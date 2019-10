Mitte profitiert vom Verlust der Rechten

Der Linksrutsch im Parlament ist deutlicher ausgefallen als erwartet. Die Grünen halten neu 28 Sitze (+17), die SP 39 (–4). Gleichzeitig verlieren die rechten Parteien wegen deutlicher Verluste ihre Mehrheit im Nationalrat: Die SVP besetzt noch 53 Sitze (–12), die FDP 29 (–4).

Damit gleichen sich die Verhältnisse im Nationalrat jenen im Ständerat an. Dort sind die definitiven Resultate ausstehend, weil in den meisten Kantonen zweite Wahlgänge nötig sind. Es zeichnet sich ab, dass das linke Lager dank der Grünen überraschend erstarkt, jedoch in der Minderheit bleibt.

Um Mehrheiten zu bilden, sind sowohl die linken als auch die rechten Parteien auf Stimmen aus der Mitte angewiesen. Das wird in erster Linie die Rolle der CVP stärken, ist Parteipräsident Gerhard Pfister überzeugt. Seine Partei ist hinter die Grünen zurückgefallen, hält aber im Nationalrat weiterhin 25 Mandate (–3). «Die CVP entscheidet, in welche Richtung die Mehrheit gehen wird», sagte Pfister am Sonntagabend auf SRF.

Als Mehrheitsmacherin will sich auch die grünliberale Fraktion positionieren, die auf 16 Sitze (+9) zugelegt hat. Parteipräsident Jürg Grossen sagt: «Wir haben den Anspruch, noch stärker die Mehrheiten mitzubestimmen.» Die GLP könnte auch mit FDP und SVP wieder rechte Koalitionen bilden, was sie schon bisher in der Finanz- und der Steuerpolitik tat – umso mehr, wenn wirtschaftsnahe CVP-Politiker mitziehen.

Offen ist, wie sich die Kleinparteien positionieren. Die EVP könnte mit ihren 3 Mandaten (+1) die CVP-Fraktion verlassen und mit der geschrumpften BDP-Deputation von 3 Nationalräten (–4) eine eigene Fraktion bilden. Je nach Thema dürften auch sie das Zünglein an der Waage spielen, vor allem dann, wenn CVP und FDP nicht geschlossen stimmen.

Offen in Gesellschaftsfragen