ersten Jahren nach der Erstellung wegen Rissen für Schlagzeilen sorgte, oder die Verlegung der Strasse.

Angesichts der Grössenordnung all dieser Teilprojekte erstaunt es nicht, dass es Jahre dauern wird, bis Fachkräfte die eigentliche Räumung in Angriff nehmen können. Doch das Hauptziel ist klar: Die verbleibende Munition im Bereich des Munitionslagers soll weg. Daran halten der Bund, der Kanton und die Gemeinden Kandergrund und Kandersteg fest, koste es, was es wolle. Und kosten tut es: Der Bund geht bereits jetzt von Gesamtkosten von deutlich über einer Milliarde Franken aus.

Entsorgungsanlage vor Ort

Die rund 3500 Tonnen Munitionsreste sollen gemäss den Plänen des Bundes im Tagbau aus der Anlage geholt und vor Ort unschädlich gemacht werden. Dazu ist in unmittelbarer Nähe des einstigen Depots der Bau einer Entsorgungsanlage vorgesehen, die den Betrieb frühestens 2031 aufnehmen dürfte.

Die Idee, die Munition im Innern der Anlage zu entschärfen, wurde unter anderem verworfen, weil die Stollen zu wenig Platz bieten. Auch von einer kontrollierten Detonation vor Ort sieht das VBS ab, da Wasser, Luft und Boden vor Verschmutzungen geschützt werden sollen.

Spätestens wenn die eigentliche Räumung beginnt, müssten rund 170 Mitholzer das Dorf verlassen. Der Zugang zu den Gebäuden wäre dann während der eingangs erwähnten rund 10 Jahre nur noch periodisch möglich.

Eine allerletzte Option behält sich das VBS aber vor: Falls eine Räumung der Munition wegen Sicherheitsbedenken oder aus technischen Gründen nicht machbar sein sollte, könnte die Anlage mit einer 50 Meter dicken Schicht aus Lockergestein überschüttet werden. «Damit würden wir unseren Kindern und Kindeskindern aber ein giftiges Geschenk hinterlassen», sagte Hanspeter Aellig.

Momentan ist noch nichts entschieden, auch das machten die Verantwortlichen klar. Nach der Mitwirkung und sobald deren Ergebnisse ins Projekt eingearbeitet sind, wird der Bundesrat über das weitere Vorgehen befinden. Das soll kommenden Herbst der Fall sein. Den Mitholzerinnen und Mitholzern bleibt also noch etwas Zeit, die einschneidenden Nachrichten zu verarbeiten.